Ce qu’il faut savoir sur l’État du Vatican

La disparition du pape François, 266ᵉ pape de l’histoire catholique, permet de rappeler que le Vatican est non seulement le siège de la chrétienté, mais aussi un état. Le pape est l’évêque de Rome, le guide des chrétiens, mais aussi un chef d’État. Voyons plusieurs points à cet égard.

Géographiquement

La Cité du Vatican est située près de la rive droite du Tibre, sur une petite pente qui faisait autrefois partie de l’ancienne colline du Vatican, sur laquelle quelques villas avaient été construites avant la naissance du Christ. Le territoire de l’État, qui couvre 44 hectares, est partiellement encerclé par des remparts et se prolonge jusqu’à une bande de travertin sur la place Saint-Pierre qui relie les extrémités extérieures de la colonnade au sol. Celle-ci marque la frontière de l’État au bord de la place qui est généralement ouverte au public.

Démographiquement

L’État compte 825 habitants, mais seulement 246 (dont 104 membres de la Garde suisse) vivent à l’intérieur des murs. Environ la moitié des ressortissants vivent à l’extérieur du pays, principalement pour des raisons professionnelles. La citoyenneté vaticane ne repose pas sur la naissance ou le sang, mais n’est accordée qu’à celles et ceux qui résident et travaillent pour le bureau du Vatican. Les cardinaux qui vivent dans la Cité du Vatican ou à Rome, ainsi que les diplomates du Saint-Siège, sont également considérés comme des citoyens. La citoyenneté se perd à la fin du mandat. De plus, les enfants ne peuvent pas l’hériter de leurs parents. Le Vatican autorise néanmoins le maintien de la double citoyenneté. Il faut préciser qu’au regard des critères classiques de l’état, une population, un territoire et une administration, le Vatican ne possède pas une population au sens du droit international.

Religion

Bien évidemment, la population se compose entièrement de chrétiens. Le catholicisme est la religion officielle de la Cité du Vatican. Cette dernière est le centre de l’Église catholique romaine et le siège du pape. Le pape est non seulement l’évêque de Rome et le chef de l’Église catholique romaine, mais aussi le chef de l’État de la Cité du Vatican. L’histoire catholique fait du pape le successeur de saint Pierre qui aurait été désigné par Jésus comme le premier chef de son Église.

Culturellement

Abritant la basilique Saint-Pierre, la plus grande église du monde, et les musées du Vatican, qui abritent certaines des œuvres d’art les plus célèbres au monde, il ne fait aucun doute que la Cité du Vatican est un lieu d’une grande importance culturelle. La bibliothèque du Vatican possède ainsi une collection d’une grande valeur historique, scientifique et culturelle. En 1984, le Vatican a été ajouté à la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est le seul pays à avoir été inscrit sur cette liste. Le Vatican est également considéré comme le gardien de facto de la langue latine. En tant que théocratie, la religion fait partie intégrante du pays. C’est un des rares au monde.

La Presse

Presse quotidienne de la Cité du Vatican

Fondé en 1861, L’Osservatore Romano est le journal officiel du Saint-Siège. Il offre un aperçu unique du point de vue du Vatican sur les questions mondiales et religieuses, ainsi que sur les déclarations du pape. Ce journal est lu par un public majoritairement catholique et existe en version imprimée et numérique. Cependant, il est aussi largement lu par les diplomates, les universitaires et toute personne désireuse de comprendre la position du Vatican sur diverses questions. On dit que c’est un des médias d’état les plus lus au monde.

Défense du Vatican

Elle est assurée par les Gardes de la Cité du Vatican. Connue sous le nom de Garde suisse, elle est la plus ancienne unité militaire en activité dans le monde, imprégnée d’une histoire et d’une tradition riches. Leurs uniformes jaunes, rouges et bleus emblématiques (dont on dit qu’ils auraient été dessinés par Michel-Ange) sont immédiatement reconnaissables et constituent une attraction touristique majeure. Un peu comme à Monaco ou à Londres. Établis en 1506, les gardes prêtent serment de fidélité au pape, devenant ses protecteurs personnels et les défenseurs de la Cité du Vatican.

Législation

Il s’agit des lois du Vatican. Le système juridique de la Cité du Vatican comporte de multiples facettes : la loi fondamentale qui s’apparente à une constitution, le droit canonique qui régit les affaires de l’Église, le droit de la Curie qui s’applique aux instances administratives, et le droit civil et pénal qui couvre les questions juridiques séculières. Ce cadre lui permet de fonctionner à la fois comme un État souverain et comme l’autorité centrale de l’Église catholique romaine, traitant des questions séculières et religieuses dans le cadre de sa double juridiction unique. C’est un système unique au monde. Et le pape est en charge de veiller à la bonne application de cette législation dont il inspire d’ailleurs de nombreux aspects.

