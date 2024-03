Les Chouettes : restaurant élégant et généreux

Paris (75)

Un chouette restaurant par sa décoration surtout dans un ex-bâtiment industriel et une cuisine bistronomique.

Proche du Marais et de République, les Chouettes donnent sur le Carreau du Temple, un spot d’expos et de gourmandises du IIIe arrondissement.

Le lieu est grand, avec pas mal d’espace entre les tables et surtout d’une hauteur impressionnante, avec trois étages de salle (bar à cocktails, salle à manger, mezzanine pour diverses offres de restauration) et une verrière aux poutres métalliques type tour Eiffel.

L’endroit révèle un passé industriel propre à ce quartier autrefois. D’un fabricant de boîtes pour la bijouterie à la gravure-imprimerie en passant par une cyber restauration, il a toujours profité des 20 mètres de hauteur sous plafond conférant une belle luminosité à tout l’espace.

Alternant entre les verts foncés et les tons bruns, sur fond de papier peint fleuri, de panneaux en bois foncé et d’appliques or en forme de fleurs ; la salle est remplie de tables et de chaises en osier en un ensemble sage et un peu vintage.

À l’opposé au sous-sol, les toilettes sont très rigolotes et contemporaines avec une peinture vinyle rouge pétante et des miroirs et néons inattendus dans ces caves-là.

Dans votre assiette, un velouté de potimarron aux châtaignes (12 €) ou un carpaccio de dorade assaisonné de gingembre et de fruits de la passion (18 €) selon la température du jour de votre venue. Parmi les classiques de la maison les ravioles de Royans gratinées à la crème de truffe (15 €), le pavé de saumon croustillant de pistaches et mousseline de panais (25 €) ou le quasi de veau aux morilles et sa purée de pommes de terre (27 €) constituent d’agréables et généreux plats principaux.

Faits maison et pour finir sur une douceur, les desserts alternent entre le millefeuille monté à la minute (12 €) avec fruits rouges et pistaches caramélisées, ou l’excellent et rafraîchissant cheesecake au citron vert(9 €).

Une courte carte des vins pour accompagner votre repas avec un blanc, le Pouilly Fumé 2022 « Petit F » du Domaine Michel Redde à 11 € le verre et 46 € la bouteille, ou un rouge, un Graves 2020, le Château les Majureaux à 8 € le verre et 35 € la bouteille.