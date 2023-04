Caractérisation de la prise en charge du bénéficiaire de l’aide sociale par son héritier excluant l’action en récupération du département sur sa part de succession

La charge effective et constante du bénéficiaire de l’aide sociale handicapé placé en foyer d’accueil médicalisé s’entend d’un engagement régulier et personnel de l’héritier, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral, et exclut l’action en récupération des sommes versées par le département sur sa part dans la succession du bénéficiaire.

Cass. 2e civ., 26 janv. 2023, no 21-18653

Le recours en récupération du département sur la succession de la personne bénéficiaire d’une aide sociale peut être tenu en échec par l’engagement caractérisé de son héritier qui a assumé sa prise en charge. L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 janvier 2023 y apporte d’intéressantes précisions concernant le rôle de la sœur d’une bénéficiaire handicapée.

Hébergée dans un foyer d’accueil médicalisé pendant les années précédant son décès, survenu le 22 septembre 2014, une personne handicapée avait bénéficié d’une aide sociale départementale pour ses frais de séjour et d’hébergement. Le 19 mai 2017, le président du conseil départemental avait notifié à sa sœur, en sa qualité d’héritière, sa décision de récupérer ces sommes, ce que cette dernière contesta en vain devant la juridiction d’aide sociale alors compétente. En partie déboutée par la commission de recours amiable, elle interjeta appel mais n’obtint que partiellement gain de cause le 16 février 2021 devant la cour d’appel d’Amiens, qui maintint la récupération sur la succession d’une somme réduite tenant compte de l’évaluation du soutien qu’elle avait apporté à sa sœur handicapée pendant 25 ans. L’héritière forma alors un pourvoi en cassation considérant que le fait qu’elle ait assumé sa prise en charge effective et constante excluait toute récupération sur sa part de succession.

Le problème posé concerne l’action en récupération sur la succession d’une personne handicapée accueillie en établissement socio-médicalisé des frais d’hébergement et d’entretien versés au titre de l’aide sociale par le département ; il interroge plus particulièrement sur les caractères et l’incidence de l’engagement de l’héritier ayant assumé la charge du bénéficiaire. La Cour de cassation répond au visa des articles L. 132-8 et L. 344-5, 2°, du Code de l’action sociale et des familles, cassant l’arrêt de la cour d’appel, au motif que, l’héritière ayant établi qu’elle avait assumé de façon effective et constante la charge de la bénéficiaire de l’aide sociale, le département ne pouvait pas exercer à son encontre l’action en récupération des sommes versées sur sa part de succession. La première de ces dispositions prévoit que le département qui a engagé des dépenses d’aide sociale au titre des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée dans un établissement ou service médico-social dispose d’un recours en recouvrement contre la succession du bénéficiaire. Cette action se justifie par le principe de subsidiarité de l’aide sociale. Cependant, la seconde disposition visée l’exclut lorsque l’héritier du bénéficiaire est la personne qui a assumé de façon effective et constante sa charge.

Le contentieux relatif à la récupération des aides sociales sur la succession du bénéficiaire est assez important en raison des sommes conséquentes qui peuvent être réclamées à son décès. Il relève depuis le 1er janvier 20191 de la compétence des juges judiciaires2. L’affaire portait en l’espèce sur la détermination de l’engagement de l’héritière et sur ses conséquences sur l’exercice de l’action en récupération par le département. L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 janvier 2023 présente l’intérêt d’apporter des précisions sur les caractères de la prise en charge exigée et sur son incidence sur le recours du département. Il permet de rappeler la nature en principe récupérable des frais d’hébergement et d’entretien sur la succession de la personne handicapée (I) et de pointer l’incidence déterminante de la prise en charge caractérisée du bénéficiaire par son héritier sur l’action du département (II).