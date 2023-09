Du nouveau dans les fusions transfrontalières

Par ailleurs, on peut relever, notamment, que « l’ article L. 236-10 du Code de commerce est complété d’un paragraphe IV permettant de préciser que lorsque l’approbation de l’opération par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas requise, le rapport doit être fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre ou des autres sociétés qui fusionnent ». En outre, « à l’article L. 236-11-1, renuméroté en L. 236-12, deux précisions sont apportées : d’une part, la mise en conformité du calcul du seuil de 90 % qui y est prévu avec l’article 113 de la directive (UE) n° 2017/1132, qui doit concerner les parts et les autres titres conférant un droit de vote, et non les droits de vote eux-mêmes ; d’autre part, la clarification que ce régime simplifié peut s’appliquer aux cas dans lesquels la société mère détient la totalité de l’une ou plusieurs des sociétés qui fusionnent et plus de 90 % de l’une ou des autres ».

Comme l’indique le rapport au président de la République, les articles L. 236-20 à L. 236-26 du Code de commerce reprennent l’ensemble des dispositions consacrées aux scissions prévues dans les articles des sections 1 et 2 actuelles du chapitre VI du titre III du livre II du Code de commerce et qui en ont été supprimées à l’article 3 de la présente ordonnance. Cette reprise est effectuée à droit constant, sous réserve de deux exceptions :

L’ article L. 236-18 du Code de commerce rappelle la définition des scissions, et le second, l’article L. 236-19, indique le régime applicable en procédant par renvoi à celui des fusions réalisées entre sociétés commerciales.

C – L’apport partiel d’actifs

L’article L. 236-27 du Code de commerce permet de reprendre les dispositions actuelles consacrées aux apports partiels d’actifs aux articles L. 236-6-1 et L. 236-22, indiquant qu’il est possible de les soumettre au régime des scissions. Il précise que de tels apports ne comprennent pas nécessairement d’élément de passif, et autorise explicitement leur réalisation simultanée au bénéfice d’une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, sur le modèle de ce que permet la directive.

Cet article introduit, en outre, et sur le modèle de la directive, la figure que cette dernière appréhende sous la dénomination de « scission partielle », qui constitue une déclinaison de l’apport partiel d’actifs. Elle consiste à prévoir, dans le projet d’une opération d’apport partiel d’actifs, que les parts ou actions de l’apporteuse, de la ou des bénéficiaires ou à la fois de l’apporteuse et de la ou des bénéficiaires représentant la contrepartie de l’apport seront attribuées directement aux associés de la société apporteuse.

Cette figure peut se réaliser en prévoyant que ces parts ou actions seront attribuées directement aux associés de la société apporteuse selon une répartition et dans des proportions que le projet doit déterminer1.

L’article L. 236-28, quant à lui, permet de maintenir le régime de l’apport partiel d’actifs simplifié, qu’il est proposé, en outre, d’étendre aux opérations impliquant des SARL.

Par ailleurs, précise l’ordonnance, « la ou les sociétés bénéficiaires des apports et la société qui apporte une partie de son actif sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société qui apporte une partie de son actif, en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard ».

Le montant maximal de la responsabilité solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle l’opération prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués2.

Enfin, « par dérogation aux dispositions de l’article L. 236-29, l’article L. 236-30 précise qu’il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de l’apport ne seront tenues que de la partie du passif de la société qui apporte une partie de son actif mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.

[Dans] ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à l’opération dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 236-15 ».