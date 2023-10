Le défi de la protection transfrontière des adultes vulnérables

Si elles permettent d’insister sur la nécessité de considérer la protection transfrontière des adultes, les propositions européennes récentes de réglementation en ce domaine invitent à questionner les enjeux de la multiplication des sources et à réfléchir à la mise en place des outils juridiques à même d’assurer la réalisation des objectifs recherchés.

La question de la protection des majeurs vulnérables est devenue une donnée essentielle du droit civil dans un contexte de vieillissement1 de la population et de respect des personnes. Le législateur français est favorable à une protection qui ne soit pas occasionnelle mais durable, qui soit adaptée à l’état de la personne et non uniforme : à ce titre il organise la protection de la personne et la gestion des biens du majeur qu’une altération de ses facultés mentales met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Ainsi, le passage du droit des majeurs incapables résultant de la loi du 3 janvier 19682 au droit des majeurs protégés par la loi n° 2007-308 du 5 mars 20073 s’inscrit dans une histoire de 50 ans de pratiques socio-judiciaires pour améliorer le traitement juridique de ces situations complexes4. Ce mouvement français n’est pas isolé. De nombreux États européens, tels l’Allemagne avec sa loi du 12 septembre 1990 portant réforme de la tutelle et de la curatelle des majeurs, le Danemark en raison d’une loi du 14 juin 1995, l’Espagne et l’Italie respectivement au regard de la loi du 18 novembre 2003 et de la loi du 9 janvier 2004, et non européens ont eu les mêmes préoccupations5. S’il n’existe pas de notion unique et bien définie d’adultes vulnérables, les différents systèmes juridiques montrent que le droit est enclin à prévoir des mesures judiciaires et/ou administratives pour assurer la protection ou le soutien des personnes qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs droits ou d’assumer leurs obligations en pleine conscience du sens, de la valeur et de la portée de leurs décisions et de veiller à leurs intérêts6. Cette exigence de protection des majeurs n’échappe pas au phénomène de la mondialisation7. L’expansion de biens personnels et des intérêts personnels à l’étranger peut concerner des sujets de droit fragilisés en raison de différents types d’incapacité. Les réflexions menées en droit interne se prolongent dans la sphère internationale dès lors que le majeur est amené à bouger d’un État vers un autre ou à être en lien avec un autre État. La fréquence des difficultés liées à la protection des majeurs dans l’ordre international s’accentue d’ailleurs compte tenu du choix de certains sujets de prendre leur retraite à l’étranger, de la fragilité d’anciens immigrés8 et de manière générale d’une population désormais très mobile9. Les situations complexes, mettant en jeu des aspects d’extranéité, ne sont plus des hypothèses d’école, et il existe bien un réel enjeu de la protection transfrontière des majeurs dont se saisit le droit international privé.

Le défi de la protection transfrontière des adultes suppose de faciliter les réponses aux questions que pose de manière générale le droit international privé pour identifier la compétence des juges, la loi applicable et faciliter la reconnaissance et l’exécution des mesures. Quel est le tribunal compétent pour rendre des décisions portant sur le bien-être personnel ou/et les biens et les affaires d’un adulte en incapacité ? Quelle loi appliquer dès lors qu’il y a eu déménagement du majeur ? Quelle est la reconnaissance de la mesure de protection dans un autre État ? Comment assurer le suivi de la mesure ?

Dans cette perspective, l’adoption de la convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes entrée en vigueur en France le 1er janvier 2009, dont la structure est similaire à celle de la convention du 19 octobre 1996 en matière de protection des mineurs, a été saluée comme une avancée majeure pour le traitement de ces situations internationales10. Cette convention illustre indéniablement la recherche d’un cadre global pour la coopération judiciaire entre les autorités des États afin de faciliter la gestion juridique d’une tutelle ou d’une curatelle internationale. Elle traduit la prise de conscience par les États de la nécessité de coopérer sur cette délicate question de la protection des majeurs pour faciliter non seulement la mise en place d’une mesure de protection11 mais encore pour permettre une continuité de cette protection malgré la donnée internationale de la situation dans laquelle se trouve placé le majeur. De manière générale la prise en considération de la volonté des adultes et le respect de leur dignité est une des marques de l’évolution du droit contemporain et cette convention contribue ainsi, tout comme la convention des Nations unies du 13 décembre 200612 sur le droit des personnes handicapées, à rendre audible la nécessité de protéger la personne vulnérable dans la sphère internationale. Cette volonté politique se retrouve également au sein de l’espace judiciaire européen puisque la Commission a présenté fin mai 2023 une proposition de règlement concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures et la coopération en matière de protection des adultes13 questionnant les enjeux d’articulation des règles. La protection des adultes n’est pas seulement concernée par des questions de techniques juridiques. Si la protection repose sur des acteurs judiciaires, il existe aussi un maillage extrajudiciaire essentiel. La famille mais aussi des professionnels de l’accompagnement, tels en France les mandataires judiciaires à la protection des majeurs14, sont au centre de l’accompagnement personnel dans les actes de la vie quotidienne et au cœur de la protection patrimoniale. Par ailleurs, les législateurs contemporains encouragent aussi fortement la personne à anticiper ses besoins et à être actrice de sa protection, à l’exemple du mandat de protection future15 introduit par le législateur français en 2007.