Gouvernement de la Cité du Vatican

Le souverain pontife et, en son nom, la Commission pontificale pour l’État de la Cité du Vatican, qui perpétue également les normes fondamentales, émettent les clauses. Elles sont publiées dans un addendum spécial au Bulletin officiel du Saint-Siège, Acta Apostolicae Sedis. Le cardinal, président de la Commission pontificale pour l’État de la Cité du Vatican, qui porte le titre de « président du Gouvernorat » à ce titre, dispose de l’autorité exécutive. L’organisation du Gouvernorat repose sur les directions et les bureaux centraux du président. La Commission pontificale et le président du Gouvernorat peuvent solliciter l’aide du conseiller général et des conseillers d’État pour l’élaboration de la législation et d’autres questions d’importance majeure.

Langue

L’italien est la langue officielle de la Cité du Vatican. Il s’agit de la langue utilisée dans les documents officiels et pour les affaires administratives et diplomatiques. Auparavant, sous l’Empire romain et à l’époque des États pontificaux, le latin était la principale langue parlée dans la région de l’actuelle Cité du Vatican. Bien que l’italien soit la lingua franca, le Saint-Siège utilise le latin comme langue officielle. Le français est aussi parfois utilisé comme langue diplomatique. Dans la Garde suisse, le suisse allemand est utilisé pour donner les ordres, mais les gardes individuels prêtent leur serment de fidélité dans leur propre langue. Là aussi, c’est une coutume assez unique.

Drapeau

La Cité du Vatican possède effectivement son propre drapeau. Le drapeau papal ou drapeau de la Cité du Vatican est un tissu jaune (vers la hampe) et blanc en deux parties, avec les clés décussées chargées au milieu et le Triregno sur le dessus. La hampe est surmontée d’une lance ornée d’une cocarde dans les mêmes couleurs que le drapeau et garnie d’or. Dans l’Antiquité, le drapeau de l’État pontifical était jaune et cramoisi, couleurs habituelles du Sénat et du peuple romain.

Devise

Le Vatican est un État souverain qui possède sa propre monnaie. En vertu de l’accord monétaire conclu avec le gouvernement italien, les pièces du Vatican constituent une monnaie légale en Italie et dans tous les autres pays. Bien qu’il ne soit pas membre de l’Union européenne ou de la zone euro, un accord conclu avec l’Italie lui permet d’utiliser l’euro comme monnaie officielle. L’euro du Vatican, quant à lui, a été conçu avec une image du pape au verso pour se différencier en tant que cité-État autonome.

Ressources de la Cité du Vatican : économie

L’économie de l’État de la Cité du Vatican est soutenue par la vente de timbres, de pièces de monnaie, de souvenirs, de billets d’entrée aux musées du Vatican et de publications. Autrement dit, par le tourisme très développé. Parmi les autres industries présentes au Vatican figurent l’imprimerie, la production de mosaïques et la fabrication d’uniformes pour le personnel. Il existe également une pharmacie au Vatican. L’Institut pour les œuvres de religion ou la banque du Vatican est une agence financière au Vatican. Elle dispose de guichets automatiques multilingues et est la seule au monde à proposer des instructions en latin.

Le patrimoine du Vatican

Le Vatican a un grand patrimoine qui n’est pas liquide. C’est son patrimoine culturel, puisque la plus grande fortune du Vatican, qui n’a pas de prix, c’est le musée du Vatican et son contenu. Il est hors de question de vendre des œuvres. On ne peut même pas savoir quelle est la valeur de ce qui est dans le musée du Vatican. La deuxième fortune du Vatican, c’est son patrimoine immobilier en Italie et en Europe, surtout en France et en Suisse en particulier. Les évaluations sont réalisées par l’APSA (Administration du patrimoine du siège apostolique). Il a une valeur approximative d’environ 3 milliards d’Euros. C’est le patrimoine immobilier. Et puis il existe un patrimoine liquide, de l’ordre de 600 millions d’euros, géré par la banque du Vatican. Cela, c’est la fortune du Vatican. (Série ThéoDom : « Les rouages de L’Église » série no.21, automne 2022 Marc Odendall, ancien membre de l’AIF).

Il apparait qu’entre ses biens immobiliers dans le monde entier – notamment la cité du Vatican – le denier du culte prélevé auprès des milliards de catholiques, les dons et legs, le Vatican est un des états les plus riches au monde.