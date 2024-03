Revirement de jurisprudence en matière d’admission de la preuve déloyale : la fin justifie-t-elle les moyens ?

avocat au barreau de Paris, associé et managing partner, Lerins, avocat en contentieux des affaires

Par un arrêt majeur du 22 décembre 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, révisant sa doctrine sur la recevabilité de la preuve obtenue de manière déloyale, invite désormais le juge à évaluer si une telle preuve est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte à l’équité du procès ou aux droits antinomiques des parties demeure proportionnée. Un tel arrêt invite à s’interroger sur ce que sera demain l’équilibre entre quête de vérité et droits concurrents et sur l’impact que la nouvelle jurisprudence risque d’avoir dans les pratiques judiciaires.

Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, no 20-20648

Le 22 décembre 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt important, déjà très largement commenté, sur le « droit à la preuve » et l’articulation de ce droit avec le « principe de loyauté dans l’administration de la preuve »1.

Jusqu’alors, la Cour de cassation posait le principe que toute preuve recueillie à l’insu d’une personne par une manœuvre déloyale devait être déclarée irrecevable et donc exclue du débat judiciaire.

Elle juge à présent que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

Cet important revirement de jurisprudence évacue l’irrecevabilité de principe de la preuve obtenue au moyen d’un procédé déloyal pour instaurer, dorénavant, un débat sur la recevabilité de la preuve autour des critères que sont le caractère « indispensable » de cette preuve et, en cas d’atteinte portée à un droit concurrent ou « antinomique », le caractère « proportionné » de cette atteinte.

Cette décision, au-delà de ses contours purement juridiques, invite à s’interroger sur son impact pour les justiciables, s’agissant pour les uns d’établir la preuve des faits justifiant de leurs demandes en justice, pour les autres de se protéger de procédés illicites ou déloyaux susceptibles de porter atteinte à leurs droits.

En l’espèce, le procédé en question était ici l’enregistrement audio clandestin par un employeur d’un entretien avec un salarié à l’issue duquel ce dernier avait été mis à pied, ainsi que lors de l’entretien préalable au licenciement qui avait suivi.

L’employeur reprochait notamment au salarié, commercial grands comptes, son refus de communiquer le suivi de son activité commerciale au sein de l’entreprise, et son employeur produisait les enregistrements clandestins dans le but d’établir la teneur des propos tenus lors des entretiens et tels que rapportés à la lettre de licenciement.

Il est intéressant de noter que l’employeur se défendait de l’irrecevabilité de la production des enregistrements en faisant valoir, d’une part, que ceux-ci étaient des annexes de plaintes pénales, comme telles recevables dans ce cadre-là, et d’autre part, que « la Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu’une preuve illégale pouvait être produite et utilisée en justice dès lors qu’elle a pu être discutée et débattue dans le cadre d’un procès équitable ».

Comme il sera vu infra, la Cour de cassation se montrera sensible à l’argument.

I – La jurisprudence antérieure Jusqu’à cet arrêt du 22 décembre 2023, la jurisprudence française naviguait entre flexibilité et restriction en matière d’admissibilité des preuves, avec bien sûr d’importantes différences suivant le domaine considéré. Très pragmatiquement et largement pour des raisons d’efficacité répressive, la Cour de cassation admet en matière pénale les preuves obtenues par les particuliers de manière illicite ou déloyale, l’argument essentiel pour cela étant que le principe de loyauté dans l’administration de la preuve n’est en tant que tel inscrit dans aucun texte2, ce qui de surcroît limite la possibilité d’obtenir l’annulation des moyens de preuve illicites ou déloyaux. La jurisprudence civile était pour sa part beaucoup plus rigoriste, la même assemblée plénière de la Cour de cassation établissant le principe que toute preuve recueillie à l’insu d’une personne par une manœuvre déloyale devait être exclue, jugeant ainsi le 7 janvier 2011 que « l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve »3. Sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, le droit à la preuve a pu progresser en matière civile, mais, au-delà de la reconnaissance que celui qui détient une preuve a le droit de l’utiliser ou des possibilités, offertes par exemple par l’article 145 du Code de procédure civile, d’obtenir d’un juge l’autorisation de procéder à des mesures d’instruction, la fin demeurait loin de justifier les moyens et un justiciable ne pouvait employer des stratagèmes clandestins ou déloyaux pour obtenir des preuves. Très récemment encore, la chambre sociale de la Cour de cassation a pu juger, concernant la pratique du « client mystère » que « si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance »4. L’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023 opère ainsi un revirement significatif de jurisprudence et bien sûr, c’était tout l’objet de la saisine de cette formation, une unification de la position de la Cour de cassation sur le droit à la preuve et son articulation avec les droits et principes « antinomiques » que sont le droit à l’intimité de la vie privée, le droit au secret des affaires et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve.