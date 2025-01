Management packages : outil de fidélisation et pratiques abusives

II – Possibilité de réévaluation des gains, mais prudence face à l’abus de droit

Trouvant son origine dans deux célèbres maximes latines : Malitiis non est indulgendum – « aux hommes de mauvaise foi, point d’indulgence » et Male enim nostro jure uti non debemus – « celui qui abuse de son droit doit répondre des dommages qu’il cause à autrui », l’abus de droit, au sens fiscal du terme, est le fait pour une personne de détourner un dispositif de sa finalité ; c’est le cas de l’abus de droit par fraude à la loi, ou de la création d’un montage artificiel, que l’on peut qualifier d’abus de droit par simulation.

La procédure d’abus de droit est certes exigeante car elle impose à l’administration fiscale de prouver que l’acte en question a modifié favorablement la situation fiscale du contribuable et que l’avantage obtenu va à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, mais notons que l’introduction du mini-abus de droit codifié à l’article L64A du LPF lui a considérablement facilité la tâche. Un avantage principalement financier mais obtenu, entre autres, par une économie fiscale est donc susceptible d’être remis en cause.

Si l’administration fiscale n’entend pas écarter, sur le fondement de l’abus de droit, une société civile présumée fictive ou créée uniquement pour éviter l’impôt, elle ne peut alors soutenir qu’une partie de la plus-value réalisée par celle-ci lors de la cession des titres d’une société constituée par les managers d’un groupe doit être considérée comme la rémunération pour le travail de l’un de ces managers, associé de la société civile.

C’est l’enseignement de la décision Wendel du 27 juin 20192, dans laquelle le Conseil d’État confirme que l’interposition d’une société translucide empêche la requalification en salaire de la plus-value réalisée par cette société. Tant que le gain reste imposable entre les mains des associés selon les règles des plus-values des particuliers et que l’Administration n’a pas contesté le schéma, il ne peut pas être requalifié en complément de salaire.

En revanche, l’Administration est fondée à écarter, pour abus de droit, l’interposition d’une société ayant acquis les actions du bénéficiaire avant de les revendre avec une plus-value, si cette société est dépourvue de substance économique et si sa création n’a pas de motif économique, financier ou patrimonial. Dans ce cas, le salarié ou le dirigeant est réputé avoir perçu lui-même le gain de cession réalisé par la société interposée, imposable comme un complément de salaire si les conditions de l’acquisition des actions montrent qu’elles ont été acquises en contrepartie de ses fonctions.

C’est donc toujours à l’aune de l’abus de droit que la requalification en salaire de gain de management package réalisée par une société interposée trouve à s’appliquer, comme en témoigne l’affaire Wendel du 28 janvier 20223, dans laquelle le Conseil d’État a validé la procédure d’abus de droit, au motif que « l’interposition de la société X dans l’opération en cause était artificielle et n’avait pas eu d’autre but que de faire échapper la plus-value de cession à son imposition en France ». Le Conseil d’État a ainsi posé le principe selon lequel l’interposition d’une société pour éviter l’imposition d’un gain de management package est considérée comme abusive.

Le 7 février 20244, la cour administrative d’appel de Paris a pris un exact contrepied en refusant de requalifier en salaire les gains réalisés par la holding personnelle d’un dirigeant lors de la cession de titres acquis dans le cadre d’un management package, mais si la cour a écarté les arguments de l’Administration, c’est au motif que celle-ci n’avait pas mis en œuvre la procédure d’abus de droit. Cette décision constitue une avancée, certes, mais ne nous y trompons pas ! Il y a fort à parier que le Conseil d’État ne se laissera pas impressionner par le contexte de l’apport des titres, ni à chercher si cet apport était fictif, avait un but exclusivement ou principalement fiscal. C’est bien sur le contexte factuel de l’affaire et sur l’intentionnalité démontrée ou supposée du contribuable que se jouera la solution, non sur l’environnement juridique.

Conclusion. En définitive, si toute l’astuce des contribuables consiste à transférer des flux financiers d’une cédule d’imposition à une autre en cherchant à minimiser l’imposition, il n’en demeure pas moins que l’association en capital, tant en termes de gouvernance qu’au regard du pacte de confiance qui unit l’entreprise et son salarié, est mise à mal.

Les grandes perdantes dans cette affaire sont les PME. Elles auront toutes les peines à revaloriser la rémunération d’un salarié qui ira voir ailleurs, là où les groupes, et notamment de nombreux groupes étrangers, sont les mieux armés pour offrir des outils juridiques performants dans un contexte de mobilité internationale. D’autre part, il ne sert à rien de vouloir surimposer un gain qui, par définition, a vocation à se retrouver dans le circuit économique pour générer bien sûr… d’autres impôts.