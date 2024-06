Le quitus n’exonère pas le syndic de sa responsabilité délictuelle à l’égard des copropriétaires

III – Le quitus ne saurait valoir reconnaissance de la bonne exécution des obligations contractuelles du mandataire qu’autant que l’assemblée a été à même, lors du vote, d’en apprécier les conséquences

Ratification équivaut mandat. On enseigne traditionnellement que la ratification est « l’approbation par l’intéressé – qui s’en approprie les conséquences – de ce qui a été fait ou promis en son nom par un tiers démuni de pouvoir. Dans le mandat, par exemple, les actes accomplis par le mandataire au-delà de ses pouvoirs deviennent opposables au mandat par la ratification »23. D’après l’opinion d’Ulpien enseignée en France et reprise et adoptée par la majorité des romanistes, la ratification équivaut mandat24. Malgré cette locution d’origine latine, on peut dire que les rapports entre le mandant et le mandataire sont par eux-mêmes incertains, susceptibles de doutes et de contradictions. On peut comprendre dans l’absolu que la ratification se distingue de la confirmation. En effet, la ratification a posteriori opère ab initio alors que la confirmation sauve un acte infecté de nullité25. En droit privé, la ratification a posteriori n’est, en principe, soumise à aucune forme tant et si bien que la ratification peut être expresse ou tacite26. La ratification a posteriori va couvrir en réalité un dépassement de pouvoir commis par le mandataire. C’est là une application remarquable de la théorie de la ratification a posteriori. Cette situation de l’absence de pouvoir est à distinguer du détournement de pouvoir ou d’excès de pouvoir car, dans ces deux situations, le mandataire reste néanmoins dans les limites matérielles de la procuration. Plus précisément, la question est de savoir si le mandataire se trouve hors de sa mission. Bien évidemment, la réponse à cette question dépend du contenu de la procuration qui peut être stipulé en termes généraux ou spéciaux27.

Le quitus vaut ratification de la gestion du syndic de copropriété. Selon Madame Abadie, « la question est, en effet, de savoir si l’approbation des comptes vaut ipso facto quitus de la gestion, et inversement, si le vote du quitus emporte ratification de la gestion financière »28. Force est de constater que les effets du quitus sont bien plus étendus que la seule approbation des comptes car, selon un arrêt rendu par la Cour de cassation, « il vaut reconnaissance que le syndic a correctement assumé la gestion d’ensemble de la copropriété au cours de l’exercice considéré, que ce soit dans le domaine comptable et financier ou dans tous les autres domaines où il a pu intervenir : contrats, recouvrement des créances du syndicat, litiges avec les tiers »29.

Quitus sans réserve. Comme le précise un arrêt de la cour d’appel de Chambéry : « Le quitus donné sans réserve au syndic de copropriété entraîne une ratification par l’assemblée générale de la gestion du syndic et de tous les actes faits par ce dernier, même s’ils excèdent ses pouvoirs et emporte la reconnaissance que le syndic a régulièrement assumé la gestion de l’ensemble de la copropriété, que ce soit dans le domaine financier ou dans les autres domaines où il a pu intervenir, de sorte qu’il est interdit au syndicat des copropriétaires de critiquer l’exécution du mandat confié au syndicat et de rechercher sa responsabilité ».

Le quitus est dépourvu de toute valeur à propos des opérations que le syndic aurait dissimulées au syndicat. Ainsi, s’il a été délivré sur la foi d’informations tendancieuses, il doit être considéré comme inopérant au regard de la responsabilité éventuelle du syndic30.

Conclusion. Aux termes de ce commentaire, on ne saurait trop recommander aux syndics de solliciter la délivrance du quitus tant ce « rempart est relatif »31. Pour autant, le refus de donner quitus n’équivaut pas à une révocation du syndic32.