Les Curious Bards subliment les Bords de Scènes

L’ensemble de musique ancienne celtique a donné le 18 novembre à Athis-Mons un concert enthousiasmant.

BL

Fondé par le violoniste Alix Boivert en 2015 à sa sortie du conservatoire, The Curious Bards rassemble des musiciens de cursus classique qui ont tous un intérêt pour la musique traditionnelle écossaise et irlandaise, et interprète un répertoire assez méconnu. Glané dans les archives où sont conservés les manuscrits de ces partitions (bibliothèques nationales ou privées), il est constitué généralement de danses et de chansons du XVIIIe siècle, le groupe apportant un soin particulier à interpréter la musique comme elle aurait pu être pratiquée à l’époque.

S’ils étaient rarement édités jusqu’ici, les morceaux interprétés par l’ensemble sont désormais plus aisés à se procurer puisque celui-ci a publié deux recueils de partitions, correspondant à leurs deux premiers disques.

Mais la musique de ce 18 novembre nous a emmenés plus au nord que l’Irlande, jusqu’en Scandinavie, avec un programme suédois et norvégien, fait là aussi de danses (polonaises, valses entre autres) et de chansons. Pour l’occasion, The Curious Bards a fait fabriquer deux instruments emblématiques de ces pays : le hardingfele norvégien (ressemblant à un violon, mais pourvu de cordes supplémentaires passant sous le chevalet et sonnant par sympathie avec les cordes supérieures, frottées à l’archet) et la nyckelharpa suédoise, instrument à cordes joué avec un archet, où les différentes notes sont produites en actionnant des sautereaux de bois.

Jouant sans partitions, les musiciens se portent une grande attention entre eux, se regardant constamment, souples dans leurs mouvements mais surtout dans leur jeu, n’hésitant pas à se surprendre car, dans l’interprétation de ce répertoire, l’improvisation n’est jamais très loin. Inventif, le groupe excelle ainsi dans l’art du « jamais exactement pareil », introduisant de subtiles nuances dans une musique faite de mélodies répétées, réussissant ainsi à toujours garder l’attention du public.

La musique est entrecoupée des prises de paroles régulières d’Alix Boivert, parfaitement dosées entre la pédagogie, l’érudition et l’humour.

Le programme de ce concert, intitulé Sublimation, est à paraître en disque dans quelques mois. Leur dernier disque Indiscretion, consacré à la musique gaélique, est paru le 1er septembre.