Articulation entre la vocation légale et la vocation libérale du conjoint survivant

Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2024, les libéralités consenties au conjoint survivant s’imputent sur ses droits légaux, si bien que le cumul de ces droits légaux et testamentaires, dépassant la quotité disponible spéciale du conjoint survivant en présence d’un enfant d’un premier lit, porte atteinte à la réserve de ce dernier.

Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, no 21-20520

Faits et procédure. Dans notre affaire1 S. N. est décédé le 6 juin 2010, en laissant pour lui succéder Mme M., son épouse, leurs deux enfants, J. et T., et un fils né d’un premier mariage, X, et en l’état d’un testament olographe daté du 17 janvier 2010, instituant Mme M. légataire de la pleine propriété de ses liquidités et valeurs et de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession. La succession a été partagée par acte du 1er décembre 2020, établi par M. F. (le notaire), membre de la société Montré-Cartier-L’Herminier-Bouton-Hugues-F., devenue société Montré-Cartier-L’Herminier-Bouton-Hugues (la société notariale). Estimant avoir été lésé lors de la liquidation de la succession, M. X. N. a assigné en responsabilité et indemnisation le notaire, la société notariale et la société MMA IARD, Assurances Mutuelles (la société MMA). Un arrêt du 10 décembre 2019 a dit que le notaire avait manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. X. N., au motif qu’il n’avait pas informé celui-ci de ce qu’aurait été le partage s’il avait été fait une stricte application des dispositions testamentaires, et a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le préjudice tenant à la perte de chance de négocier un partage plus avantageux et le lien de causalité. L’articulation de la vocation légale du conjoint survivant avec sa vocation libérale (I) impose à la Cour de cassation de considérer l’imputation comme un « rapport spécial » (II).