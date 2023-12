L’invention du sport contemporain à l’École de Joinville

Dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de Paris 2024, le musée de Nogent-sur-Marne (94) propose une exposition intitulée : Une longueur d’avance !, jusqu’au 31 juillet 2024.

Niclot G., Collection Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne

L’exposition qui se tient actuellement au Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne met en lumière l’histoire fascinante du sport dans le département du Val-de-Marne, en se focalisant sur l’École de gymnastique de Joinville, pionnière en matière de formation sportive en France depuis 1852.

Située dans le Bois de Vincennes, l’École de Joinville a débuté comme une institution militaire, destinée à former des moniteurs pour l’Armée française. Sa réputation internationale s’est construite sur une approche innovante de l’entraînement, intégrant notamment la physiologie et la chronophotographie pour analyser et améliorer les performances sportives.

L’évolution de cette école est intéressante à plus d’un titre : elle s’est transformée en un centre de rééducation physique pendant la Première Guerre mondiale, puis en l’École supérieure d’éducation physique en 1925. Elle a également joué un rôle-clé dans la féminisation du sport et dans l’élaboration de La Méthode française, manuel de référence national.

L’exposition rassemble des documents rares et inédits provenant de diverses institutions, dont l’INSEP, le Musée national du sport, et la ville de Joinville-le-Pont. Elle offre ainsi une perspective unique sur l’impact de l’École de Joinville, non seulement dans le domaine sportif, mais aussi dans le développement culturel et social de la France, en s’intéressant à la place du sport dans l’enseignement scolaire. Cette école est d’ailleurs l’ancêtre de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), qui continue de porter l’héritage de Joinville dans le monde contemporain du sport.