Saint-Maur-des-Fossés, le festival Télérama revient au Lido

Du 18 au 24 janvier 2023 se tiendra à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne la 25e édition du festival Télérama 2023.

Une rétrospective des plus beaux films de l’année 2022 seront projetés au cinéma le Lido. Ce festival sera l’occasion de voir ou de revoir les grands succès populaires ou critiques du cinéma français et international.

Ainsi une sélection exigeante a été opérée par la rédaction de Télérama et l’Association française des Cinémas Art et Essai, au programme seront diffusés : Licorice Pizza, La conspiration du Caire, La nuit du 12, L’innocent, Armageddon time ou encore As Bestas.

Du thriller psychologique suédois à la pure comédie française de quoi satisfaire un public transgénérationnel qui a déjà apprécié ces films ou qui les a tout simplement loupés. Dans le cadre familial du théâtre du Lido, profitez d’une semaine riche en grande histoire et en émotions. Cette sélection particulièrement riche sera précédée de la sortie en avant-première le vendredi 20 janvier à 20h30, du dernier film de François Ozon, Mon Crime, une comédie dramatique et policière avec à l’affiche Nadia Tereszkiewicz, Dany Boon, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini et bien d’autres…

Une nouvelle occasion de se rendre au théâtre du Lido à Saint-Maur-des-Fossés, s’il en fallait encore une.

Dernier petit détail, le tarif particulièrement attractif de cette manifestation puisqu’il est de 4 € la place sur présentation du Pass Télérama, valable pour deux personnes.