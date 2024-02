Le rivage de Julien Gracq

Librairie Lardanchet

On dit que Le Rivage des Syrtes est une œuvre sombre et raffinée. Nous pourrions dire que ce roman de Julien Gracq (1910-2007) est une ode à l’attente. Que l’on ne s’y trompe pas, rien n’est plat dans ce récit et encore moins dans son écriture. Il faut lire Gracq avec patience. Un critique disait à propos de cette lecture que lorsqu’elle est achevée, elle nous laisse « dans l’état ambigu, à la fois délicieux et cruel, de celui qui a senti l’approche du bonheur… ». Il est temps de saisir entre ses mains un exemplaire de ce roman, surtout une édition originale. Le Rivage des Syrtes a été publié à Paris par José Corti, en 1951, dans le format in-8. La librairie Lardanchet en a proposé un exemplaire affiché 35 000 € lors de la Brafa qui vient de fermer ses portes. Celui-ci, un des 40 premiers exemplaires sur papier vergé de Rives, a été relié par Devauchelle, en maroquin bleu janséniste, couverture et dos, tranches dorées sur témoins, protégé par un étui. Ce n’est pas se moquer de dire que ce « Rivage » est l’une des œuvres majeures du XXe siècle et que cet exemplaire de l’édition originale sur grand papier, relié par l’un des meilleurs relieurs de la même période, peut rivaliser avec nombre d’objets d’art.

Julien Gracq, de son vrai nom Louis Poirier, avait déjà été remarqué par ses deux précédents romans, Au Château d’Argol (1939) et Un Beau ténébreux (1945). Le choix d’un éditeur comme José Corti, éditeur littéraire au plus haut degré, n’est pas totalement anodin. « Individualiste et anti communautaire », selon le critique Armand Hoog, Gracq fuyait tout ce qui pouvait ressembler à une agitation mondaine, comme les prix littéraires les engendrent. Son pamphlet La Littérature à l’estomac, dont un exemplaire de l’édition originale (José Corti, 1950) a été adjugé 32 € à Drouot, le 11 décembre 2023 par la maison Yann Le Mouel, qui fustigeait le petit monde frelaté de l’édition, ses magouilles et autres dérives, décrit parfaitement son état d’esprit. Face à l’éventualité de recevoir le prix Goncourt pour Le Rivage des Syrtes, il fallait qu’il en montre son opposition. Il fit parvenir une lettre au Figaro littéraire afin d’affirmer d’emblée sa position de « non-candidat ». Peine perdue : le Goncourt lui fut attribué au premier tour de scrutin, un fait rarissime, par 6 voix contre 3. « Le refus historique de Gracq fera date, » dit Bertrand Meaudre de la Librairie Lardanchet.

Bien plus tard, et ce n’est qu’une anecdote, Julien Gracq offrit à Michel Tournier, membre de l’Académie Goncourt, un exemplaire de La Littérature à l’estomac avec cet envoi : « À Michel Tournier, en souvenir d’une rencontre déjà lointaine et des plaisirs de lecture rejetés que je lui dois. Julien Gracq 20 juin 1988. » Cet exemplaire broché a été adjugé 632 € à Drouot, le 17 novembre 2023 par la maison Giquello.

Tous les ouvrages de Julien Gracq ont été publiés aux éditions José Corti, aucun n’est sorti en poche, ce qu’il a toujours refusé. L’édition de la Pléiade compte deux volumes, publiés en 1989 et 1995.