Nili et Moreno Pincas, un couple d’artistes

Fondation Taylor

Moreno Pincas est peintre ; Nili, son épouse décédée en 2021, était sculptrice. Ils ont formé un duo remarquable dans un dialogue permanent, témoignant chacun d’une grande créativité. L’exposition qui leur est consacrée s’en fait le témoin.

Les terres cuites de Nili Pincas ne ressemblent à aucune autre ; elles exercent une vraie fascination par l’onirisme et la réalité qui se rejoignent. Cette création parle de la vie avec poésie, nous entraîne dans un monde un peu mystérieux d’une grande fraîcheur, un monde de petits bonheurs quotidiens que l’artiste réinvente à partir de son imaginaire. Grâce et fraîcheur habitent ces terres cuites doucement modelées, vivantes et peintes en de délicates tonalités. Nili Pincas surprend, attire par sa vision si personnelle de l’existence à laquelle se mêle l’insolite qui est partout dans cette œuvre, dont cependant nous nous sentons si proches. Elle observe le monde avec humanité et tendresse dans ses sculptures parfois surchargées de nombreux détails baroques, uniques. La passion de créer se lit dans cette œuvre habitée de personnages divers, ingénus – parmi eux beaucoup de femmes – et travaillés dans la souplesse. Avec la couleur, elle rehausse le modèle dont les grands yeux semblent chercher le regard du spectateur, son acquiescement de la vision quelque peu rêvée de l’artiste. Authentique, cette création reflète le caractère original et pétri de tendresse de cette artiste talentueuse et attachante.

D’emblée l’on est saisi, happé par la peinture foisonnante et colorée de Moreno Pincas, témoin d’un regard sensible, parfois teinté d’ironie sur la société. Créateur d’une œuvre singulière, éloignée de tout mouvement artistique, il évoque des épisodes de tous les jours, aussi bien des réceptions, la joie d’un collectionneur entouré de ses trésors, un nu voluptueux ou une Vanité avec une vision aiguë sur l’être humain dont il traduit la diversité…

Volontairement, il exagère le trait sans jamais tomber dans la caricature. L’étrange autant que la réalité se côtoient dans ses compositions aux personnages parfois entourés d’objets minutieusement décrits et dans une discrète théâtralité. La vérité est là, présente. Moreno Pincas possède le goût du détail qu’il peint avec finesse ; son trait est sûr, et sa palette haute en couleur confère la vie aux personnages à l’intense présence. Tout ici est truculent. Inclassable, Moreno Pincas suit son chemin, réinvente la vie, multiplie les personnages pris sur le vif en un superbe travail de la peinture qui fait chanter les couleurs.

Les œuvres de ces deux artistes se répondent et possèdent une réelle affinité.

Fondation Taylor, 1 rue la Bruyère, 75009 Paris