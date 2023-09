Ouverture et clôture de compte bancaire : retour sur des incertitudes juridiques lorsque le client est sous tutelle

Un grand nombre de clients de banque sont aujourd’hui des majeurs sous tutelle. Le banquier se devra alors de respecter, en plus du droit bancaire, les dispositions légales propres à ce régime de protection. Or l’application conjointe de ces règles n’est pas toujours simple. Il en va d’autant plus ainsi lorsque les textes ne sont pas convenablement écrits et qu’une différence peut ainsi être relevée entre la lettre d’un article et l’esprit de la loi qui est à l’origine de sa modification. Tel est justement le cas, aujourd’hui, avec l’article 427 du Code civil s’intéressant, notamment, à l’ouverture et la clôture de compte en banque.

1. Depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs1, le Code civil contient une disposition intéressant la relation des majeurs protégés avec leurs banques, dont l’objectif est notamment de préserver les premiers cités contre d’éventuels abus de la part des personnes chargées des mesures de protection : il s’agit de l’article 427. Son contenu a été quelque peu modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice2.

2. Cette disposition légale, qui est placée parmi les règles communes à toutes les mesures de protection juridique, a vocation à s’appliquer tant en matière de tutelle, de curatelle ou de mandat de protection future3. Concernant l’habilitation familiale, le législateur a, par l’article 494-7 du Code civil, prévu une adaptation de la disposition étudiée aux caractéristiques du régime de protection en question4.

3. Or, le contenu de cette disposition légale n’échappe pas à la discussion5. Des difficultés juridiques peuvent plus particulièrement être relevées concernant l’ouverture d’un compte en banque (ou livret) ainsi que sa clôture en matière de tutelle.

4. Pour mémoire, la tutelle constitue une mesure de protection juridique s’adressant aux personnes dont l’altération des facultés nécessite d’être représentées de manière continue dans tous les actes de la vie civile. Ce régime de représentation, nettement plus contraignant que la curatelle, est expressément régi par de multiples dispositions du Code civil et notamment ses articles 503 et suivants. Une distinction classique y est opérée entre les actes d’administration et ceux de disposition. Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle6 définit les premiers comme « les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal »7, et les seconds comme « les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire »8.

5. Il est ainsi prévu par notre droit que le tuteur pourra accomplir seul les actes conservatoires9 ainsi que les actes d’administration au nom de la personne protégée10. En revanche, il devra être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge, pour pouvoir faire des actes de disposition11.

6. Or, l’article 427 du Code civil prévoit, dans certaines circonstances, des exigences supplémentaires auxquelles le tuteur devra nécessairement se soumettre. Toutefois, les hypothèses dans lesquelles celles-ci sont imposées ne sont pas suffisamment claires depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 en matière d’ouverture de compte (ou de livret) (I) et de clôture de ce dernier (II).