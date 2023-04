Les effets d’une transaction dans le cadre du salariat

1 – Quelques rappels et notions

a – Principes généraux de la transaction La transaction14 est un contrat, et doit être consignée par écrit15 : il s’agit d’une exigence de preuve et non de validité de l’acte ; en l’absence d’écrit, il appartient à celui qui se prévaut d’une transaction d’en rapporter la preuve16. Cette jurisprudence peut paraître contestable, mais la transaction est un acte suffisamment important pour rendre obligatoire un écrit sous peine de nullité. La transaction doit revêtir la signature des deux parties comme preuve de leur consentement. Si la transaction intervient au cours d’une procédure et qu’elle est constatée dans un procès-verbal de conciliation, ce dernier fait preuve authentique, même s’il n’est pas signé par les parties17. Par la transaction, les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître18. On a avancé que, pendant l’exécution du contrat de travail, le salarié est protégé par le droit du travail. Son état de subordination ne cesse qu’à l’expiration du contrat, ce qui n’est pas absolument certain. Cela justifie l’affirmation selon laquelle, après la rupture de son contrat de travail, l’ancien salarié retrouve sa pleine et entière liberté et peut, par voie de conséquence, conclure une transaction19, mais cela mérite d’être relativisé. Il a été admis que la transaction puisse mettre fin à un différend concernant l’exécution du contrat de travail20. La transaction, en apparence, apporte un règlement rapide du litige, ainsi que la satisfaction, tout au moins partielle, de ce que les parties estiment être leurs droits, ainsi que l’économie des frais inhérents à une instance contentieuse dont l’issue peut être incertaine. On dit qu’elle participe au désencombrement des tribunaux mais, de ce point de vue, les apparences sont souvent trompeuses, surtout avec les contentieux liés à l’homologation de la transaction et à ses difficultés. La transaction doit être distinguée du reçu pour solde de tout compte21, qui a seulement pour but de constater le montant des sommes perçues par le salarié, tandis que la transaction a pour objet de régler un litige. La distinction entre la transaction et le reçu pour solde de tout compte s’avérant parfois délicate à établir, il appartient aux tribunaux d’apprécier la nature de la portée de l’acte litigieux22. Les magistrats ne sont pas liés par la qualification donnée par les parties23. En cas de doute, les juges peuvent recourir à des mesures d’instruction24. Ainsi, ne constitue pas une transaction un acte opposé par une société à la demande d’un représentant licencié, en paiement d’un complément d’indemnisation de clientèle, mais un reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé, lorsque dans cet acte l’employeur n’a abandonné aucun de ses droits25. La transaction est un contrat qui produit des effets à l’égard des deux parties, tandis que le reçu pour solde de tout compte est un acte juridique unilatéral qui n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent26. La transaction suppose un litige, l’intention d’y mettre fin et des concessions réciproques pour y parvenir. Par la transaction, il est possible de renoncer à certains droits, même ceux que les parties tiendraient de dispositions d’ordre public, du moins pour certains d’entre eux qui ne sont pas exclus par les textes relatifs à la transaction. La transaction peut être assortie de conditions, suspensive ou résolutoire, ou comporter une clause pénale pour défaut ou retard d’exécution. Lorsqu’elle est destinée à régler les conséquences de la rupture du contrat de travail27, la transaction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de mettre un terme à la relation de travail28. Il y a donc lieu de distinguer transaction rupture amiable et transaction rupture conventionnelle.

b – Rupture amiable vs rupture conventionnelle : comparaison De la rupture amiable. Rupture amiable et transaction diffèrent quant à leur objet29. La rupture d’un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties, « elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l’accord, de priver le salarié des droits nés de l’exécution du contrat de travail »30. L’accord amiable provoque la rupture du contrat de travail alors que la transaction règle les conséquences d’une rupture déjà décidée31. Une transaction ne peut donc pas avoir pour double objet à la fois de rompre le contrat de travail et de transiger32. Contrairement à la rupture amiable, la transaction implique des concessions réciproques et une contestation née ou à naître33. Les conventions de rupture amiable34 sont admises en jurisprudence35. L’accord devient illicite s’il permet à l’employeur d’éviter le respect de dispositions impératives36. Les juges, qui ne sont pas liés par la qualification juridique donnée par les parties à leur accord, doivent rechercher la véritable nature de la convention en se fondant sur ses éléments caractéristiques. Une convention appelée « acte de rupture par consentement mutuel » a pu être qualifiée de transaction dans la mesure où elle était destinée à régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail37. Inversement, un acte dénommé transaction peut être qualifié de rupture d’un commun accord : ce fut le cas dans une situation où des salariés avaient signé un acte appelé « transaction » par lequel ils déclaraient mettre fin d’un commun accord au contrat qui les liait, moyennant le versement, par l’employeur, d’une somme forfaitaire. Cette convention a été qualifiée de rupture d’un commun accord car elle consacrait la rupture immédiate du contrat de travail et comportait, pour les salariés, le paiement des indemnités auxquelles ils auraient eu droit en cas de licenciement38. Une convention passée entre un employeur et un salarié ne saurait emporter la rupture amiable du contrat de travail si elle est conclue après que la décision de licenciement a été prise à l’encontre de ce salarié39. La rupture conventionnelle, quant à elle, peut s’incorporer dans une transaction qui met fin à la contestation sur les griefs qui ont conduit à la cessation du contrat40. Transaction et rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle a été conçue comme un mécanisme destiné à privilégier et sécuriser les solutions négociées de rupture du contrat de travail41. Il n’est pas impossible que les parties envisagent de conclure une rupture conventionnelle afin de mettre un terme à un différend qui les oppose. De même qu’elles peuvent être tentées de conclure une transaction après avoir conclu une rupture conventionnelle, l’imbrication des deux mécanismes peut être source de difficultés : la rupture conventionnelle peut s’analyser en une rupture transactionnelle prohibée, et la transaction peut laisser planer le doute sur la volonté de rompre des parties42. La Cour de cassation refuse d’admettre la validité des accords transactionnels de rupture, dans lesquels elle voit une renonciation anticipée du salarié à se prévaloir des règles du licenciement43. Il a été jugé que l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle44 n’affecte pas en elle-même la validité de cette convention45. Les parties ne peuvent conclure une transaction « que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié bénéficiant d’une protection (…) postérieurement à la notification aux parties de l’autorisation, par l’inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, [et] que si elle a pour objet de régler un différend relatif à des éléments non compris dans la convention de rupture »46. La transaction doit aussi être distinguée du protocole d’accord puisque la transaction impose des concessions réciproques, vise à mettre fin au litige et empêcher toute action judiciaire et fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet47.