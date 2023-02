Retour sur la bonne gestion des directives anticipées liées à la fin de vie

Gravement blessé lors d’un accident survenu en mai 2022, un quadragénaire a été hospitalisé et admis au service de réanimation. Alors qu’il avait rédigé des directives anticipées et noté qu’il souhaitait être maintenu en vie même artificiellement en cas de coma prolongé jugé irréversible, l’équipe médicale a décidé de suspendre les traitements. Les praticiens ont en effet estimé que son état de santé patient ne pourrait pas être amélioré, si bien que poursuivre les soins reviendrait à une obstination déraisonnable. Les membres de la famille, connaissant le contenu des directives anticipées rédigées par leur proche, ont entamé une procédure en vue d’obtenir la suspension de cette décision prise par l’équipe médicale. Dans cette affaire, le Conseil d’État s’est demandé si l’arrêt des soins sur la base de l’alinéa 3 de l’article L. 1111-11 du Code de la santé publique pouvait être revu pour un manque de conformité à la Constitution1, et le 22 août 2022, il a adressé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution.

Face au refus du médecin de tenir compte des directives anticipées de son patient, dans sa décision rendue le 10 novembre 2022, le Conseil constitutionnel saisi de la QPC a jugé conformes à la Constitution les dispositions législatives relatives aux conditions dans lesquelles un médecin est amené à écarter les directives anticipées d’un patient en fin de vie (I). Cette affaire permet de rediscuter de l’importance des directives anticipées dans le cadre de la fin de vie (II).

I – La conformité à la Constitution des dispositions législatives relatives aux directives anticipées

Dans l’arrêt du 10 novembre 2022 ici commenté, le Conseil constitutionnel a jugé que l’alinéa 3 de l’article L. 1111-11 du Code de la santé publique ne pose aucun problème et qu’il est bien conforme à la Constitution. Il rejette dès lors la QPC car il ne conteste pas les conditions prévues par les textes pour autoriser un médecin à ne pas prendre en compte les directives anticipées, bien que le patient soit sur le point de décéder.

En effet, l’article L. 1111-11 du Code de la santé publique prévoit que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées relatives à sa fin de vie, pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté, mesures qui expriment sa volonté et s’imposent en principe au médecin. Pour autant, l’alinéa 3 de cet article précise que le médecin est libre de les écarter si elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à l’état actuel du patient. Il est vrai que, conformément à l’article R. 4127-37 du Code de la santé publique : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique ». Dès lors, vu l’état du patient, maintenir les soins comme ce dernier l’avait fait savoir dans l’écrit exprimant ses volontés aurait constitué une obstination déraisonnable ou une forme d’acharnement thérapeutique condamnées par ce texte.

Pour les juges, ce texte est parfaitement conforme à la Constitution et le législateur pouvait en effet prévoir des exceptions à la prise en compte des directives anticipées par les soignants. Ils rappellent qu’elles « ne pouvaient s’imposer en toutes circonstances, dès lors qu’elles sont rédigées à un moment où la personne ne se trouve pas encore confrontée à la situation particulière de fin de vie dans laquelle elle ne sera plus en mesure d’exprimer sa volonté en raison de la gravité de son état ». Il est précisément important d’apprécier l’état du patient et de rechercher la solution la plus appropriée. C’est l’équipe médicale qui estime si la volonté exprimée par le patient quand il était encore bien portant est ou non appropriée à sa situation actuelle. En conséquence, l’affirmation de la famille, qui prétend que les textes méconnaissent le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la liberté personnelle et la liberté de conscience, n’est pas à prendre en considération puisque le droit actuel qui repose sur la loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite Claeys-Léonetti, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie2, et plus précisément l’alinéa 3 de l’article L. 1111-11 du Code de la santé publique modifié par l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 20203, est bien conforme à la Constitution. Selon les circonstances, les médecins peuvent donc s’affranchir des dernières volontés de leur patient en matière médicale.