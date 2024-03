Procès de l’attentat de Strasbourg : « J’aurais bien aimé que cette balle soit entrée dans ma tête »

Vendredi 8 mars, la cour d’assises a commencé à entendre les victimes de l’attentat du marché de Noël de Strasbourg perpétré par Chérif Chekatt qui a fait cinq morts et onze blessés le 11 décembre 2018.

À qui nierait l’existence du destin, on serait tenté de raconter la tragique histoire de Kamal Naghchband. Le 11 décembre 2018, un peu avant 20 heures, Kamal, son épouse et leurs trois enfants âgés respectivement de 2, 5 et 6 ans se promènent rue des Grandes Arcades, à Strasbourg. Cette famille afghane a fui la violence du régime des talibans et trouvé refuge en France. Kamal a promis à ses enfants qu’il les emmènerait au marché de Noël. Cela fait partie des joies ordinaires dans un pays en paix. Soudain un homme arrive face à Kamal. Il crie « Allah Aqbar » et lui tire une balle dans la tête. Kamal s’effondre, sa femme se précipite à son secours, ses enfants sont terrifiés. Le terroriste quant à lui poursuit sa route meurtrière en tirant sur les passants.

« Je n’oublierai jamais l’odeur de l’hôpital, les cris »

À la barre, la nièce de Kamal explique qu’elle est venue à la place de sa grand-mère qui n’était pas en état de témoigner. La jeune femme raconte dans un français parfait l’histoire de sa famille. Ils ont quitté l’Afghanistan pour la France « où règnent la sécurité et la paix ». De mécanicien chez Norauto, Kamal avait réussi à force de travail à se payer son propre garage. Tous les soirs, avant de rentrer auprès des siens, il passait voir sa mère, pour boire un café, parler un peu. Tous deux entretenaient une relation fusionnelle. Le 11 décembre, la télévision de sa grand-mère est tombée en panne. Comme si le sort avait voulu la préserver de l’horreur et lui accorder quelques heures supplémentaires d’insouciance. Une voisine l’appelle vers 22 heures pour l’informer de l’attentat et savoir si tout va bien. La pauvre femme n’ose pas appeler son fils si tard et tente de se rassurer : que feraient-ils dehors à cette heure en pleine semaine ? « J’ai eu la responsabilité le lendemain d’aller chercher ma grand-mère pour que mes parents lui apprennent la nouvelle. Alors j’ai fait semblant d’aller la chercher pour des courses. Mes yeux gonflés ? J’ai dit que j’avais travaillé tard, elle m’a crue. Une fois à la maison, mon père lui dit « il y a eu un accident » ». Sa grand-mère s’effondre. On lui parle d’une balle dans le bras mais quand elle arrive à son chevet, elle voit les bandages sur sa tête « je n’oublierai jamais l’odeur de l’hôpital, les cris, mon fils allongé, les machines ». Kamal succombera à ses blessures le lendemain 13 décembre. Depuis ce jour, « c’est une autre femme qui se laisse mourir à petit feu », raconte encore sa petite-fille. « Elle ne comprend pas comment c’est possible qu’un tel drame puisse arriver, ils avaient peur de mourir sous les balles en Afghanistan et au final elle perd son fils sous les balles ici ». Et de poursuivre « lors de l’enterrement, la première chose qu’elle a faite a été de se réserver une place à côté de son fils ». Ce fils qui avait quitté sa terre natale pour installer sa famille dans un pays en paix. Ce fils qu’un français d’origine algérienne, radicalisé, a tué froidement. Dans ce pays de sécurité et de paix.

