Le dessin de la semaine

La disparition de Me Hervé Temime, survenue lundi 10 avril, a profondément ému le barreau.

Notre chroniqueuse Me Julia Courvoisier a évoqué dans nos colonnes mardi l’admiration qu’il inspirait à ses confrères, notamment en raison de son amour du métier et de sa générosité :

« Il défendait les grands, mais aussi les moins grands et les tout-petits, comme en 2015, lorsqu’il avait été l’un des deux seuls ténors à avoir accepté d’aller plaider au tribunal correctionnel de Paris, pour défendre les prévenus déférés en comparutions immédiates, pendant que nous manifestions dans les rues contre la réforme de l’aide juridictionnelle ».

Hervé Temime a été inhumé hier vendredi au cimetière de Montparnasse.

En hébreu, Temime signifie « intégrité »

Parmi les nombreux discours qui ont salué sa mémoire, celui du rabbin Delphine Horvilleur a particulièrement touché l’assistance. On y découvre qu’en hébreu, Temime signifie « intégrité ». Extrait :

« Son nom même le racontait mais, pour le savoir, il faut parler un peu hébreu. Ce nom apparaît dans la Bible, dans le livre de la Genèse, et pas n’importe où: un homme est connu dans la Bible pour être le plus grand de tous les avocats, c’est Abraham. Un jour, tandis que Dieu lui annonce qu’il va détruire les villes de Sodome et Gomorrhe et punir l’humanité en frappant aveuglement, Abraham fait la plus grande des plaidoiries de la littérature biblique. Il dit à Dieu: Mais enfin, comment oses-Tu agir ainsi? punir en même temps le coupable et l’innocent? Le juge de toute la Terre serait-il incapable d’exercer la justice? Dieu va alors changer d’avis et alléger son jugement. À ce moment, l’Éternel en personne se tourne vers Abraham et lui dit : “Je vais contracter avec toi une alliance : Hitalekh lefanay et heye tamim. Tu marcheras devant moi et tu seras intègre.” Ou, plus exactement, Dieu dit à Abraham : “Marche devant moi, montre-moi le chemin toi-même… et heye temim, et sois Temime.

L’homme que nous accompagnons aujourd’hui porte en hébreu le nom de l’intégrité, mais il est surtout l’homme à qui Dieu dit : Prends les devants. Ne me suis pas, ne m’obéis pas, ne te cache pas derrière moi, mais guide l’humanité, avance en première ligne vers la droiture et la justice. Aucun avocat au monde n’a porté de plus grand nom que celui-là.

Alors, tandis qu’il marche devant nous en ce jour de jugement, il nous revient dans sa trace, d’être Temime, d’honorer sa mémoire en suivant un chemin d’intégrité ».

Me Hervé Temime est allé rejoindre son ami Me Pierre Haïk dont il avait prononcé l’hommage lors de ses obsèques en février. Ce triste jour où survint le malaise qui lui fut fatal.