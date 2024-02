« Septentrion » : une exposition de Stéphane Erouane Dumas à la Galerie Pierre-Alain Challier

Stéphane Erouane Dumas/Galerie Pierre-Alain Challier

Attiré par les paysages du Nord, comme le titre de cette exposition le révèle, Stéphane Erouane Dumas peint des paysages et réalise des sculptures issus de son admiration pour la mer, les forêts et la lumière qui les anime ; ses œuvres seront exposées jusqu’au 30 mars 2024 à la Galerie Pierre-Alain Challier. Bouleaux, falaises, mer, suscitent chez lui une admiration qu’il traduit dans sa création inventive et libre. S’il travaille dans son atelier à Paris, il en possède un autre en Normandie où plane le souvenir de grands prédécesseurs, Caude Monet ou Georges Braque parmi bien d’autres. L’eau, le minéral, les arbres, autant de sujets que cet artiste interprète selon son ressenti. Demeurant fidèle au site, il l’adapte à son désir plastique. En contemplatif, il observe les lieux, s’en imprègne.

Si l’œuvre de Stéphane Erouane Dumas, les sculptures en particulier, n’est pas dénuée d’une certaine abstraction, elle demeure cependant toujours facile à interpréter, ainsi les écorces de bouleaux. L’on retrouve dans les bronzes où apparaît le minéral la même verticalité que celle des falaises. Poétique et inventive, une forêt de troncs élégants se reflète dans un lac paisible à la douce atmosphère, générée par les gris et vert tendres. L’artiste sublime la nature dans la subtilité de la palette associée à une grande finesse d’écriture. Les tableaux reprennent sans cesse ce thème et cependant aucune monotonie dans cette création car chacun possède son propre rythme, son atmosphère particulière.

Ce peintre travaille les huiles aussi bien sur toile que sur papier ; il leur confère sa propre perception de la nature telle qu’il la rêve parfois et il entraîne le spectateur dans cette vision tout à la fois renouvelée et cependant proche de la réalité. Impressionnantes sont les sculptures telles Les Âmes sœurs, deux bronzes placés côte à côte, travaillés, qui s’élancent vers le ciel, imprégnés de vie. En union avec la nature, l’un des bronzes est installé sur une falaise et domine la mer près de Varengeville ; une autre a été placée dans le parc du château de Lascours dans la région d’Uzès. Le dialogue s’installe entre la nature et cette création authentique qui suscite l’admiration, incite à la méditation devant cette nature qui nous est si précieuse. La puissance des sculptures dialogue avec l’extrême finesse des peintures à l’atmosphère sereine. Un moment privilégié.