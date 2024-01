L’étranger sous OQTF et la procédure pénale

L’état du droit, sur ce point, pourrait être résumé de la façon suivante : rien ne s’oppose à ce qu’une procédure administrative d’éloignement soit engagée contre un étranger parallèlement à une procédure pénale, pourvu que les exigences du contrôle judiciaire et du respect des droits de la défense soient satisfaites, ce qui peut impliquer, dans certains cas, une suspension de l’exécution de l’éloignement, et soulève aussi la question de la possibilité d’assortir cet éloignement d’une interdiction d’entrée ou de retour en France.

Pour le principe même de la possibilité de telles procédures parallèles, le conseiller d’État délégué par le président de la section du contentieux, la présidente Marie-Aimée Latournerie, a jugé, par une décision inédite au Recueil, mais souvent citée par la suite, que la circonstance qu’un étranger fasse, « à la date de la décision attaquée, l’objet de poursuites pénales », ne fait « pas légalement obstacle au prononcé d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière à son encontre »1. Des précisions notables doivent néanmoins être données à propos des exigences du contrôle judiciaire, du respect des droits de la défense et notamment du droit à assister à son procès pénal.

Au demeurant, tout doute éventuel quant au fait qu’une telle solution s’impose même en l’absence de réserve expresse dans l’arrêté n’apparaît plus permis depuis que le Conseil d’État, par une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon du 6 juin 1997 4 , a jugé que « l’intervention de l’arrêté de reconduite (…) n’a pas eu pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de soustraire l’intéressé à l’exécution de la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l’objet ». Le Conseil d’État en a conclu que « l’existence d’une mesure de contrôle judiciaire est par suite sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux ». Termes que l’on retrouve, pour ces deux temps du raisonnement, et avec une portée générale, dans l’analyse de la décision aux tables du recueil Lebon. Cette dernière se réfère, il est vrai, à la décision Hoke, non par un « cf. » signalant la simple confirmation d’une solution antérieure, mais par un « rappr. », ce qui dénote une solution identique mais rendue dans un contexte juridique différent, ce qui s’explique sans doute, d’une part, par le fait que, dans cette seconde affaire, n’était pas en cause une interdiction de quitter le territoire, d’autre part, par une généralisation de la solution Hoke à toutes les exigences du contrôle judiciaire 5 . Cette interprétation correspond d’ailleurs à l’opinion qu’avait déjà exprimée Madame Martine Denis-Linton dans ses conclusions sur l’affaire Hoke : « Une autre solution qui a notre préférence consisterait à permettre au préfet de prendre l’arrêté de reconduite, mais celui-ci ne serait pas susceptible de recevoir exécution aussi longtemps que l’intéressé n’est pas en règle vis-à-vis de l’autorité judiciaire. Les effets de l’arrêté seraient donc paralysés jusqu’à ce que les mesures de contrôle judiciaires aient été levées. C’est un raisonnement comparable que vous tenez dans le cas d’un étranger qui purge une peine privative de liberté. Le ministre peut légalement prendre un arrêté d’expulsion à son encontre mais cette mesure ne pourra être effectivement exécutée qu’après sa sortie de prison (18 décembre 1992, Ministre de l’intérieur c/ ABIDI, req. n 132087 et 21 novembre 1986, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c/ BELLACHE, T. p. 639) a contrario » 6 . Ce n’est donc pas dans le seul cas d’une interdiction de quitter le territoire prononcée au titre du contrôle judiciaire (en application du 1 de l’ article 138 du Code de procédure pénale ), que s’applique cette obligation de suspendre l’exécution de l’OQTF, mais pour toutes les obligations imposées à l’étranger au titre du contrôle judiciaire, du moins, on peut le supposer, à toutes celles qui seraient incompatibles avec un éloignement du territoire français.