« Je vois une personne par terre et une dame en train de pleurer »

La jeune femme quitte la barre. Voici que s’avance Ichrak Marzouk. Au moment de l’attaque terroriste, elle était agent de sécurité à Auchan. C’est une jeune femme habillée de sombre dont les cheveux noirs sont noués en une stricte queue de cheval. A 19 h 50 ce terrible 11 décembre, lorsque la première détonation éclate elle pense à un pétard. À la deuxième, elle se retourne et aperçoit un « flash », puis d’autres détonations suivent. Elle comprend que quelque chose de grave se passe dans la rue et ouvre grand la porte « pour faire rentrer le maximum de personnes, car les autres fermaient et les gens étaient bloqués dehors ». Elle les met en sécurité au fond du magasin, puis retourne devant. Depuis le début de son témoignage, la jeune femme est en larmes. Visiblement, elle revit l’horreur qu’elle décrit. « Je vois une personne par terre et une dame en train de pleurer sans penser au danger, je sors, j’essaie de prendre le pouls, il n’y en a plus, je vois le sang qui coule, je l’appelle, « Monsieur », il ne répondait pas. Il y a une deuxième victime, raconte-t-elle la voix mouillée de larmes, il était en train d’agoniser, la dame voulait rester près de son mari, je la fais rentrer, elle pleure, elle crie, « mes enfants sont plus loin », je sors chercher les enfants, les gens se bousculaient, marchaient sur ceux qui tombaient ». Cette femme et ces enfants, ce sont ceux de Kamal…Elle avise encore un homme au genou déchiqueté au milieu de la rue, veut lui porter secours mais la police qui vient d’arriver sur place lui ordonne de rentrer car « il est encore là ! Les rescapés resteront enfermés jusqu’à une heure du matin dans le magasin.

« À chaque fois que je sors je pense qu’une personne avec une doudoune noire va me tirer une balle dans la tête »

La suite de son récit raconte les ravages du terrorisme. Il y a les morts, les blessés et puis ceux qui n’ont pas de blessures physiques, pas de mal apparent mais que le choc, la terreur, l’horreur, ont mutilés psychiquement. « C’était le magasin le plus compliqué de Strasbourg, j’étais fière de moi, j’étais la première femme à gérer la sécurité » raconte-t-elle. Brisée en vol sa réussite professionnelle. Elle est inapte. Comme beaucoup de victimes dans son cas, son mariage a volé en éclats. Elle ne parvient plus à s’occuper de sa fille. « Je ne pouvais pas tenir mon rôle de mère, je ne sors de chez moi que pour des rendez-vous médicaux. À chaque fois, je pense qu’une personne avec une doudoune noire va sortir un pistolet et me tirer dans la tête ». Même sa mère a jeté l’éponge. Elle a perdu aussi son appartement, sans travail, pas de salaire et donc pas de possibilité de rembourser le prêt. La suite n’est qu’une longue série de malheurs. En 2022, elle fait une tentative de suicide. Une rencontre avec son ex-mari et la voici enceinte. Quand elle s’en aperçoit, il est trop tard pour avorter. Ce sont les médicaments qui la tiennent en vie, les antidépresseurs pour affronter la journée, les somnifères pour trouver l’oubli la nuit, puis de nouveau les médicaments au réveil. Sa fille naît par césarienne, avec des complications dues aux médicaments qui lui ont valu 20 jours d’hospitalisation. « Je n’ai pas de sentiment pour ma fille, je ne ressens rien, que de la culpabilité » avoue-t-elle.

« Ce soir-là, l’âme de ma sœur est morte »

Si elle est encore vivante, c’est parce que son grand frère a mis sa propre vie entre parenthèses pour s’occuper d’elle. Ce qui lui a valu un divorce et bien d’autres sacrifices sur lesquels il ne s’étend pas. « Ce soir-là, l’âme de ma sœur est morte » explique-t-il à la cour. « C’est ma victime à moi, il a perdu toute sa vie » explique Ichrak. Elle regrette que dans les attentats, la première chose que l’on demande aux victimes soit « vous avez été blessée où ? » et qu’on ne s’intéresse pas assez aux blessures psychiques. Quand elle est sortie du magasin ce soir-là, elle a vu une balle par terre entourée d’un cercle et portant le numéro 5. Elle est persuadée que cette balle lui était destinée et se demande encore pourquoi elle a survécu malgré les risques qu’elle a pris. À ceux qui lui disent « tu en as réchappé, profite », elle répond ce que tous répondent dans ces cas-là : qu’elle n’a plus de goût à rien, plus de sourire au bord des lèvres, plus de joie dans le cœur et que c’est très difficile de rester vivante, dans cet état-là. « J’aurais bien aimé que cette balle soit entrée dans ma tête ».