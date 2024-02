L’isolement comme condition d’octroi des prestations sociales

II – La fin de l’isolement du parent met un terme aux prestations sociales

Le bénéfice des prestations sociales ayant pour objectif de compenser le fait d’assumer seul la charge économique de l’enfant s’éteint à partir du moment où l’allocataire se marie, se pacse ou vit en concubinage, que l’autre membre du couple soit le parent de l’enfant concerné ou non23. Il est vrai qu’en ce qui concerne le mariage, il est prévu une véritable solidarité financière des époux concernant les enfants, le Code civil évoquant une direction matérielle de la famille permettant d’assurer l’avenir des enfants24, une contribution aux charges du mariage obligatoire25 et une solidarité aux dettes ménagères comprenant l’entretien du ménage et l’éducation des enfants26. La référence aux enfants est générale : peu importe qu’il s’agisse des enfants communs du couple marital ou non. Pour ce qui est du pacs, des règles semblables sont reprises : aide matérielle et assistance réciproque et solidarité pour les dettes de la vie courante. S’il n’évoque pas explicitement les enfants, la portée de l’article 515-4 du Code civil est large et pourra sans difficultés s’appliquer à l’entretien des enfants. Concernant le concubinage, cette idée de partage est plus délicate : en effet, si l’enfant est le fruit de l’union des concubins, point de difficultés : rappelons l’article 371-2 du Code civil relatif à la contribution financière du parent qui n’a comme condition que l’établissement du lien de filiation. Mais si l’enfant est étranger juridiquement à l’autre membre du couple de concubins, quel fondement utiliser ? En matière de concubinage, le Code civil se contente d’une définition de cette union de fait sans créer une quelconque solidarité ou devoir contributif. Il semble pourtant que les règles régissant l’octroi des prestations sociales étudiées reconnaissent une contribution de fait : à partir du moment où le parent assumant seul la charge financière de son enfant se met en couple, est présumée une participation aux charges de la part du concubin. L’adage de Loysel « Qui fait l’enfant doit le nourrir » pouvant alors être remplacé par « Qui vit avec l’enfant doit le nourrir ». À la lecture de l’article L. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles, cette idée de partage entre concubins est encore plus prégnante puisqu’il fait état d’une mise en commun des ressources et des charges dès lors que la vie de couple est permanente et notoire. Or, dans certaines situations, il peut être délicat d’apprécier le type de relation entretenue et surtout s’il implique une répartition des charges sur chacun des concubins. Comment alors apprécier si la condition d’isolement évoquée pour l’octroi de l’allocation de soutien familial est toujours remplie ? C’est sur un faisceau d’indices que vont se baser les agents de la caisse d’allocations familiales.

En l’espèce, il est apparu que la mère/allocataire vivait avec un homme présenté à l’origine comme étant son oncle. Elle a par la suite souscrit un prêt immobilier avec lui pour leur habitation principale, le présentant comme un ami. Tous les deux détenaient un compte joint sur lequel étaient prélevées des factures au nom de l’allocataire. L’allocataire avait également indiqué cet homme en tant qu’attributaire des prestations familiales perçues. Enfin, comble de l’histoire, l’homme avait reconnu la fille aînée de l’allocataire. Au vu de ces éléments, il n’est pas surprenant que les juges du fond, dans leur pouvoir souverain d’appréciation, retiennent une communauté de vie et d’intérêts entre les deux individus et valident l’indu réclamé par la caisse d’allocations familiales. Notons pour conclure qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription est allongé, passant de deux à cinq ans27.