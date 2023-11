La prescription acquisitive à l’épreuve de la copropriété

Conditions de fond et délais de la prescription acquisitive. Les conditions de la prescription acquisitive d’une partie commune en copropriété sont admises depuis de nombreuses années (A). Cependant en l’espèce, pour la Cour de cassation, M. et Mme F. n’étaient pas devenus propriétaires des cabinets d’aisance par usucapion, à défaut de justifier d’une possession trentenaire utile pour prescrire (B).

B – L’absence de prescription acquisitive des cabinets d’aisance

Prescription acquisitive d’une partie commune par un copropriétaire. Aux termes d’une jurisprudence constante, la Cour de cassation a jugé positivement que les propriétaires du rez-de-chaussée, qui avaient été autorisés à bâtir sur l’emplacement de la cour pour agrandir leurs magasins respectifs, avaient occupé la bande de terrain dans le prolongement de leurs lots et avaient fait acte de possession en qualité de propriétaires sur celle-ci, que cette possession s’était prolongée de manière continue, publique, paisible jusqu’à la première assignation de M. X le 15 juillet 1993 et que la prescription acquisitive était acquise au plus tard le 4 mars 1968 sans être contredite par la mise en harmonie du règlement de copropriété, en 1973, avec la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé la volonté des copropriétaires de renoncer à toute cour commune, a légalement justifié sa décision de ce chef3. Dans la même veine, la Cour de cassation l’a admis une nouvelle fois aux termes d’un arrêt récent qui a jugé que le règlement de copropriété ne conférait aux consorts E. aucun droit sur la cour litigieuse, partie commune, que ceux-ci n’entendaient pas prescrire contre leur titre mais contre les droits des autres membres du syndicat et que l’article 2270 du Code civil n’était donc pas applicable, la cour d’appel, qui a constaté que, depuis 1983, M. et Mme E. utilisaient et entretenaient, seuls, cette cour, la clôture et le portillon, installés depuis 1968, et souverainement retenu, sans avoir à constater une interversion de titre, que ceux-ci, en se comportant en propriétaires, avaient accompli, sans interruption depuis plus de 30 ans, des actes de nature à caractériser une possession paisible, publique, non équivoque, a pu en déduire que M. et Mme E. étaient fondés à se prévaloir de l’usucapion4. Dans le même ordre d’idées, il a été jugé qu’un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut être usucapé, et un tel droit peut avoir pour objet l’apposition d’enseignes en imposte sur les parties communes de la copropriété5.

L’article 2270 du Code civil. En l’espèce, selon le règlement de copropriété, les cabinets d’aisance du quatrième étage étaient des parties communes, d’autant plus qu’aucune disposition ou vote n’en avait conféré la propriété ou l’usage exclusif à M. et Mme F. Il résulte de l’article 2270 du Code civil que l’on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. Il ressort de la décision de la Cour de cassation que :« En revanche, celui auquel le règlement de copropriété ne confère aucun droit de jouissance sur une cour partie commune peut bénéficier de l’usucapion s’il remplit les conditions requises par l’article 2261 du même code. En effet, l’article 2270 n’est pas applicable puisqu’il n’entend pas prescrire contre son titre mais contre les droits des autres membres du syndicat de copropriété »6.