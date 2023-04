Vers Ispahan

BGF

Pierre Loti, qui comptait déjà vingt ans de service à la mer, navigua une dernière fois le 16 juin 1923, à bord d’un aviso… dans un cercueil. Cela fait un siècle. Déjà ! Une mappemonde établie par Jean-Philippe Guillerme, publiée en 2006 par Paris Musées pour le musée de la Vie romantique, trace tous les voyages du « commandant » Julien Viaud, alias Pierre Loti. Les courbes vont et viennent et reviennent autour des Amériques, surtout au Moyen-Orient et davantage en Asie du Sud-Est. De l’île de Pâques à Tahiti, jusqu’au Sénégal, au Tonkin, puis en Chine, après être passé au Japon ; il n’a eu de cesse de s’en inspirer et écrire. En 1894, il entreprit un voyage privé au Levant. Claude Farrère (Claude Bargone), autre officier de Marine qui servit sous ses ordres et devint son ami, décrivit ce voyage comme une quête spirituelle. Loti en rapporta trois ouvrages. Jérusalem (Calmann-Lévy, 1895, in-12), dont un des 75 sur Hollande, relié en demi-maroquin vert orné et à coins, qui été vendu 1 367 € à Drouot par la maison Thierry de Maigret. Il s’agit d’un exemplaire unique, enrichi de dix lavis originaux signés de L. Bourgeois. Suivit La Galilée (Calmann Lévy, 1896, in-18). Un des 75 sur Hollande, broché, qui a été adjugé 150 €, salle Favart, le 17 décembre 2021 par la maison Ader. Le troisième est consacré au Sinaï : Le Désert (Calmann Lévy, 1896), qui n’a pas dépassé les 12 € lors d’une vente le 18 janvier 2023 chez Tessier & Sarrou et Associés. Il y eut encore Les derniers jours de Pékin (Calmann-Lévy, 1902, in-12), dans lesquels Loti raconte qu’il s’est installé dans l’un des palais de l’impératrice [Tseu Hi], au nord de la cité impériale et qu’il a utilisé l’une de ses robes en guise de couverture. L’Inde sans les Anglais a suivi en 1903. Après avoir quitté les Indes, Pierre Loti fit escale à Mascate, où il retrouva l’Arabie aimée puis parvint dans le golfe Persique à Bender-Bouchir, le 17 avril 1900. Il entama alors un nouveau voyage, en vue d’une mission en Perse qui intéressait les grands pays occidentaux qui voyaient là un potentiel économique à exploiter.

Son récit a le mérite de ne pas tomber dans le cliché commun en Occident d’un royaume des « Mille et Une Nuits », note Alain Quella-Villéger, l’un des biographes de Loti. Vers Ispahan (Calmann-Lévy, sans date [1904], in-12) ne paraîtra que quatre ans après son voyage. Un des 60 sur Hollande, enrichi de 11 vignettes originales dessinées a la plume par A. de Fleury en 1916, relié en demi-maroquin aubergine, mosaïqué par le même Fleury, a été vendu 860 € à Drouot, le 30 janvier 2023 par la maison Giquello, lors de la dispersion de la bibliothèque d’A. Fleury. On l’ignore souvent, mais la première édition de Vers Ispahan est sortie en 1904 dans la collection Nelson, ce qui lui donne un caractère presque intime. On ne saurait enfin oublier Un pèlerin d’Angkor (Calmann-Lévy, 1912, in-12 carré). Un des 100 sur Hollande, relié en demi-maroquin rouge avec coins, sous couverture de M. J. Latrobe, a été vendu 300 € à Drouot, le 30 janvier 2023 par la maison Giquello.