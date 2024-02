Les ordres de la Maison de Savoie

Au cours d’un dîner à Rome, l’hôte, d’origine sicilienne, lança au cours de la conversation : « Ma ! Vous savez que notre cité est occupée. » Devant notre air surpris, il poursuivit : « Si, si, par les Lombards. » Il est vrai que ce peuple venu de la Germanie constitua au VIe siècle un royaume dans le nord de l’Italie. Celui-ci s’étendit au VIIIe siècle jusqu’à menacer la papauté. En réalité, l’hôte critiquait la Maison de Savoie venue de Sardaigne, qui succéda aux rois de Lombardie et qui finirent par régner sur l’Italie, supprimant, de fait, le royaume des Deux-Siciles. Le Risorgimento n’a, semble-t-il, pas complètement achevé l’unité de l’Italie. Elle aurait pu, peut-être, être réunie autour des ordres de chevalerie de la Maison de Savoie.

Pour en savoir plus, bon nombre d’ouvrages se sont penchés sur ce duché devenu royaume. Notamment celui de Thomas Blanc qui a composé un Abrégé de l’histoire de la Royale Maison de Savoye. Contenant tout ce qui s’est passé de plus remarquable depuis son origine jusques à Amé VIII, premier Duc de Savoie. (Lyon, Jean Girin, & Bart. Rivière, 1668), dont un exemplaire, relié en basane brune époque, a été adjugé 200 €, par la Maison Daguerre à Amboise, le 7 décembre 2023. Cette édition originale est illustrée d’un titre frontispice et de trois portraits gravés par Audran d’après de Lamonce. À la fin du dernier volume se trouve l’important catalogue des chevaliers de l’ordre du Collier de Savoye, dit de l’Annonciade.

Il faut remonter à l’année 1362, lorsqu’Amédée VI, alors comte de Savoie, créa l’ordre du « Collier ou du Lac d’amour » afin de perpétuer le souvenir du courage que son grand-père Amédée V avait déployé lors du siège de Rhodes par les Turcs en 1310. Cet ordre paraît être le premier ordre princier dont l’insigne est… un collier. Charles III, duc de Savoie, le renouvela en 1518, et lui donna son nom d’ « ordre de l’Annonciade » (Annunziata), consacré à la Vierge et ses mystères. Un petit collier de chevalier en or (trente-trois maillons : dix-sept ornés de la devise « FERT » et seize du nœud de Savoie), pendentif figurant la scène de l’Annonciation surmontée d’une colombe sur des nuées et ceinte de trois larges nœuds de Savoie ornés de roses, (XXe siècle, 65 x 44,5 mm, 126 g) a été vendu 4 026 € à Drouot, le 22 octobre 2019 par la maison Audap.

La maison de Savoie possède également l’ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare, né en 1572 de l’union de ces deux ordres médiévaux. On le reconnaît à la superposition de la croix de Malte émaillée de vert et de la croix tréflée émaillée de blanc. Le portrait par Giorgio Domenico Dupra d’un noble personnage qui pourrait être Giuseppe Roberto Solaro, Conte di Govone e Marchese di Breglio (1680-1764) a été présenté à la vente à New York, le 25 janvier 2024 avec une estimation de 1 000/2 000 $. Ce dignitaire porte sur son habit une cuirasse frappée des croix de Maurice et Lazare et du collier de l’annonciade. Cela lui donne une certaine allure, et il est certain qu’il n’a jamais combattu ainsi vêtu.

(Légende du visuel à venir : petit collier de l’ordre de l’Annonciade (XXe siècle) a été adjugé 4 026 € © Audap & Associés)