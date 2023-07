Arrêt Larzul 2 ou l’évolution du régime des nullités des décisions sociales à vitesse d’escargot

En se fondant pour la première fois sur le dernier alinéa de l’article L. 227-9 du Code de commerce, la Cour de cassation affirme qu’une décision sociale adoptée en violation d’une clause statutaire peut être annulée. Toutefois, la portée de cette cause de nullité doit encore être précisée. D’une part, son champ d’application est très limité ; d’autre part, la chambre commerciale ajoute une nouvelle condition de mise en œuvre : il faut que la violation soit de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Cass. com., 15 mars 2023, no 21-18324

Si les relations entre droit et gastronomie apparaissent tantôt sous des jours heureux, notamment en la figure de Brillat-Savarin, elles apparaissent parfois sous un jour plus contentieux1 comme en l’espèce. Il n’est pas certain que l’arrêt rendu le 15 mars 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation réconciliera les juristes avec les plats d’escargots. Mais il ne faut jurer de rien.

Qui eût cru que les déboires de la célèbre société de production d’escargots Larzul, après avoir consacré une jurisprudence célèbre restreignant les causes de nullité des actes et décisions sociétaires en cas de violation des statuts, permettraient, 23 ans plus tard, de les ouvrir quelque peu ?

Le 14 décembre 2004, un protocole d’accord est conclu entre deux sociétés : Vectora (associée unique de la SASU Larzul) et la société Française de gastronomie, dite FDG (associée unique de la société UGMA). Par ce contrat, Vectora s’engage à augmenter le capital de la société Larzul et à en réserver la souscription à UGMA et à FDG. Le 30 décembre 2004, la société Vectora approuve l’augmentation de capital de Larzul. À l’issue de l’opération, cette dernière comptait trois associés : Vectora, FDG et UGMA. Par la suite, le 31 janvier 2005, la société Vectora a cédé un certain nombre d’actions de Larzul à la FDG.

Cependant le 24 janvier 2012, les délibérations de la société Vectora du 30 décembre 2004 ont été annulées, entraînant la caducité du traité d’apport du 14 décembre 2004.

Postérieurement à cette décision, la FDG n’a été convoquée à aucune assemblée générale de la société Larzul2. Ainsi, la société FDG a assigné la société Larzul en annulation de toutes ses assemblées générales ainsi qu’en annulation des décisions collectives subséquentes à compter de la date à laquelle elle affirme avoir été privée de ses droits d’associé : le 3 avril 2012.

L’effet rétroactif de la caducité du traité d’apport, non précisée par l’arrêt, est de faire perdre le statut d’associé tant à UGMA qu’à FDG. Cela ne souffre aucune discussion pour la première société, mais la situation de la deuxième est plus floue. Sa qualité d’associé dépend de l’efficacité ou non de sa titularité des droits sociaux acquis de Vectra dans Larzul le 31 janvier 2005.

Larzul soutenait en appel que la cession était étroitement liée au contrat d’apport et devait en conséquence connaître le même sort. La cour d’appel de Rennes a néanmoins considéré sans plus de précisions que la FDG était toujours associée de Larzul3. Ces mêmes juges ont fait droit aux demandes de la société FDG au motif que les décisions adoptées par la société Larzul sans convocation de la FDG méconnaissaient des dispositions d’ordre public des articles L. 223-28 et L. 223-29 du Code de commerce, notamment le droit pour les associés de participer aux décisions collectives.

La société Larzul s’est donc pourvue en cassation, articulant un moyen divisé en plusieurs branches. Pour s’en tenir aux deux principaux : la société Larzul reprochait aux juges rennais d’avoir violé la loi, tout d’abord, en fondant l’annulation des délibérations sur des dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée (C. com., art. L. 223-28 et C. com., art. L. 223-29) alors qu’elle revêt la nature d’une société par actions simplifiée. Ensuite, elle reprochait aux juges du fond d’avoir violé les articles L. 227-5, L. 227-9 et L. 235-1 du Code de commerce en annulant les délibérations de l’assemblée générale au motif que leur adoption avait été faite en contravention de dispositions statutaires de SAS déterminant les décisions devant être prises collectivement par les associés et prévoyant les formes et conditions dans lesquelles ces décisions sont adoptées. En effet, selon le dernier de ces textes, la nullité d’actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.

La Cour de cassation censure pour violation évidente de la loi l’arrêt rendu par la cour d’appel, au motif que les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée ne sont pas applicables aux SAS.

Toutefois, une question importante demeure : la violation d’une disposition statutaire de SAS relative à l’adoption des décisions collectives d’associés peut-elle justifier la nullité d’une décision sociale ?

La Cour de cassation répond ici par l’affirmative, ce qui est remarquable, tant le principe posé s’écarte de la jurisprudence antérieure.

Elle affirme dorénavant : « L’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun (…) de l’article L. 235-1, alinéa 2 (…) doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ».

Les décisions précédentes se fondaient sur l’article L. 235-1, alinéa 2 pour limiter la nullité des décisions adoptées en violation de clauses statutaires aménageant conventionnellement la règle posée par une disposition impérative4. D’ailleurs, la Cour a jugé par le passé que l’article L. 227-9, alinéa premier, ne constituait pas une telle disposition impérative aménageable5.

Publiée au Bulletin et motivée de manière développée en citant sa jurisprudence antérieure, la décision rendue ici par la Cour de cassation adopte les atours du revirement de jurisprudence. Pourtant, au sens strict, la question était nouvelle. En effet, le débat est ici tranché sur le fondement de l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce. Or cette dernière disposition n’a encore jamais été mobilisée par la Cour régulatrice6.

Pour le dire autrement, la Cour de cassation sort l’article L. 227-9, alinéa 4, de l’ombre dans laquelle l’article L. 235-1, alinéa 2, semblait l’avoir injustement cantonné afin d’ouvrir une cause de nullité des décisions prises en violation des clauses statutaires propres aux sociétés par actions simplifiées7. Pourtant cette disposition a été introduite par une loi du 12 juillet 19998 !

La décision consacre donc l’efficacité de l’article L. 227-9, alinéa 4, comme fondement de la nullité d’une décision transgressant les stipulations statutaires adoptées sur le fondement du premier alinéa du même article. En creux, c’est bien l’importance des statuts en tant que colonne vertébrale de la SAS qui est reconnue.

Cependant, si l’ouverture progressive des nullités de décisions violant les statuts de SAS apparaît progressivement (I), il n’est pas aisé d’en prendre la mesure (II).