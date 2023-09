Les Saisons, de Joseph Haydn, en concert à Longpont-sur-Orge

DR

Le 30 septembre prochain, la Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde à Longpont-sur-Orge (91) accueillera un concert exceptionnel. L’ensemble choral des Portes de l’Essonne, en partenariat avec le chœur du pays d’Étampes, l’ensemble Iliade, le jeune chœur et les solistes du conservatoire des deux vallées, présentera Les Saisons, grande œuvre de la fin de la vie de Joseph Haydn.

Composé entre 1799 et 1801, Les Saisons est une description de la vie paysanne à travers trois personnages qui observent la nature et célèbrent ses bienfaits d’origine divine. Le fermier Simon, sa fille Jeanne et le paysan Lucas racontent différentes scènes au cours des quatre saisons de l’année, tandis que le chœur amplifie leurs propos. Oratorio profane sur un livret de Gottfried van Swieten, Die Jahreszeiten (Les Saisons) n’en est pas moins une œuvre profondément spirituelle, loin de se réduire à une évocation picturale de la nature.

Le concert, qui est reprogrammé après avoir dû être annulé au printemps, réunira 85 choristes accompagnés par un ensemble instrumental de 10 musiciens, sous la direction de Benjamin Woh. L’occasion de découvrir ou de réentendre une grande œuvre du répertoire classique grâce à la passion des musiciens amateurs.