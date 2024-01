Que retenir de la loi de finances pour 2024 ?

Nous présenterons les chiffres clés du budget 2024 (A) et l’avis du Haut conseil des finances publiques (HCFP) (B).

A – Les principales hypothèses et mesures du budget 2024

Le budget de l’État s’appuie sur une prévision de croissance de l’activité de 1,4 % pour l’année 2024 (après 1 % en 2023). Le déficit public devrait s’établir à 4,4 % du PIB en 2024 contre 4,9 % en 2023 (art. liminaire). La trajectoire pluriannuelle des finances publiques, qui est prévue dans la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, prévoit un retour du déficit sous le seuil de 3 % à l’horizon 2027.

La dette publique, qui a atteint 109,7 % du PIB en 2023, devrait se stabiliser à ce niveau élevé en 2024. La charge de la dette devrait passer de 55,5 Md€ en 2023 à 48,1 Md€ en 2024.

Les recettes fiscales nettes devraient nettement augmenter en 2024 et atteindre 349,4 Md€ (332,1 Md€ en 2023). Les dépenses publiques devraient, quant à elles, baisser et passer de 55,8 % du PIB en 2023 à 55,4 % du PIB en 2024. Le taux de prélèvements obligatoires devrait lui passer de 44 % du PIB en 2023 à 44,1 % en 2024. La loi de finances fixe, pour 2024, le déficit budgétaire de l’État à 146,9 Md€ (165 Md€ en 2023) et évalue son besoin de financement à 295,8 Md€ contre 310,3 Md€ en 2023.

Les moyens des ministères régaliens seront renforcés. Le budget du ministère de la Justice progressera de 0,5 Md€ par rapport à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Les crédits du ministère de la Défense augmenteront de 3,3 Md€ en 2024. Le budget du ministère de l’Éducation nationale progressera également de 3,9 Md€.

Le « budget vert », qui mesure l’impact du budget de l’État sur l’environnement, est publié en annexe de la loi de finances pour 2024. Il a été utilisé pour la première fois « comme outil d’aide à la décision lors des discussions budgétaires et fiscales, et non uniquement comme bilan à l’issue des arbitrages »2. La disparition progressive des boucliers tarifaires et l’augmentation des dépenses vertes contribuent au verdissement du budget 2024. Les dépenses vertes, c’est-à-dire favorables à l’environnement sur au moins un axe environnemental sans être défavorables par ailleurs, représenteront 39,7 Md€ en 2024 (35,6 Md€ en 2023). Les dépenses « mixtes », ayant un impact favorable sur un ou plusieurs critères environnementaux tout en présentant un impact défavorable sur d’autres critères, représenteront 3,1 Md€ en 2024 (2,7 Md€ en 2023). Les dépenses ayant un impact défavorable pour l’environnement atteindront, quant à elles, 13,1 Md€ en 2024 (33,6 Md€ en 2023).

Le « budget vert » concernera également les collectivités territoriales. Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants, comportera, à compter de l’exercice 2024, un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique » (art. 191). Le gouvernement remettra au Parlement un bilan sur la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026. De plus, les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants auront la possibilité d’identifier et d’isoler, dans un compte séparé, la part de leur endettement consacré à financer leurs investissements liés à la transition écologique (art. 192).

Enfin, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 21,6 Md€ pour l’année 2024 (art. 164), un montant inférieur à celui qui avait été inscrit dans la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (24,5 Md€).