Mais, sans préjudice du respect du contrôle judiciaire, il se déduit de l’ensemble des décisions précitées qu’en principe, ni le prononcé, ni même l’exécution, le cas échéant forcée, d’une OQTF, ne sont incompatibles avec les droits de la défense et la tenue d’un procès pénal. Cette jurisprudence assez stricte n’est pas tant liée à une mésestimation du droit d’assister à son procès pénal, qu’à l’idée que, par elle-même, la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle au retour de l’intéressé. Dans les conclusions prononcées sur l’affaire Préfet de police contre Louisne de 1997, Madame Roul opinait en ce sens, en s’appuyant sur les conclusions de son collègue Monsieur Ronny Abraham sur la décision du Tribunal des conflits du 20 juin 1994 7 ; ainsi que l’a souligné Madame Roul, « Ronny Abraham estimait qu’une telle exécution forcée n’était pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, pour deux raisons. D’abord, cette exécution forcée “n’excluait nullement que, le moment venu, les intéressés fussent munis d’un sauf-conduit afin de pouvoir comparaître à l’audience correctionnelle à laquelle ils devaient être jugés”. Cet argument est encore plus fort – reprit alors Madame Roul – dans le cas d’une reconduite à la frontière, laquelle (…) ne fait pas obstacle au retour de l’étranger sur le territoire. L’autre argument avancé par Ronny Abraham était qu’“il est toujours loisible au tribunal correctionnel, constatant l’absence du prévenu pour des raisons qui ne procèdent pas de sa volonté, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et de ne l’examiner qu’en présence de l’intéressé. En d’autres termes, il ne tient qu’à la juridiction répressive de ne pas méconnaître l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme” ».

C – La question de l’interdiction de retour au regard du droit d’assister à son procès pénal

La justification qui vient d’être évoquée à propos de la compatibilité de l’éloignement avec les droits de la défense, tenant à la possibilité du retour de l’étranger, ne laisse pas de soulever la question de la compatibilité de l’interdiction de retour dont l’OQTF pourrait être assortie alors que l’étranger fait l’objet d’une procédure pénale.

Or, cette question est de nature à se poser plus souvent aujourd’hui que par le passé, depuis la création des interdictions de retour pour la transposition de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’article 11 de la directive prévoit en son paragraphe 1 que, en principe, « les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée : a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée », et que « dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée ». Ces dispositions sont transposées aujourd’hui en droit français aux articles L. 612-6 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la directive (UE) n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales est intervenue comme un facteur précipitant cette évolution, notamment par son article 8 relatif au « droit d’assister à son procès ». Saisie d’une question préjudicielle soulevée à propos de la combinaison de ces deux législations, la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 15 septembre 20228, rendu dans l’affaire n° C-420/20, a dit pour droit que l’article 8, paragraphe 2, de la directive n° 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’« il s’oppose à une réglementation d’un État membre permettant la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet État membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre ».

Depuis lors, l’on peut relever une dizaine de décisions des juridictions de fond s’étant prononcées au regard de cet arrêt. Par un jugement du 13 janvier 20239, le tribunal administratif de Paris a rappelé, s’agissant de l’OQTF, la jurisprudence précédemment citée du Conseil d’État, en des termes qui ne paraissent soulever aucune objection au vu de la solution retenue par la CJUE, en jugeant, en réponse à un moyen du requérant tiré de ce que « la décision portant obligation de quitter le territoire français a[urait] pour effet de l’empêcher de se défendre lors de l’audience pénale à laquelle il soutient être convoqué », que « cette décision n’a pas pour effet ni pour objet de lui interdire le retour en France ». Puis, s’agissant de l’interdiction de retour, le tribunal, après un point consacré à la question de la transposition de la directive de 2016, contestée de façon insuffisamment précise, a répondu au même moyen en considérant en tout état de cause que l’intéressé « dispose de la faculté, sur le fondement de l’article L. 613-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la condition qu’il justifie résider hors de France, de solliciter de l’autorité administrative à tout moment l’abrogation de l’interdiction de retour et de se trouver, alors, le cas échéant, en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès ». D’autres décisions se réfèrent, de façon plus souple, à la possibilité de demander une simple suspension de l’interdiction de retour, en soulignant dans tous les cas la nécessité d’assortir une telle demande de précisions et de justifications suffisantes10. La référence à la faculté de demander la suspension de l’interdiction de retour peut être regardée comme se rattachant, mutatis mutandis, à la jurisprudence qui consacre l’obligation pour l’administration de ne pas exécuter une OQTF dans certaines conditions liées à un changement de circonstances11, rapprochement qui peut d’ailleurs soulever la question de savoir s’il conviendrait d’en juger de même dans le cas où la date de l’audience serait d’ores et déjà fixée à la date où l’interdiction de retour est prononcée.

Quel que soit le bien-fondé de ces solutions, l’on pourrait penser que l’état de la législation gagnerait sans doute à être précisé sur ce point, même s’il n’y a pas lieu d’y voir une incompétence législative du législateur ou une insuffisante transposition de la directive de 2016, vu le régime jurisprudentiel d’ensemble où les solutions précitées s’intègrent assez naturellement.