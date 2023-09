Rendez-vous en chansons : Le Festi’Val de Marne 2023 célèbre la diversité musicale

La nouvelle édition du Festi’Val de Marne se tiendra du 30 septembre au 21 octobre. Pour sa 37e saison, cet événement culturel promet de ravir les mélomanes du département et des alentours.

Né dans les années 1980 à l’initiative de Jean Ferrat, résident d’Ivry-sur-Seine, le Festi’Val de Marne voit le jour grâce à une collaboration avec le Conseil général du Val-de-Marne. À l’origine, le festival était une manifestation musicale sous chapiteau à Ivry-sur-Seine et s’étendait sur un week-end. Avec le temps, il s’est imposé comme un rendez-vous majeur de la rentrée culturelle en Île-de-France, rassemblant aujourd’hui une vingtaine de villes, en partenariat avec le département du Val-de-Marne.

Le festival s’étale sur trois semaines, avec une programmation diversifiée mettant en avant la chanson francophone et internationale. Parmi les artistes programmés, on retrouve notamment Louis Chedid & Yvan Cassar, Jeanne Added, Arthur H, Angélique Kidjo, November Ultra, Bertrand Belin et bien d’autres.

Bruits indépendants

La Journée des initiatives musicales indépendantes, plus communément appelée JIMI, occupe une place prépondérante dans le Festi’Val de Marne. Depuis plus de 10 ans, ce salon dédié à la musique indépendante a pour mission de soutenir et de révéler les talents émergents de la scène indé. C’est une occasion unique pour les amateurs de musique de découvrir de nouvelles voix et pour les jeunes artistes de bénéficier d’une plateforme de visibilité et d’échanges, à travers des conférences, des stands d’exposition, et des concerts.

Mélodies pour les plus jeunes

Un des partenaires emblématiques du Festi’Val de Marne est Les refrains des gamins. Cette initiative vise à initier le jeune public à la chanson française. Dès l’âge de 6 mois, les enfants peuvent s’émerveiller devant une gamme de représentations conçues spécifiquement pour eux. Qu’il s’agisse de chansons, de ciné-concerts, de contes musicaux ou encore de spectacles familiaux, Les refrains des gamins garantit une expérience riche et adaptée. Avec un total de 19 représentations prévues et un tarif unique de 6 € par personne, parent ou enfant, c’est une opportunité pour les familles de partager un moment musical privilégié.