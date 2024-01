La théorie de la représentation est-elle soluble dans les fonds communs de placement ?

Selon la Cour de cassation, les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d’agir dans l’intérêt social. Il en découle que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l’action ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du Code de commerce. Fondée sur l’idée selon laquelle les sociétés de gestion de fonds communs de placement représentent les porteurs de parts, la solution consacrée repose sur une compréhension erronée de la structure juridique des fonds communs de placement. En la matière, le recours à la théorie de la représentation apparaît à la fois inexact et dispensable.

Cass. com., 11 oct. 2023, no 21-24776

1. Le particularisme du droit financier rend délicate son appréhension par les mécanismes du droit civil. Cette observation s’applique aux instruments de gestion collective d’actifs financiers. De prime abord, « la gestion collective peut être définie comme un mode de gestion de droits ou de biens qui consiste dans le rassemblement de leurs titulaires ou propriétaires au sein de structures spécifiques leur permettant d’en confier l’administration à des professionnels agissant pour le compte de ces titulaires ou propriétaires »1. Parmi les structures de gestion collective, on distingue les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP). Tandis que les SICAV reposent sur la technique sociétaire, « le fonds commun de placement, qui n’a pas la personnalité morale, est une copropriété d’instruments financiers et de dépôts » (C. mon. fin., art. L. 214-8). Selon l’article L. 214-8-1 du Code monétaire et financier, ce fonds « est constitué à l’initiative d’une société de gestion, chargée de sa gestion ». Cependant, la détermination de la teneur des prérogatives exercées par cette société de gestion ne va pas sans difficulté, comme en témoigne l’arrêt étudié.

2. En l’espèce, une société de gestion de FCP avait assigné en responsabilité une autre société, associé commandité et gérant d’une SCA dont les actions figuraient à l’actif des fonds qu’elle administrait. La société de gestion soutenait que la décote du cours des actions de la SCA résultait d’une faute de gestion, en invoquant l’article L. 225-252 du Code de commerce, qui permet aux actionnaires d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants, dite action ut singuli. Déboutée par les juges du fond, la société de gestion forma un pourvoi en cassation. Si la qualification de faute de gestion fut écartée, la société demanderesse obtint néanmoins une cassation partielle au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

3. C’est toutefois sur un autre versant de l’arrêt que se porte notre attention. En effet, était adjoint au pourvoi formé par la société de gestion un pourvoi incident émanant de la SCA. Celle-ci reprochait à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation de la société de gestion. À adhérer à ses vues, les juges du fond auraient méconnu les conditions présidant à l’exercice de l’action ut singuli. D’une part, cette action n’est ouverte qu’aux associés de la société concernée. Or, les porteurs de parts d’un FCP n’ont pas la qualité d’associé des sociétés dans lesquelles ce fonds investit. D’autre part, à supposer même que les porteurs de parts puissent se voir reconnaître certains des droits appartenant aux actionnaires, le pourvoi estimait que l’exercice de l’action ut singuli par une société de gestion ne saurait pour autant être admis. Une telle action, visant la défense de l’intérêt social, ne serait pas de nature à servir les intérêts des porteurs de parts. Or, le pouvoir d’agir en justice d’une société de gestion n’est institué que pour défendre les droits ou intérêts des porteurs de parts. Ce pourvoi incident est rejeté par la Cour de cassation. Au visa des articles L. 214-8-8 et L. 533-22 du Code monétaire et financier, la chambre commerciale énonce que « les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d’agir dans l’intérêt social. Il en découle que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l’action ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du Code de commerce ».

4. Sous couvert de la référence au pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts, la notion de représentation fait ainsi irruption dans le cadre de la gestion des FCP. Il pourrait être tentant d’accueillir avec faveur cette analyse, tant il est vrai que « la théorie générale des obligations doit demeurer un guide sûr, pour ne pas s’égarer dans le labyrinthe » du droit financier2. Cela étant, l’étude du fonctionnement des FCP incite à réfréner cet élan. En effet, l’application de la théorie de la représentation en matière de fonds communs de placement se révèle à la fois inexacte (I) et dispensable (II).

