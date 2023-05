Devoir de conseil du courtier en crédit : difficultés concrètes

Le droit applicable aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement est relativement technique. Il n’est pas simple pour les professionnels concernés de savoir dans quels cas ils peuvent voir leur responsabilité engagée, et de déterminer ce qu’il convient de mettre en place pour éliminer ce risque. Cette contribution revient alors sur une situation qui nous est souvent évoquée par ces intermédiaires, et plus particulièrement les courtiers en crédit, et qui suscite bien des inquiétudes de leur part.

1. Un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) est une personne qui exerce, à titre habituel, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique. Plus précisément, cette intermédiation consiste « à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation »1.

2. L’article R. 519-1 du Code monétaire et financier précise qu’est considéré comme une telle présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération de banque ou à la fourniture d’un service de paiement « le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l’accord du client sur l’opération de banque ou le service de paiement ou d’exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération de banque ou d’un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture ». Ainsi, l’intermédiaire n’accomplit pas en personne les opérations de banque ou de services de paiement en question ; il se contente de rapprocher les parties à ces opérations, dont l’une doit nécessairement être un établissement de crédit, un établissement de paiement, ou un « établissement assimilé »2.

3. Il est à souligner que l’article R. 519-4 du Code monétaire et financier répartit en quatre catégories distinctes les IOBSP : les courtiers en opérations de banque et en services de paiement (COBSP)3, les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement (MEOBSP)4, les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou de plusieurs mandats non exclusifs (MOBSP)5, et enfin les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats confiés par des personnes appartenant aux trois catégories précédentes (MIOBSP)6.

4. Surtout, on rappellera que ces IOBSP font aujourd’hui l’objet d’un encadrement juridique strict, figurant aux articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier. Celui-ci trouve sa source principale dans l’article 36 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière7, mais a fait l’objet, depuis, de nombreuses modifications légales. Cela a notamment été le cas en raison de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation (dite ordonnance MCD)8 ou de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement9. D’importantes précisions sont, en outre, prévues par les articles R. 519-1 et suivants du même code.

5. Le cas des « courtiers » (COBSP) retiendra ici toute notre attention. Il est vrai que ces professionnels sont tenus à des obligations particulières envisagées par les articles R. 519-27 et suivants du Code monétaire et financier10. On y retrouve notamment un devoir de conseil11. Celui-ci est particulièrement important.

6. Mais comment définir un tel devoir ? D’une façon générale, on peut y voir l’obligation, pour le professionnel concerné, outre celle d’informer son client (soit la transmission de données objectives), de lui faire part de son opinion quant à l’opportunité d’effectuer une opération déterminée12. Le conseil suppose alors une appréciation de nature à orienter la décision de l’autre partie. Il se distingue, en cela, du devoir de mise en garde se rencontrant en droit bancaire13 qui se situe, pour sa part, entre l’information et le conseil, dans la mesure où il tend simplement à attirer l’attention du cocontractant sur un aspect négatif du contrat ou de la chose objet du contrat.

7. Cette obligation pesant sur les COBSP a d’importantes incidences concrètes. Nous le démontrerons ici à travers les réponses à une situation se rencontrant assez régulièrement en pratique et suscitant bien des incertitudes.

8. Un apporteur d’affaire envoie à un courtier un client pour opérer un investissement fondé sur le dispositif Pinel, qui, pour mémoire, ouvre droit à une réduction d’impôt sur le prix d’achat d’un logement mis en location, sous certaines conditions14. Or le courtier se rend compte que cet investissement n’est pas cohérent avec le profil du demandeur. Que doit alors faire cet intermédiaire ? Doit-il tout de même l’aider à trouver le financement ? Sa responsabilité risque-t-elle d’être engagée ? Des règles de formes s’imposent-elles, en outre, en cas de refus ou, à l’inverse, d’acceptation ?

9. Nous répondrons aux trois premières interrogations en observant l’état du droit applicable (I). Pour la dernière, c’est plus le « bon sens » qui permettra de clarifier les inquiétudes des courtiers concernés (II).