Aussi, un des défis de la protection transfrontière des adultes est de pouvoir faciliter la circulation des informations au-delà de la frontière pour ne pas amoindrir les droits du sujet et de renforcer la mise en œuvre des règles. La recherche d’un cadre juridique global cohérent pour permettre la protection transfrontière des adultes (I) ne doit pas occulter les difficultés concrètes de sa mise en œuvre (II).

I – La recherche d’un cadre juridique global de protection transfrontière des majeurs La protection transfrontière des adultes repose sur un instrument international essentiel, la convention de la Haye du 13 janvier 2000, qui est indéniablement sous utilisée (A) et qui remet en question la nécessité d’une protection européenne complémentaire (B). A – Une sous-utilisation regrettable de la convention de la Haye du 13 janvier 2000 En établissant un mécanisme de coopération entre ses États contractants, la convention de La Haye de 2000 a permis une avancée considérable de la protection transfrontière des adultes. Considérant à la fois les questions de compétence des autorités, de loi applicable et de reconnaissance des mesures, elle a été adoptée pour assurer, dans les situations à caractère international, la protection des adultes qui en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles16 ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts17. Applicable dans tous les États contractants, la convention ne délimite pas expressément la localisation géographique des personnes auxquelles elle s’applique et il n’est pas exigé que le majeur ait la nationalité d’un pays contractant. L’ampleur du domaine juridique embrassé par la convention est cependant contrebalancée par l’étroitesse relative de son application dans l’espace18 dès lors que seuls 15 États sont concernés19. L’efficacité du texte n’est pas remise en cause puisqu’il s’agit d’une convention assez complète qui a su sérier les besoins et dont le fonctionnement n’a pas soulevé de grandes difficultés pratiques. Elle fournit des règles uniformes permettant de déterminer les autorités nationales compétentes pour prendre des mesures de protection nécessaires. Elle retient principalement la compétence des autorités du lieu de résidence habituelle de l’adulte20 tout en considérant la compétence subsidiaire des autorités de l’État dont l’adulte a la nationalité21. De plus, selon l’article 9 les autorités de l’État dans lequel les biens de l’adulte sont situés peuvent être reconnues compétentes pour prendre des mesures les concernant. La convention prévoit aussi une compétence d’urgence des autorités de l’État où se trouve l’adulte ou des biens lui appartenant22. S’agissant de la loi applicable, détrônant23 le critère de la nationalité, la convention retient principalement24 la compétence de la loi de l’autorité25. Sa faiblesse majeure est sa sous-utilisation. Le processus de coopération intergouvernementale dépend de l’adhésion des États au dispositif et il apparaît qu’elle est entrée en vigueur dans trop peu d’États pour véritablement considérer qu’il y a un cadre juridique global. La conférence de la Haye de droit international privé (HCCH), elle-même, en a conscience puisqu’elle mène des actions de sensibilisation pour favoriser les ratifications et faciliter la circulation des mesures de protection et des pouvoirs de représentation. Ainsi du 5 au 7 décembre 2018, à Bruxelles, s’est tenue une conférence organisée conjointement par la HCCH et la Commission européenne avec la participation de plus de 30 pays européens et non européens pour leur permettre d’évaluer les possibilités et les intérêts d’en faire partie26. La HCCH a par ailleurs travaillé à l’élaboration d’un manuel pratique sur le fonctionnement de la convention de 200027 qui contribue assurément à promouvoir ce texte28. Non contraignant, il est un guide pour les praticiens et les autorités centrales des États chargées de mettre en œuvre la convention29. La nécessité de prendre en considération le traitement transfrontière de la protection des adultes va de pair avec les évolutions nationales et il apparaît que ce sont dans les 20 dernières années que la prise de conscience s’est accrue. Aussi faut-il laisser du temps au texte pour s’imposer ou forcer son application. C’est ce qui ressort notamment de la proposition de règlement européen diffusée par la Commission européenne en mai 2023. B – Un risque évident de mise en place d’une protection européenne des adultes complémentaire Finalement, tous les États de l’Union européenne ne sont pas parties contractantes à la convention de la Haye alors même que c’est une préoccupation majeure dans l’espace judiciaire européen. C’est face à ce constat que s’est posée la question d’une protection européenne des adultes. Cependant, la