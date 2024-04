La nouvelle imposition minimale mondiale des groupes de sociétés

11. L’impôt complémentaire n’est dû que si le taux effectif d’imposition (TEI) est inférieur à 15 %. Trois points doivent dès lors être envisagés : la détermination du TEI (A), la liquidation de l’éventuel impôt complémentaire (B) et la personne redevable de cet impôt (C).

A – La détermination du TEI

12. Pour savoir si le taux minimal d’imposition de 15 % est respecté ou non, le groupe doit calculer le TEI.

13. D’abord, le TEI se calcule État par État. Par exemple, si un groupe a des entités constitutives en France, en Allemagne, en Chine et au Mexique, il faut calculer un TEI pour toutes les entités françaises, un autre pour toutes les entités allemandes, encore un autre pour toutes les entités constitutives chinoises et, enfin, un TEI pour les entités se trouvant au Mexique. Chacun de ces TEI devra ensuite être comparé au taux de 15 %.

14. Par conséquent, il convient de déterminer à quel État se rattache chaque entité constitutive du groupe, sachant que le rattachement s’apprécie au premier jour de l’exercice considéré.

En principe20, les entités sont rattachées au pays dans lequel leurs bénéfices sont imposés ; à défaut, elles sont rattachées au pays dans lequel elles ont été créées. Les établissements stables sont également rattachés à l’État d’imposition de leurs bénéfices ; mais, à défaut, ils sont apatrides21.

Si une entité peut être rattachée à deux États, deux hypothèses doivent être distinguées. Soit il existe une convention fiscale entre ces États et, alors, cette entité est rattachée à l’État dans lequel elle est considérée comme résidente22. Soit il n’y a pas de convention fiscale entre ces deux États ; dans ce cas, l’entité est rattachée à l’État qui a appliqué le montant d’impôt couvert le plus important au titre de l’exercice en cause23.

15. S’agissant du calcul du TEI, il est égal, pour chaque exercice et chaque État, à la somme des impôts couverts dus par les entités constitutives divisée par la somme des résultats qualifiés de ces mêmes entités. Le numérateur et le dénominateur méritent bien évidemment quelques explications.

Les impôts couverts, visés au numérateur, sont en définitive les impôts sur les bénéfices des entités. L’adjectif « couvert » signifie qu’ils sont couverts par le mécanisme de l’imposition minimale. En d’autres termes, ce sont des impôts qui sont « éligibles » ou, si l’on préfère, « pris en compte » pour le calcul de TEI. A contrario, cela signifie que certains impôts ne sont pas pris en compte pour le calcul du TEI. À cet égard, l’article 223 VS détermine les catégories d’impôts qui sont couverts. Pour comprendre ce texte, il faut garder à l’esprit que son but est d’embrasser la diversité des impôts existant dans le monde et pesant sur les sociétés. Le texte définit donc quatre catégories d’impôts couverts. En premier lieu, sont couverts les impôts comptabilisés dans les comptes de l’entité au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d’une autre entité. Pour le droit français, sont visés à ce titre l’IS et la contribution sociale24, le second élément renvoyant quant à lui aux sociétés translucides. En deuxième lieu, les impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués font partie des impôts couverts. Concrètement, cela vise les États qui, au lieu d’avoir un équivalent de l’IS, ont un impôt sur les distributions. Tel est le cas en Estonie ou en Lettonie25. En troisième lieu, les impôts perçus à la place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés constituent naturellement des impôts couverts. Cela concerne notamment les retenues à la source26. En quatrième et dernier lieu, sont des impôts couverts les impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et les fonds propres. Ce type d’impôt constitue une sorte d’ISF sur les sociétés. Ils sont adoptés par exemple par l’Arabie saoudite27.

Pour ce qui est du dénominateur, les résultats qualifiés sont les résultats comptables des sociétés déterminés par application de la norme de consolidation, et ce, avant application des retraitements destinés à neutraliser les opérations intragroupes28. Ces résultats font l’objet de nombreuses corrections29.

16. Le TEI est calculé directement par les groupes ayant des entités constitutives en France ; il n’est pas établi par l’administration fiscale. Aussi, les groupes vont devoir déclarer leurs TEI. Deux questions se posent alors : qui déclare ? Et quel est le contenu de cette déclaration ?

Tout d’abord, il faut préciser que chaque entité constitutive située en France a l’obligation d’indiquer dans sa déclaration d’IS qu’elle appartient à un groupe assujetti à l’imposition minimale et de mentionner l’identité de l’entité mère ultime du groupe30.

Ensuite, la déclaration propre au nouvel impôt doit en principe être déposée par chaque entité constitutive du groupe établie en France31. Toutefois, afin d’éviter la multiplication des déclarations, l’article 223 WW bis prévoit in fine deux exceptions. D’une part, les entités constitutives d’un groupe situées en France peuvent décider que seule l’une d’entre elles déposera la déclaration. Dans ce cas, l’entité désignée doit en informer l’administration fiscale. D’autre part, aucune déclaration en France n’aura à être déposée lorsque l’entité mère ultime du groupe ou toute autre entité constitutive dépose une déclaration dans un État qui a conclu avec la France un accord prévoyant l’échange automatique de déclarations relatives à cet impôt.

En outre, le contenu de la déclaration doit encore être précisé par un décret d’application. Néanmoins et compte tenu de l’objectif général du nouveau dispositif, il faudra déclarer le TEI de chaque État dans lequel le groupe a des entités constitutives. Ainsi et à moins qu’il s’agisse d’un groupe purement national, chaque groupe va probablement devoir calculer et déclarer plusieurs dizaines de TEI.

Enfin, l’article 223 WW prévoit que la déclaration doit être déposée dans le délai de 15 mois suivant la clôture de l’exercice. Ce délai est porté à 18 mois pour la première déclaration32.