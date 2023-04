Un voyage qui dure trente ans

Collin du Bocage/Ségolène Beauchamp

Voyagez, voyagez, il en restera toujours quelque chose. Tandis que les touristes contemporains « font » la Grèce, la Tunisie ou Angkor, comme s’ils fabriquaient ces contrées à leur usage grâce à des smartographies bientôt perdues, nos ancêtres voyageaient. Voyageaient tout court sans complément. Lorsque l’on parcourt le catalogue de la « Bibliothèque d’un voyageur », qui sera dispersée les 19, 20 et 21 avril 2023, salle Provence, par la maison Collin du Bocage assistée par Ségolène Beauchamp et Pierre Prévost, on reste stupéfait. Cette collection comprend 544 lots, plus 300 cartons de livres, et d’autres volumes plus contemporains. De quoi s’asseoir dans un fauteuil et parcourir le monde grâce aux mots et aux illustrations, ou prendre son élan et tenter d’imiter ces vaillants auteurs qui ont bravé tous les dangers d’une découverte de notre monde.

Nous les retrouvons dans cette collection ces fameux explorateurs dont les noms nous sont plus ou moins familiers. Il en est que les bibliophiles avertis et amateurs de gravures apprécient particulièrement. Cornelis de Bruijn ou de Bruyn, dit en français Corneille le Brun (1652-1727), est défini comme graveur, peintre, voyageur et écrivain néerlandais du siècle d’or. Il parcourut le monde pendant presque 30 ans, au cours de deux grands voyages : 1674-1693 et 1701-1708. Ses premiers récits furent réunis et publiés pour la première fois en 1698, sous un titre explicatif : Voyages de Cornelis de Bruyn à travers les parties les plus célèbres de l’Asie Mineure etc. Enrichi de plus de 200 planches d’art dessinées par l’auteur lui-même après la vie.

Le récit complet des deux voyages sera traduit en français en 1700 et fut publié en deux fois, en 1700 et 1718 par l’abbé Antoine Banier (1673-1749), puis dans une nouvelle édition corrigée et augmentée par un abrégé du voyage alors inédit. Un exemplaire de cette dernière édition Voyage au Levant, c’est-à-dire dans les principaux endroits de l’Asie Mineure, dans les îles de Chio, Rhodes, Chypre, etc. De même que dans les plus considérables villes d’Égypte, Syrie et Terre Sainte. Voyages par la Moscovie, en Perse, et aux Indes orientales, etc., relié en veau marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison rouges, les tranches mouchetées rouge, figure au catalogue avec une estimation de 1 000/2 000 €.

L’illustration se compose d’un portrait de l’auteur gravé par Scotin, 5 cartes dépliantes (ici 4), et 85 planches hors texte, gravées pour l’essentiel d’après les dessins de l’auteur. Ici, manque la carte de la Moscovie dans le tome III. Mais la publication des voyages de de Bruyn présentent plusieurs particularités. Celui-ci gravit la pyramide de Chéops et laissa sa signature au sommet du monument, non sans avoir été le premier à dessiner une partie de l’intérieur de l’édifice. Ces dessins comme ceux de Jérusalem furent les premiers à être publiés en Europe. Enfin, deux exemplaires de ses récits comportent des illustrations mises en couleurs, grâce à un procédé imaginé par Johannes Teyler (1648-1709), l’un des pionniers de l’estampe en couleur.