délimitation même de la protection européenne interroge puisque, si protéger les adultes vulnérables dans l’Union européenne signifie assurément protéger les adultes vulnérables qui résident habituellement dans l’Union européenne et leurs biens qui y sont localisés, cela signifie aussi protéger les adultes vulnérables européens se trouvant à l’extérieur de l’Union européenne et leurs biens situés à l’extérieur de l’Union européenne. Il est donc essentiel de ne pas multiplier les règles ou de bien prévoir leurs articulations avec la convention de la Haye de 2000 qui est pour l’instant le seul outil permettant d’envisager un cadre juridique global. La diversification des sources ne doit pas engendrer un risque d’imprévisibilité et d’insécurité juridique pour les adultes concernés sous peine d’avoir un résultat contraire à l’objectif recherché. Ainsi, la délicate articulation entre la convention de la Haye du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, avec les règlements Bruxelles II bis et Bruxelles II ter, entraîne parfois des incertitudes et une imprévisibilité juridique préjudiciable aux enfants vulnérables30. De manière générale, l’inflation des textes internationaux, particulièrement dans le domaine de la protection de l’enfance, est dénoncée31 et l’utilité de l’adoption d’un texte spécifique au niveau de l’Union européenne droit être éprouvée. Il faut donc saluer le fait que la proposition en matière de protection des majeurs insiste bien sur l’aspect complémentaire du dispositif32. L’Union européenne envisage de compléter le cadre juridique international existant par une norme européenne spécifique. Le texte permettrait de poser de nouvelles règles visant à garantir le maintien de la protection des adultes dans les situations transfrontières et le respect de leur droit à l’autonomie individuelle lorsqu’ils se déplacent au sein de l’Union européenne tout en renforçant le rôle de la convention de la Haye par renvoi33 à l’instar de ce qui existe en matière d’obligations alimentaires34. Cette proposition s’accompagne d’ailleurs d’une décision du Conseil autorisant des États membres à devenir ou rester parties, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. Pour éviter les difficultés de coordination des sources, le règlement proposé s’appliquerait dans les États membres tandis que la convention de la HCCH s’appliquerait aux pays tiers qui sont des États parties à la convention. Cette complémentarité permettrait d’offrir un cadre cohérent de droit international privé applicable à la protection des adultes dans les États membres et non membres de l’Union européenne. Le droit de l’Union européenne permet de surcroît de favoriser l’application uniforme des règles puisque la Cour de justice de l’Union européenne dispose par sa jurisprudence d’une possibilité d’uniformiser et d’homogénéiser les pratiques au sein des différents États membres. Il y a donc dans ces projets une véritable recherche d’un cadre juridique global cohérent pour faciliter le traitement des questions de conflit de juridictions et de conflit de lois. Pour autant, il ne faut pas occulter le risque d’une multiplication des textes puisque les retours d’expérience des textes européens en matière familiale illustrent une fragilité inquiétante marquée par leur modification rapide. Le passage du règlement Bruxelles II à celui de Bruxelles II ter pour la compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale en moins de 20 ans, suscite des inquiétudes quant à la pérennité d’un texte européen en matière de protection des adultes. Les matières relevant du droit de la personne et de la famille sont tellement imbriquées qu’il est parfois difficile d’identifier les conséquences de l’adoption des règles sur la mise en œuvre d’autres. En venant se juxtaposer à la convention de la Haye de 2000 s’agissant de l’identification des autorités compétentes et de la loi applicable, le nouveau dispositif mettrait en place trois régimes pour le praticien : celui applicable entre États membres de l’Union européenne, celui applicable avec les États tiers parties contractants à la convention et celui applicable dans les situations concernant des États tiers non parties. Même si des précautions sont prises pour insister sur la complémentarité du dispositif, il est sans doute regrettable qu’il n’y ait pas une étape de diagnostic reposant sur l’utilisation des dispositifs de la convention dans tous les États membres. Outre la nécessité de ne pas diversifier les règles applicables, la recherche d’un cadre juridique global cohérent doit surtout lever les difficultés pratiques de la protection transfrontière des adultes et appuyer la mise en place d’outils techniques facilitant sa mise en œuvre afin qu’elle ne reste pas lettre morte.