Les bijoux transformables de Suzanne Fischof

Osenat

Le collier est du meilleur effet pour orner une robe du soir. D’autant plus s’il rehausse la beauté de l’heureuse élégante ainsi parée. Ce collier n’est, en réalité, pas tout un fait un collier même s’il en a l’apparence. Il est composé d’une broche avec trois diamants principaux ronds dans un entourage de diamants ronds taille brillant. Cette broche est retenue par deux bracelets au décor végétal pavés de diamants ronds taille brillant en chute. Les montures sont en or jaune 18K. Le poids total estimé des diamants est de 134 carats environ ; celui des diamants par bracelet : 32 carats environ ; celui de la broche : 70 carats environ (30 carats pour l’entourage). Ce bijou composé par M. Gérard et poinçonné, signé au nom de S. Fischof La Foux. Estimé 700 000/ 1 000 000 €, il a été adjugé 1 144 000 €, à la galerie de Breteuil, le 21 février 2024 par la maison Osenat, lors de la dispersion des collections de Raymond et Suzanne Fischof-La Foux, vendue au profit de la Fondation des Petits Frères des Pauvres, entièrement dédiée à la cause des personnes âgées isolées et démunies. Cette vacation a totalisé 6 M €, somme qui sera ainsi versée à la Fondation Raymond et Suzanne Fischof-La Foux, aujourd’hui abritée par La Fondation des Petits Frères des Pauvres.

Suzanne Fischof-La Foux appréciait les bijoux transformables. Une bague retenant en son centre un diamant coussin de 22,31 carats, inséré dans un double entourage de saphirs poire, peut en être retiré grâce à un système amovible afin de former une broche. La monture, en platine et or gris 18K, porte le poinçon de maître Cristofol Frères. Le poids total estimé des saphirs est de 14 carats environ. Elle est partie à 279 500 €. Nous pouvons imaginer l’effet de cette bague aux doigts de sa propriétaire, d’autant plus que Moïse Kisling (1891-1953), dont le couple était proche, a peint les Mains de Suzanne Fischof. Cette toile (38 x 55 cm), exécutée en 1948, a été vendue 33 800 €.

Toujours dans la série des bijoux transformables, Suzanne Fischof-La Foux revêtait parfois un collier fabriqué par Van Cleef & Arpels dans les années 1970, retenant une succession de trois lignes de maillons ronds. Ce dernier est composé de 7 éléments, 3 au décor végétal orné de corail, turquoise, chrysoprase, améthyste, cabochon et de diamants ronds taille brillant, et 4 en or texturé. Ce collier peut se transformer en 4 différents bracelets et une broche. La monture en or jaune 18K porte le poinçon de l’atelier André Vassort. Estimé 70 000/100 000 €, il a été vendu 240 500 €. Un autre collier pouvant être transformé en bracelet, au dessin végétal, entièrement pavé de diamants, navette, baguette et carrés à pans coupés et ronds taille brillant (150 carats, sur platine et or gris) a trouvé preneur à 123 500 €.