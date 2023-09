Les Vendanges photographiques de Massy reviennent pour une 6e édition !

Les Vendanges photographiques de Massy, qui prendont place cette année dans le hall de l’Opéra, sont de retour pour leur 6e édition, du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2023.

Vendanges photographiques de Massy

Organisées par le Massy Photo Club, les Vendanges photographiques mettent en avant des expositions de photographies réalisées par les membres du club, ainsi que par des artistes invités. Cette année, le thème choisi est « Opposition(s) », qui explore les contraires et les contrastes à travers le prisme de la photographie.

Occasion unique de découvrir le talent des membres du Massy Photo Club, cet événement offrira également aux visiteurs la possibilité de rencontrer un photographe de renom, Armand Borlant, invité à participer à l’événement. En tant que photo-reporter, il apportera une perspective unique à travers ses photographies captivantes et engagées. Cette rencontre avec un professionnel expérimenté sera une opportunité précieuse pour les amateurs de photographie de découvrir son travail, notamment sa série Longwy 1978, et d’échanger avec lui.

Cette année, les Vendanges photographiques de Massy se dérouleront dans le hall de l’Opéra de Massy, cadre prestigieux et propice à la mise en valeur des œuvres exposées.

En plus des expositions, les Vendanges photographiques proposent des moments d’échange et de partage. Un concert du duo A Contrario, ainsi qu’une lecture de texte par Vincent Barraud, viendront enrichir l’expérience artistique des visiteurs. Ces rencontres seront l’occasion de tisser des liens entre la photographie et d’autres formes d’art, offrant ainsi une expérience culturelle holistique.