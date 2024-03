L’hiver en Isère

Pour leurs vacances hivernales, les Parisiens s’aventurent plutôt en Maurienne ou Tarentaise, alors que l’Isère, pourtant à leurs portes et facilement accessible, séduit surtout les gens des Hauts-de-France et de Bretagne.

sanderstock/AdobeStock

Du ski dans un environnement ultra-naturel, pour un tourisme pluriel et vertueux ; telle pourrait être la devise de ce territoire qui gagne à être connu.

Les massifs du Vercors, de Belledonne et de La Chartreuse proposent tous ski alpin, ski de fond, randonnée et VTT. Mais chaque territoire a sa spécificité. Le massif de Belledonne est, quant à lui, une belle introduction à la haute montagne et s’avère être le lieu idéal pour les skieurs alpins et snow-boarders. Réputé pour son abbaye et son emblématique alcool de plantes, le massif de la Chartreuse est, lui, propice par son immense plateau aux randonnées pédestres ou alpines de ski nordique pour des vacances familiales à prix très raisonnables. Enfin, sur les grandes étendues sauvages du Vercors dominent le ski de fond et le vélo.

Faire une extrapattes ou cani-randonnée

À l’orée de la forêt, sans se perdre comme Blanche Neige, c’est avec Sandra Coignard-Dussaux qu’une originale balade, sans danger aucun, est possible. Amoureuse de la nature et des animaux, la jeune femme vit par et pour ses 16 chiens, des huskies de Sibérie croisés de malamutes, de samoyède. Ses animaux ont tous été réadoptés, à la suite d’abandons par leurs propriétaires ! Sandra nous explique que les chiens type Esquimau sont la race canine la plus abandonnée : à trois mois, on craque devant une peluche sans évaluer les besoins de vie et de dépense sportive de l’animal. Devenu adulte, l’attacher à un arbre et partir ou le reléguer sur le site leboncoin ou à la SPA devient la priorité !

Sandra entend donc réconcilier l’humain et l’animal ; redonner une vie décente à des animaux traumatisés. Son souhait n’est pas de vendre coûte que coûte de la rando’, mais d’apporter à l’animal et à l’homme une thérapie douce via la nature et de reconnecter les trois. Petits enfants, jeunes en difficulté, personnes handicapées sont pendant quelques moments dans une bulle de simplicité partagée, de bien-être naturel.

Quelques explications fournies, équipées d’un harnais, d’une laisse, du chien adapté à votre morphologie et caractère, on suit Sandra entre champs enneigés et sentiers forestiers. La promenade est douce et facile, malgré quelques à-coups du chien qui révèle sa puissance inouïe. Tout à la joie de sortir de leur enclos, les chiens sont au début fougueux et ultra-énergiques, alors qu’au retour « au bercail », câlins et grattouilles du ventre sont demandés par votre chien dont les yeux bleu ciel ne pourront que vous attendrir.

S’initier au Bushcraft

Ce terme anglais désigne un « art de vivre en pleine nature » !

Retour donc à vos années de jeunesse, de scoutisme peut-être, de voyages sac à dos d’étudiants fauchés. On n’est assurément pas dans l’exotisme d’un Koh-Lanta, ni face à un total abandon tel Robinson Crusoé, mais dans la recherche de quelques éléments de survie dans un milieu différent et potentiellement hostile, dans une reconnexion libératrice à la nature. Une partie des techniques du bushcraft est utilisée dans le trekking, la marche ultra-légère, le raid nature, etc. Alors, s’il fallait survivre quelque temps en forêt, saurions-nous nous débrouiller ?

Au départ du Col de Porte, nous partons avec un guide qui nous explique comment appréhender les avantages et sources possibles de danger de la forêt. Écorces utiles pour le feu, champignons comestibles ou non, nœuds marins pour accrocher une toile de protection ou un hamac, feu à « créer » en frottant certaines pierres n’auront plus de secret pour vous, de même qu’apprendre à se diriger grâce à la boussole, à dormir en pleine nature, y faire du feu, se restaurer avec des instruments préalablement faits, faire bouillir de l’eau pour la rendre potable…

Au cœur de la forêt, l’humilité est de règle, car Dame Nature y est le grand maître. Reprenant ses droits, l’homme doit composer avec elle. Encadrée, cette activité peut être pratiquée tant par des enfants que des adultes.