Ponzu ou L’Olivier : de l’Asie à l’Amérique du Sud

Paris est éclectique et ses cuisines aussi. Ces deux adresses, diamétralement opposées, qui brillent par leur excellence, chacune à leur manière, sont ouvertes 7 jours sur 7.

Ponzu, au cœur du XVIe arrondissement

Même si vous n’êtes pas de grands amateurs du cru, chez Ponzu, qui est bien plus qu’une cuisine asiatique, vous serez très agréablement surpris par les plats signatures !

Pour démarrer, de classiques crevettes en tempura dont la panure est légère et croustillante (8, 90 € les 4), ou de frais nems.

Poursuivez avec des tataki roll de saumon avocat (peu de riz, un cœur d’avocat et une couverture avec du saumon légèrement grillé) à 12, 90 € les 8 : excellents tous comme les « circle salmon spicy » : un tartare de saumon posé sur un rond de riz et rehaussé d’herbes fraîches, telles que ciboulette thaï et menthe (13, 90 € les 8). Vous apprécierez aussi le « riz crousty », un riz croustillant sur toutes les faces de son carré couronné du tartare de votre choix (saumon, thon, saumon et citron) : 14, 90 € les 6.

On peut regretter qu’il ne soit pas possible de mixer les sushis, qui sont proposés uniquement par 8 de chaque variété. Les gros pains blancs cuits à la vapeur et les burgers inédits garnis de légumes, de saumon, de poulet, semblaient appétissants. Des MacDo version Japon, sûrement plus digestes et sains que ceux de l’enseigne américaine.

Si vous aimez terminer un repas sur une note sucrée, alors vous devriez opter, non pas pour les mochis glacés, mais les gyozas pomme caramel, des raviolis croquants fourrés à la pomme comme des chaussons.

L’Olivier, une valeur sûre du XVIIIe

Proche de la mairie du XVIIIe arrondissement, la rue Ordener est riche en restaurants ; mais impossible d’être déçu en choisissant l’Olivier !

Cet établissement ne paye pas de mine, mais l’atmosphère, sous la houlette de la cheffe équatorienne, Jennifer Rodriguez, y est conviviale et la cuisine généreuse et bonne.

Démarrez par un apéritif, pour une fois abordable à moins de 10 euros (pina colada, moscow mule, caïpirhina ou planteur) agrémenté de rolls aux crevettes, mayo, citron et oignons cripsy (20 € les 4 pièces). Sympathique pour une assiette à partager.

En entrée, hésitez entre la tartine avocat, œuf poché, sauce sésame (16 €), les ravioles, œuf, ricotta, fricassée de champignons, épinards et crème au parmesan (16 €) ou la burratina, purée de céleri rave au sel fumé et ail noir (17 €).

Les plats principaux sont classiques : saumon rôti et endives (20 €), tartare de bœuf et frites (22 €), volaille et pommes grenaille (19 €), souris d’agneau et purée de patate douce (29 €). À noter que les Saint-Jacques rôties, fregola sarda (pâtes en forme de billes) et parmesan : fraîches, bien dorées sans être sèches. Profitez-en vite car la saison des Saint-Jacques n’est pas éternelle !

Pour sceller le repas, profitez du superbe mille-feuille à la pistache, un régal croustillant au parfum naturel de pistache (12 €). Pour l’accord vin, vous pourrez accompagner le repas d’une demi-bouteille de Bourgogne côte chalonnaise AOP Millebuis Chardonnay à 21 €.