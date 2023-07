Victor Hugo et la paix : les affres d’une vie

Essonne (91)

Retrouvez l’exposition Victor Hugo et la paix, actuellement à la Maison littéraire de Victor Hugo, à Bièvres dans l’Essonne (91), mettant en lumière ses travaux et engagements pour la paix.

gallica.bnf.fr/BnF

Au XIXe siècle, le Château des Roches était un lieu de rencontre d’artistes et de célébrités. Ce château de Bertin l’Ainé accueillait un salon littéraire où se rencontraient Chateaubriand, Berlioz, Ingres, Liszt et surtout Victor Hugo. Hugo prenait plaisir à venir au château, où il s’isolait pour écrire. Il y composa notamment des poèmes qui seront ensuite publiés dans Les Feuilles d’automne, Les Chants du crépuscule, Les Voix intérieures et Les Rayons et les ombres.

En 1991, Daisaku Ikeda fait de ce château, qui se situe à Bièvres (91), « La Maison Littéraire de Victor Hugo », dans l’intention de rendre hommage au rayonnement universel et humaniste de cet auteur illustre. La Maison Littéraire de Victor Hugo se veut ainsi un lieu de rencontres et de dialogues, dans les domaines de la littérature et des arts, en promouvant les échanges culturels.

Fervent défenseur de la paix et de la conciliation, Victor Hugo, depuis son enfance, fut confronté à la violence, entre répliques de l’insurrection vendéenne et complots et guerres sous l’Empire. Il est témoin plus tard des soubresauts révolutionnaires de 1830 et 1848, et du conflit avec la Prusse en 1870. L’idéal de paix devient alors la principale préoccupation de l’auteur, qu’on ne saurait réduire au silence. Souvent qualifié de « combattant des mots », Hugo utilisa sa notoriété pour dénoncer les affres de la guerre et défendre avec ardeur tout au long de sa vie les idées de concorde humaine. Hugo, revendiquant la nécessité d’une Europe unie, prononce alors un de ses plus grands discours et assurément l’un des plus grands sur l’Europe : le discours inaugural du Congrès de la paix en 1849.

L’exposition s’attelle à mettre en lumière les différentes facettes de l’action pacifique du grand homme à travers ses poèmes, ses drames, ses romans, ses discours et ses prises de position. Cette nouvelle exposition à la Maison littéraire de Victor Hugo présente des centaines d’œuvres originales de l’auteur, telles que des gravures, des objets, des lettres et manuscrits sur le thème de la paix, dont certaines exceptionnelles ont pu être classées « trésors nationaux au titre des monuments historiques ».