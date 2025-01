Vers une taxation des jeux d’argent et de hasard ?

Une note du Conseil des prélèvements obligatoires de décembre dernier se penche sur la fiscalité spécifique des jeux d’argent et de hasard. Parmi ses recommandations celle de soumettre ces gains à l’impôt sur le revenu des gagnants dès 500 euros de gains nets annuels. Un précompte pourrait être prélevé par l’opérateur.

Durant l’automne, les parlementaires en quête de nouvelles recettes fiscales ont massivement amendé le projet de loi de Finances et le projet de loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2025 pour augmenter les impôts pesant sur les opérateurs de jeux d’argent et de hasard. L’occasion pour le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), une émanation de la Cour des comptes, de se saisir du sujet et de proposer des pistes de réformes dans un objectif de cohérence et rationalisation de cette fiscalité très spécifique (Rationaliser la fiscalité des jeux d’argent et de hasard, Les Notes du CPO, n° 10, décembre 2024).

Des jeux interdits, exceptionnellement autorisés

En principe, les jeux d’argent et de hasard (JAH) sont strictement interdits par l’article L. 320-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI), qui prévoit des dérogations strictement encadrées. Le même article les définit comme « les opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants ». Cette définition inclut toutes les formes de loteries (jeux de tirage et de grattage), paris hippiques, paris sportifs, tombolas, casinos, poker en ligne, y compris les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs tels les jeux d’adresse dans une fête foraine. En revanche, un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat ou la spéculation sur la valeur d’un bien sur le marché ne constitue pas un JAH.

Les jeux en chiffres

En 2023, la dépense annuelle moyenne par personne majeure s’élève en 2023 à 249 euros, ce montant étant considéré net des gains réalisés. La dépense des ménages consacrée aux JAH représente 12 % de la dépense globale de loisirs. Surtout, les jeux en ligne prennent une part croissante puisque 69 % des mises en paris sportifs et 20 % des mises des paris hippiques ont été engagées en ligne en 2023. D’un point de vue global, les jeux constituent un secteur en développement. En France en 2023, les mises engagées dans les jeux de loterie, les paris et le poker en ligne ont représenté 48 milliards d’euros, en hausse de 57 % par rapport à 2011, date d’ouverture à la concurrence des jeux en ligne. Le produit brut de jeu (PBJ) qui correspond à la différence entre les mises collectées par les opérateurs et les gains reversés aux joueurs, s’élève à 13,5 milliards d’euros pour l’ensemble de ces activités, en hausse de 46 % par rapport à 2011.

Des gagnants doublement gagnants

L’heureux gagnant bénéficie d’un double gain : celui d’avoir gagné le gros lot, et de percevoir des sommes qui ne subissent pas de frottement fiscal. En effet, ces gains sont considérés comme étant exceptionnel, et à ce titre bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu. Cette situation découle de l’article 92-1 du Code général des impôts (CGI) qui considère comme « provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». Par opposition, les gains tirés des jeux de hasard ne constituent pas de tels revenus. Cette interprétation est confirmée par la doctrine fiscale : « sauf circonstances exceptionnelles, la pratique, même habituelle, de jeux de hasard (…) ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux. Ces dernières n’ont pas non plus à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au titre des gains que leur procure cette participation » (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40).

En cas de pratique intensive, professionnelle, les gains peuvent encourir une requalification en bénéfices non commerciaux et être soumis à l’impôt sur le revenu. Selon les critères fixés par la jurisprudence, tel est le cas si cette pratique est habituelle, si elle mobilise un savoir-faire acquis dans le domaine du jeu et qu’enfin, si elle génère des revenus significatifs. En pratique, ces règles sont susceptibles de ne s’appliquer qu’aux gains tirés du bridge et du poker à niveau professionnel.