I – Une application inexacte de la représentation dans les fonds communs de placement 5. L’affirmation selon laquelle les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des FCP qu’elles gèrent résulte d’une compréhension perfectible de la structure de ces fonds. En effet, l’identification des droits des porteurs de parts (A) conduit à établir l’absence de représentation de ces derniers par la société de gestion (B). A – L’identification des droits des porteurs de parts d’un fonds commun de placement 6. L’investissement dans un FCP implique l’acquisition de parts de cet organisme, qui sont des titres financiers (C. mon. fin., art. L. 211-1, II). Les souscripteurs exercent sur ces parts un droit de propriété qui « s’affirme dans chacun de ses attributs »3. Cependant, ces parts ne sont pas les seuls instruments financiers en cause. En effet, le FCP est « un réceptacle à contenu variable »4 où figurent d’autres instruments financiers que la société de gestion est chargée de gérer. De l’avis général, ce réceptacle constitue un patrimoine d’affectation5. Les porteurs de parts sont décrits comme « copropriétaires » des actifs composant le fonds (C. mon. fin., art. L. 214-8-3). Cependant, il est communément admis qu’« un souscripteur n’a aucun droit sur les instruments financiers détenus dans cet ensemble »6. En cela, la structure du FCP diffère sensiblement de celle de l’indivision. Tandis que les indivisaires peuvent user et jouir des biens indivis conformément à leur destination (C. civ., art. 815-9), les souscripteurs d’un FCP n’exercent aucune prérogative sur les actifs composant le fonds. Ce décalage convainc une partie de la doctrine de renoncer à la qualification de copropriété en l’occurrence7. Celle-ci nous semble toutefois adéquate, pour peu que l’on restitue aux parts du fonds leur véritable nature. 7. Dans les propriétés collectives, la part « est une émanation de la propriété commune, qu’elle représente dans le patrimoine individuel de chaque propriétaire en commun »8. Concrètement, il en résulte que les parts d’un FCP représentent chacune une quote-part de l’actif compris dans le patrimoine d’affectation, c’est-à-dire une fraction arithmétique du contenu de ce réceptacle9. Sur le modèle de l’indivision, chaque porteur exerce sur cette quote-part un droit de propriété exclusif10. Par suite, c’est de la juxtaposition de ces « droits de propriété distincts mais ayant la particularité d’avoir le même objet »11 qu’émerge la copropriété de l’actif du fonds. 8. L’analyse permet d’expliquer que « seules les parts qui représentent la quote-part du droit de propriété sur les actifs présentent cette caractéristique de se fondre dans le patrimoine de chaque souscripteur »12. Corrélativement, il faut noter que les porteurs de parts ne sont pas propriétaires des actifs figurant dans le patrimoine d’affectation, puisqu’ils sont copropriétaires de l’ensemble que constitue le fonds13. Il en résulte que les porteurs n’exercent aucun droit sur les actifs figurant dans le patrimoine d’affectation, dont l’appropriation résulte de l’agrégation de droits individuels portant chacun sur une parcelle de l’ensemble. De leur point de vue, seules les parts du FCP sont donc vecteurs de droits subjectifs. Or, l’action de la société de gestion n’a pas pour assise ces droits subjectifs. B – L’absence de représentation des porteurs de parts par la société de gestion 9. Selon la Cour de cassation, les sociétés de gestion peuvent agir au nom des porteurs de parts des FCP qu’elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d’agir dans l’intérêt social. La solution adoptée repose sur l’idée que la société de gestion représente les porteurs de parts. Le pouvoir d’agir au nom d’autrui est, en effet, étroitement lié à la notion de représentation, classiquement définie par référence à l’action menée au nom et pour le compte d’autrui. Plus précisément, la doctrine majoritaire enseigne que l’effet de représentation se loge dans l’action au nom d’autrui14. Cette présentation peut être contestée à l’aune de la théorie générale de la représentation issue du nouveau droit commun des contrats (C. civ., art. 1154). Il n’en reste pas moins courant en doctrine d’affirmer que la société de gestion du FCP représente les porteurs de parts15. Pourtant, l’analyse de son activité semble contredire cette thèse. 10. La mission de la société de gestion consiste à exercer les prérogatives attachées aux actifs qui composent le fonds : elle procède aux cessions et aux acquisitions requises ; elle exerce le droit de vote correspondant aux actions qui se trouvent dans le patrimoine d’affectation16. Or, il est admis que les porteurs de parts n’ont aucun droit sur ces actifs. Impossible, dès lors, de présenter l’action de la société de gestion comme l’expression d’un pouvoir de représentation. 11. L’analyse moderne de la représentation y voit un mode de réalisation d’un acte juridique par lequel le représentant exerce les droits subjectifs du représenté17. Dans la mesure où il existe une corrélation entre la titularité du droit subjectif mis en œuvre et l’imputation des effets de l’action18, c’est l’assise spécifique de ce pouvoir (les droits subjectifs d’autrui) qui explique que le représenté supporte les effets d’un acte à la passation duquel il n’a pas pris part. Cependant, cette présentation ne coïncide pas avec l’action de la société de gestion du FCP : celle-ci n’exerce pas des prérogatives liées aux droits subjectifs des porteurs de parts, puisqu’elle se contente de mettre en œuvre des droits attachés aux instruments financiers composant le fonds. Dans la mesure où les porteurs de parts « n’ont de droit que sur les parts du fonds »19, à l’exclusion donc des actifs le composant, l’action de la société de gestion se révèle irréductible à une forme de représentation20. La référence au pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts apparaît ainsi comme une application inexacte de la théorie de la représentation21. Cette mise en œuvre du mécanisme représentatif se révèle en outre dispensable.