I – Les solutions découlant du droit applicable 10. Rappelons l’état du droit applicable (A). Il permettra de dégager les solutions utiles à notre cas (B). A – L’état du droit applicable 11. Une obligation de conseil apparaît à travers plusieurs alinéas des article R. 519-28 et R. 519-29 du Code monétaire et financier. 12. D’abord, aux termes du premier alinéa de l’article R. 519-28 du Code monétaire et financier, les COBSP et leurs mandataires sont « tenus d’analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client, y compris du client potentiel ». Ensuite, en vertu du quatrième alinéa du même article, ces intermédiaires doivent proposer au client, « de manière claire et précise », les services, opérations ou contrats « les plus appropriés parmi ceux qu’ils sont en mesure de présenter ». De façon négative, la suite de l’alinéa prévoit que les IOBSP concernés doivent s’abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat « qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel ». Enfin, l’article R. 519-29 du code prévoit, pour sa part, l’obligation pour ces professionnels de préciser au client « les raisons qui motivent » leurs propositions et de lui indiquer comment ils ont pris en compte les informations recueillies auprès de lui. 13. Or, en recommandant ainsi un contrat au client, ou en lui en en proposant un contrat jugé adapté à ses besoins, et ce de façon motivée, le professionnel assujetti conseille nécessairement l’autre partie. En effet, en procédant de la sorte, il oriente le candidat à l’emprunt vers le choix d’un produit en particulier15. La jurisprudence confirme cette solution16. 14. Concrètement, cette obligation se divisera en plusieurs phases s’imposant au courtier ou à son mandataire : • à titre préalable, analyser un nombre suffisant de contrats offerts ; puis • analyser objectivement le marché du crédit ; • détecter les besoins du client ; • recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins précités ; • proposer au client les services, opérations ou contrats les plus appropriés ; • préciser au client les raisons qui motivent les propositions en question ; • indiquer au client comment ont été prises en compte les informations recueillies auprès de lui. Dit plus simplement, les COBSP comme leurs mandataires doivent : s’informer, analyser, communiquer et motiver17. 15. Il ressort de certaines décisions applicables en la matière que la sanction encourue par le courtier ou son mandataire en cas de manquement à l’obligation de conseil précitée est la perte d’une chance pour le client de ne pas contracter le prêt18. B – Les solutions à notre cas 16. Pour notre hypothèse, les interrogations sont les suivantes. Qu’advient-il si le courtier se rend compte que l’investissement projeté par le client n’est pas cohérent avec le profil du demandeur ? Doit-il tout de même l’aider à trouver le financement ? Sa responsabilité risque-t-elle d’être engagée ? 17. À titre préalable, il convient d’observer que le contenu du devoir de conseil n’est pas sans limite. C’est ainsi qu’une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence précise, de façon très juste selon nous en l’état des textes, qu’il n’y a pas « d’obligation de conseil quant à l’opération financée »19. Seuls le crédit et ses accessoires sont ainsi concernés. 18. Dès lors, dans notre hypothèse, le professionnel devra simplement se prononcer à l’égard de l’opération de crédit souhaitée. 19. Or il ressort de l’état du droit applicable que le contrat proposé par l’IOBSP devra nécessairement être approprié à la situation du demandeur. Si cette situation est mauvaise, aucun contrat de crédit ne devra logiquement lui être proposé. 20. Rappelons, sur ce point, que l’article R. 519-28, alinéa 4, du Code monétaire et financier indique que ces intermédiaires doivent s’abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat « qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel ». 21. Dès lors, si le courtier vient à proposer un crédit qui ne sera donc pas adapté à la situation constatée, car celle-ci est objectivement mauvaise, il risque de voir sa responsabilité engagée, et d’être condamné à verser des dommages et intérêts au client20. 22. Nous recommandons par conséquent au courtier en crédit d’être ici particulièrement vigilant. En effet, en l’état du droit, seul un crédit adapté peut être admis. Une erreur ou la volonté délibérée de trouver « coûte que coûte » un financement au client sont des hypothèses nécessairement dangereuses, le client étant de nos jours de plus en plus procédurier.