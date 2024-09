Introduire une clause facultative dans un contrat de travail

Dans un contrat de travail, les clauses facultatives permettent à l’employeur de préserver ses intérêts en adaptant le contrat aux spécificités du poste et de l’entreprise, et d’encadrer davantage la relation contractuelle avec le salarié. Pour être régulières, ces clauses ne doivent pas porter atteinte aux libertés fondamentales ou au respect de la vie personnelle du salarié. Elles sont strictement encadrées par la jurisprudence.

Les clauses facultatives ne sont opposables au salarié que si celui-ci a signé son contrat de travail.

Deux objectifs sont généralement poursuivis par l’entreprise : anticiper les différends (I) et encadrer les conditions d’emploi (II).

I – Anticiper et prévenir les différends

La clause de non – concurrence

La clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité concurrente après la rupture de son contrat de travail, pendant une durée et sur une zone géographique limitées, protégeant ainsi les intérêts de l’entreprise.

Pour être valide, la clause de non-concurrence doit :

• être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise. La clause de non-concurrence doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié. Si, en raison des fonctions d’un salarié, la clause n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise qui l’emploie, l’employeur ne peut se prévaloir de cette clause1,

• limitée dans le temps et dans l’espace,

• prévoir une contrepartie financière pour le salarié2.

Il est important que la clause de non-concurrence précise également :

• la date d’application : en pratique, elle n’est applicable qu’à l’issue de la collaboration. Il faut cependant mentionner dans le contrat si elle est applicable ou non en cas de rupture pendant la période d’essai,

• les conditions de levée de la clause : la clause doit prévoir de pouvoir être levée (généralement par un écrit de l’employeur envoyé en recommandé avec accusé de réception pendant le préavis),

• les conséquences en cas de violation par le salarié de l’interdiction qui lui est faite, avec notamment arrêt du versement de la contrepartie financière et indemnisation de l’employeur.

La clause de non-concurrence dont l’étendue est incertaine est nulle. Les juges ont déjà, par exemple, annulé une clause de non-concurrence réservant à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle faisait peser sur le salarié, ce dernier ayant ainsi été laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler3.

Lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté la clause illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle4.

La clause d ’ exclusivité

La clause d’exclusivité interdit au salarié d’exercer une autre activité professionnelle en parallèle, pour son propre compte ou pour une autre société, évitant ainsi les conflits d’intérêts.

Pour être licite, la clause d’exclusivité doit :

• être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,

• être justifiée par la nature des tâches à accomplir,

• être proportionnée au but recherché.

La clause d’exclusivité ne doit pas être rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et ne permettant pas de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée5.

Attention ! Il n’est pas autorisé d’introduire une clause d’exclusivité dans un contrat de travail à temps partiel. La jurisprudence considère en effet que la clause d’un contrat de travail par laquelle un salarié s’engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle6. Une telle clause illicite permet au salarié d’obtenir réparation du préjudice en résultant7.

Il est également illicite d’interdire les activités bénévoles.

La clause de confidentialité

La clause de confidentialité, parfois appelée également clause de discrétion, oblige le salarié à préserver la confidentialité des informations sensibles de l’entreprise.

Elle est souvent insérée dans le contrat de travail d’un salarié qui a accès, par ses missions, à des données stratégiques ou confidentielles dont la divulgation pourrait être préjudiciable à l’entreprise.

Pour être valable, la clause de confidentialité doit être justifiée par la nature des tâches accomplies et les fonctions exercées par le salarié et proportionnée au but recherché.

Contrairement à la clause de non-concurrence, elle n’ouvre pas droit à une contrepartie financière8.

La clause de propriété

Dans le cadre de son contrat de travail, un salarié peut être amené à faire des inventions. Pour que celles-ci demeurent la propriété de l’entreprise, il est possible d’insérer une clause de propriété, parfois appelée clause d’inventions, dans le contrat de travail du salarié.

La clause de propriété n’est licite que sous certaines conditions :

• il doit s’agir d’une invention de mission, c’est-à-dire faite par le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail,

• la clause doit être écrite et acceptée par le salarié,

• l’invention doit donner lieu à une rémunération complémentaire prévue dans la clause de propriété : prime, pourcentage de rémunération ou forfait mensuel,

• la clause doit prévoir les modalités de calcul et de versement des rémunérations complémentaires des inventions.

Notez que le Code la propriété intellectuelle encadre strictement certains transferts de droits : le transfert des droits d’auteur (CPI, art. L. 111-1 et CPI, art. L. 131-3), le transfert des droits sur les logiciels (CPI, art. L. 113-9) et le transfert des droits de propriété industrielle (CPI, art. L. 677-7).