L’exonération d’impôt sur le revenu remise en question

Cette exonération de principe des gains des JHA est remise en cause par le CPO qui réfléchit à l’opportunité d’assujettir les gains de jeux à l’impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux (CSG-CRDS). « L’absence d’imposition des gains entre les mains du joueur est régulièrement présentée comme une obligation juridique et une nécessité technique ». Or l’institution n’identifie « aucun obstacle juridique ou technique dirimant à ce que ces revenus soient imposés. Assujettir ou non les gains de jeux à l’IR et à la CSG-CRDS constitue donc un pur choix d’opportunité du législateur », lequel pourrait être justifié par des considérations d’équité. Selon une de ses pistes de réflexion, les gains de jeux d’argent et de hasard pourraient former une nouvelle cédule au regard de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Les règles propres à cette cédule interdiraient le report des déficits ou l’imputation sur le revenu net global. Au regard des prélèvements sociaux, ces gains seraient qualifiés de revenus d’activité. Afin de faciliter la gestion fiscale, les impôts pourraient n’être dus que sous réserve que le gain net annuel excède un seuil à fixer par la loi, qui pourrait être de l’ordre de 500 euros. Un précompte serait collecté par l’opérateur de jeu pour les gains excédant ce montant, avec régularisation l’année suivante par l’administration fiscale. Pour répondre aux difficultés pratiques de contrôle et de recouvrement, aux risques d’évitement et de fraude, le CPO estime que pour les jeux en ligne, l’ensemble des opérations de jeu étant enregistrées, l’opérateur peut établir automatiquement, pour chaque joueur, l’assiette imposable. Il rappelle que pour les jeux en dur, les gains donnent lieu à un contrôle d’identité au-dessus d’un seuil (500 euros pour les jeux FDJ, 2 000 euros pour les paris hippiques, variable pour les casinos).

Chez nos voisins, six d’entre eux (Allemagne, Autriche, Belgique, Irlande, Italie, Royaume-Uni) exonèrent d’impôt sur le revenu les gains de jeux. En Espagne, les gains nets sont imposés au barème de l’IR, sauf pour les loteries où l’impôt porte sur les gains bruts. Aux Pays-Bas, les gains nets font l’objet d’un impôt proportionnel de 29 %. En Suède, ils sont également assujettis à un taux proportionnel de 30 % s’ils ont été réalisés hors de l’Union européenne. En Suisse enfin, seuls sont imposés les gains réalisés auprès d’opérateurs non agréés et les gains supérieurs à 1 million CHF sur les loteries nationales et casinos en ligne.

De faibles prélèvements sociaux

Sur le plan des prélèvements sociaux, la situation actuelle est quelque peu différente. Une faible partie des gains de jeux est assujettie à des prélèvements sociaux. Certains prélèvements sur les opérateurs de jeu affectés à la Sécurité sociale sont explicitement qualifiés par la loi de CSG ou de CRDS ; ils sont assis non pas sur les gains nets du joueur mais sur le produit brut de jeu des opérateurs. Ils ne doivent pas être confondus avec les autres prélèvements formant la CSG et la CRDS, qui sont assis sur une somme perçue par un particulier. Parmi les prélèvements sociaux sur les jeux, un seul est assis sur les gains des joueurs : le prélèvement de 13,7 % sur les gains de plus de 1 500 euros réalisés sur les machines à sous, qui sont alors réglés manuellement par un caissier et contrôlés par la direction de l’établissement. Ils représentent entre 30 et 40 millions d’euros par an.

33 taxes spécifiques

Cette exonération d’impôt sur le revenu pour le joueur n’exclut pas que ces gains ne soient pas fiscalisés. Au contraire : le CPO a recensé 33 impôts perçus sur les jeux d’argent et de hasard, affectés à l’État, à la Sécurité sociale, aux communes, ainsi qu’aux sociétés de courses hippiques et à divers établissements publics. Cette fiscalité spécifique poursuit deux objectifs : capter la rente de monopole ou d’oligopole des opérateurs de jeux d’une part, et pénaliser les effets négatifs de ces jeux, tels que le jeu addictif et la criminalité organisée d’autre part. En 2022, elle a représenté 45 % des mises touchées par les opérateurs, nettes des gains versés aux joueurs (le produit brut des jeux). À noter que les jeux à objets numériques monétisables (JONUM) ne sont, pour l’instant, assujettis à aucun prélèvement spécifique. Le CPO met en lumière la particulière complexité de la fiscalité qui frappe les opérateurs de jeu ainsi que manque de cohérence par rapport aux objectifs affichés de la politique publique des jeux. En tête des incohérences : les taux d’imposition applicables, qui varient du simple au triple, sans que ces écarts ne découlent pas d’une réflexion sur les dangers respectifs de chaque jeu ni sur la situation économique des sous-secteurs concernés. Ainsi le taux le plus élevé concerne les loteries (67 %) et le plus faible les clubs de jeux (22 %).

Une simplification souhaitée

En conséquence l’institution recommande une remise à plat du système avec :

-un taux spécifique à chaque catégorie de jeux, dépendant des risques propres à chacun (proportion de joueurs problématiques, prévalence du jeu des mineurs) et de la situation économique des opérateurs ;