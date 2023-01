Dessine-moi la justice !

Parmi les signaux qui doivent nous alerter sur l’état très dégradé de l’institution judiciaire en France, figure l’épuisement des avocats. Comme le dénonce dans nos colonnes cette semaine notre chroniqueuse Me Julia Courvoisier, les avocats sont de plus en plus nombreux à envisager d’abandonner la profession.

Délais judiciaires infernaux, complexité absurde des procédures, disparition de l’audience en matière civile, honoraires qui peinent à rentrer, alourdissement des cotisations, telles sont quelques-unes de raison qui poussent à renoncer.

Tous les yeux sont désormais tournés vers le garde des Sceaux dont les annonces récentes sont prometteuses, à condition d’être rapidement et correctement mises en oeuvre…