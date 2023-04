Un Abrégé allongé

Thierry de Maigret

« Dans Manon Lescaut, la fiction inventée est pimentée de descriptions réelles afin d’appuyer la narration », constate Julien Leclerc, auteur d’une étude sur cet ouvrage dont le titre complet est L’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, plus communément appelé Manon Lescaut, imprimé pour la première fois en 1733, aussitôt condamnée car jugée scandaleuse, et à nouveau condamnée en 1735, puis revue, corrigée et augmentée d’un épisode important et publiée en 1753.

L’abbé Prévost, Antoine François Prévost (dit) d’Exiles (1697-1763), pourtant connu par ses romans, se jeta dès 1745 dans une nouvelle aventure en lançant une souscription pour une Histoire Générale des Voyages, ou Nouvelle Collection de toutes les relations de Voyages par Mer et par Terre, qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différentes langues de toutes les nations connues. Il achèvera cette souscription en 1759. Les voyages étaient à la mode à l’époque. Il en profita et fut également à l’origine de la première grande compilation de relations de voyages. Pour ce faire, il reprit les extraits de certaines relations de voyages. Le résultat est contenu dans 16 volumes (À Paris, Chez Didot, & La Haye, Chez Pierre de Hondt, 1746-1761), complété par Suite de l’Histoire générale des voyages […] et encore par la Continuation de l’Histoire générale des voyages […] (À Paris, Chez Rozet, 1768, & Paris, Chez Panckoucke, 1770 – 2 volumes, & Chez Maradan, 1789 – 1 volume, donc en tout 19 volumes in-4. Comprenant 580 planches, certaines doubles ou repliées, dont environ 260 cartes, plans, vues, sur un total qui varie suivant les collections et peut parfois atteindre près de 600). Un exemplaire de cet ensemble relié en plein maroquin a été adjugé 6 000 € à Drouot, le 2 avril 2021 par la maison Auction Art Rémy Le Fur & Associés, assistée par Emmanuel de Broglie, lors de la dispersion de la bibliothèque de Jacques Lacour-Gayet. Un autre exemplaire relié en veau marbré a été vendu 4 000 €, à Drouot, le 24 mars 2023 par la maison De Baecque & Associés.

Jean-François de La Harpe (1739-1803), un polygraphe qui réussit contre toute attente à obtenir un certain succès, saisit l’intérêt que ses contemporains avaient pour le voyage. Il reprit à son compte la compilation de l’abbé Prévost, souhaitant répondre aux nouvelles attentes du public, condensa son texte en volumes plus maniables non sans en retrancher ce qu’il considérait comme « les aventures vulgaires ». Un exemplaire de son Abrégé de l’Histoire générale des voyages contenant ce qu’il y a de plus remarquable, de plus utile et de mieux avéré dans les Pays où les voyageurs ont pénétré ; les mœurs des habitans, la religion, les usages, arts et sciences, commerce, manufactures (Paris, Hôtel de Thou, 1780. – Pari, Laporte 1786, 23 volumes in-8), relié en basane moucheté a été vendu 476 €, à Drouot, le 22 mars 2023 par la maison Thierry de Maigret, assistée par Emmanuel de Broglie. Cet Abrégé a été complété par la suite en 1800-1802, par 18 autres tomes. Les volumes 22 et 23 contiennent le troisième voyage de Cook.

