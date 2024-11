Présentation du projet de loi de finances pour 2025

Le texte budgétaire prévoit l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur le niveau de l’inflation (A). Il instaure une contribution différentielle applicable à certains particuliers titulaires de hauts revenus qui sera codifiée à l’article 224 du CGI (B). Il permet de sécuriser les modalités d’imposition applicables aux personnes non-résidentes de France (C). Il modifie le régime fiscal de la location meublée non professionnelle (D). Il met en conformité le champ du taux réduit de TVA avec le droit de l’Union européenne (E).

B – L’instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus

L’article 3 du projet de loi de finances vient créer une contribution temporaire et exceptionnelle permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ce mécanisme anti-optimisation fiscale8 concernera les contribuables assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR)9, à savoir ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Cette contribution ne s’appliquera que pour l’imposition des revenus 2024, 2025 et 2026. Elle devrait rapporter 2 Md € en 2025. Selon l’exposé des motifs de l’article 3 du projet de loi de finances, elle ne concernera « que quelques dizaines de milliers de foyers aux revenus les plus élevés » et n’affectera « aucun foyer non imposable ».

La contribution différentielle sur les hauts revenus sera égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu fiscal de référence et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la CEHR, ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu, majoré de 1 500 € par personne à charge et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Un mécanisme de décote est prévu pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 330 000 € pour un célibataire et à 660 000 € pour les couples soumis à imposition commune.