Enfin une réponse sur la qualification de dark store

La qualification d’entrepôt au sens du droit de l’urbanisme n’est pas une surprise ; elle avait déjà été amorcée (A). Ce qu’il faut également relever est l’effort pédagogique du Conseil d’État, qui procède par élimination pour qualifier ces dark stores (B).

A – La qualification préalablement amorcée

Deux principaux éléments laissaient entrevoir une qualification des dark stores par le Conseil d’État. De manière antéchronologique, le premier est issu des réponses ministérielles apportées aux questions des parlementaires ; le second relève de la spécificité du plan local d’urbanisme « non alurisé » de la ville de Paris.

Au sortir de la crise de la Covid-19, le besoin de régulation des dark stores commençait à se faire sentir. À cette fin, dès mars 2022, le ministre de l’Économie précisait deux classifications possibles pour les dark stores. Si celui-ci est exclusivement utilisé pour la préparation, il s’agit d’un entrepôt. Mais s’il a également une activité de drive, piéton ou non, pour les clients, c’est un commerce et à ce titre aucun changement de destination n’est à demander à la commune2. En ce sens, la fin d’année 2022 fut marquée par une réponse ministérielle uniforme : « Il est actuellement envisagé que les dark stores, avec ou sans la présence de point de retrait, soient considérés comme des entrepôts »3. De même pour les restaurants dits virtuels, il était répondu que le gouvernement examinait la « création d’une nouvelle catégorie spécifique au sein de la sous-destination “commerce et activités de service” dont l’appellation serait “cuisine dédiée à la vente en ligne” »4.

Un second élément laissait entrevoir la problématique des dark stores. Cet élément relève de l’application du droit de l’urbanisme. Le PLU de la ville de Paris n’est pas soumis à la loi Alur5, et applique l’ancien article R. 123-9 du Code de l’urbanisme qui prévoyait neuf destinations6. Parmi celles-ci, deux étaient envisageables pour les dark stores : celle d’entrepôt et celle de constructions et installations nécessaires aux services publiques et d’intérêt général. C’est d’ailleurs cette dernière destination, dont les sociétés se prévalaient, que le juge des référés retient. Cette destination comprend en effet les espaces de logistique urbaine définis par le PLU de Paris comme étant « dédiés à l’accueil des activités liées à la livraison et à l’enlèvement des marchandises, pouvant inclure du stockage de courte durée et le retrait par le destinataire ; sont autorisées les activités d’entreposage et de reconditionnement pratiquées uniquement temporairement ou de façon marginale »7.

Face à « l’espace étroit »8 entre l’entrepôt et l’espace de logistique urbaine, le Conseil d’État applique sa jurisprudence9, et décide de répondre avec les cinq destinations issues du décret du 28 décembre 201510 et non au regard des neuf prévues pour les PLU « non alurisés ». Ainsi, face à un changement de destination, une déclaration préalable ou un permis de construire était requis, ce que les sociétés n’avaient pas fait. Comme le rapporteur public le précise, le PLU « non alurisé » de la ville de Paris « n’a pas entendu par la définition des espaces de logistique urbaine (…) permettre la destination d’entrepôts dans les zones où le PLU les interdit, sinon il aurait été plus simple de modifier l’article UG 2.2.2 qui proscrit ces entrepôts en rez-de-chaussée »11.

En donnant une qualification aux dark stores, le Conseil d’État a donné une réponse claire à une question d’actualité et à une demande croissante de régulation de ces derniers. Cette solution harmonisée, entre les PLU dits « alurisés » et ceux qui ne le sont pas, permet l’indéniable apport de cette décision de principe, rendue possible par le procédé de la qualification par élimination.