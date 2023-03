Le RIP sur les retraites : boîte à outils ou boîte de Pandore ?

Les règles constitutionnelles régissant l’organisation d’un référendum d’initiative partagée (RIP) présentent des points d’incertitude que seul pourra lever le Conseil constitutionnel ou des failles que seule pourra corriger une future loi constitutionnelle. En l’état, c’est une boîte à outils lacunaire. Mais cette boîte à outils pourrait se transformer en boîte de Pandore. On a dit trop vite que le RIP était fait pour ne pas servir.

Le référendum d’initiative partagée est né de la révision du 23 juillet 2008.

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a complété l’article 11 de la Constitution par cinq aliénas :

« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation ».

La procédure est précisée par la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 et la loi ordinaire n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution.

Déposée le 20 mars 2023, la proposition de loi n° 959 « présentée en application de l’article 11 de la Constitution » dispose que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans. Elle comporte un article unique ainsi rédigé : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, à l’article L. 732 18 du Code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être fixé au delà de soixante deux ans ».

Ce RIP pose plusieurs questions au regard des dispositions précitées de l’article 11 de la Constitution. La boîte à outils mise en place par cet article et ses textes d’application présente des lacunes. Elle pourrait aussi se révéler être une boîte de Pandore.

I. Compatibilité avec le champ défini par l’article 11 de la Constitution

Il ne fait pas de doute qu’un RIP peut intervenir sur la question des retraites. Celle-ci entre dans le cadre « des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent ». Il s’agit bien de politique sociale – et sans doute économique – et du service public de l’assurance vieillesse.

Tel n’était pas le cas de la PPL référendaire d’octobre 2022 tendant à la taxation des « superprofits », dès lors que cette PPL avait « pour seul effet d’abonder le budget de l’État par l’instauration jusqu’au 31 décembre 2025 d’une mesure qui se borne à augmenter le niveau de l’imposition existante des bénéfices de certaines sociétés. Elle ne porte donc pas, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique économique de la nation » (Cons. const., 25 oct. 2022, n° 2022-3, RIP sur l’impôt sur les profits).

II. Effet juridique de l’engagement du RIP

L’engagement d’un RIP n’a aucun effet modificatif ou abrogatif sur les textes en vigueur. Il n’a pas non plus d’effet suspensif sur les textes en discussion ou en voie de promulgation.

III. Conjonction du RIP et de la loi sur les retraites

Le Conseil constitutionnel a été saisi à la fois d’une proposition de loi référendaire (le 20 mars) et de la loi à laquelle s’oppose ce RIP (le 21 mars). Il devra se prononcer sur les deux dans le mois de sa saisine. Il n’a pas nécessairement à statuer en même temps sur les deux, ni les examiner dans un ordre déterminé. Toutefois, s’il suit la chronologie du précédent Aéroports de Paris (Cons. const., 9 mai 2019, n° 2019-1, RIP), qui comporte sa logique, il statuera d’abord sur le RIP, puis sur la loi visée par le RIP (pour le RIP Aéroports de Paris : saisine le 10 avril 2019, décision le 9 mai ; pour la loi « Pacte » : saisine le 16 avril 2019, décision du 16 mai). Cette succession pourrait se reproduire ici, même si les dates des saisines sont nettement plus proches.

Il n’est pas douteux que la PPL déposée le 20 mars tend à abroger (fût-ce indirectement et de façon différée) l’article 7 de la loi sur les retraites qui fait passer de 62 à 64 ans l’âge de liquidation des droits à la retraite. C’est son objet proclamé, même si elle ne mentionne pas l’article 7 de la loi sur les retraites, laquelle n’est pas promulguée au moment où la PPL est enregistrée.

La condition selon laquelle le RIP « ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an » s’apprécie à la date à laquelle la PPL référendaire est enregistrée au Conseil constitutionnel. Or la loi sur les retraites n’est pas encore promulguée le 20 mars, date à laquelle le Conseil est saisi de la PPL. L’initiative référendaire n’est donc pas rendue irrecevable par l’adoption définitive, le 20 mars (après mise en œuvre de l’article 49, 3e alinéa, de la Constitution), de la loi sur les retraites.

Nous sommes ici dans le cas du précédent Aéroports de Paris. La PPL référendaire relative aux Aéroports de Paris (ADP), signée par 248 députés et sénateurs, disposait que « l’aménagement, l’exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent les caractères d’un service public national au sens du neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ». Elle entendait faire échec à l’article 135 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, aux termes duquel « le transfert au secteur privé de la majorité du capital social de la société Aéroports de Paris est autorisé ». Le Conseil constitutionnel a jugé que, quoique définitivement votée par le Parlement le 11 avril 2019, la loi Pacte ne pouvait être promulguée que dans la seconde moitié de mai 2019. Or la PPL avait été enregistrée le 10 avril. À cette dernière date, elle ne tendait donc pas à abroger une loi déjà promulguée.

La révision constitutionnelle inaboutie de 2019 réparait cette faille du dispositif prévu par l’actuel article 11 en ajoutant aux conditions de recevabilité l’exigence selon laquelle le RIP ne devait pas « porter sur le même objet qu’une disposition en cours de discussion au Parlement ».

Si la PPL aboutit à un référendum et que celui-ci (ce qui est probable) fait apparaître un assentiment populaire à la limitation à 62 ans de l’âge de liquidation des droits à la retraite, le RIP aura (mais seulement dans un an et demi ou plus) un effet abrogatif sur l’article 7 de la loi sur les retraites.

IV. Contrôle du Conseil constitutionnel

La PPL déposée le 20 mars est soumise au contrôle a priori du Conseil constitutionnel en vertu de l’article 11 de la Constitution et de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013.

Le Conseil constitutionnel s’assure que cette PPL émane d’au moins le cinquième des membres du Parlement soit, sur la base de l’effectif actuel (573 députés et 348 sénateurs), 185 parlementaires. Il en vérifie la liste.

Il se prononce aussi sur la conformité du contenu de la PPL aux règles et principes constitutionnels (Cons. const., 6 août 2021, n° 2021-2, RIP).

Pourrait-il également s’opposer à une PPL « dépensière » en vertu de l’article 40 de la Constitution (« Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ») ?

La question se discute. Dans le sens de l’affirmative : la PPL référendaire est une proposition formulée par des parlementaires. Dans le sens de la négative : le contrôle des RIP pourrait être regardé comme organisé de manière exclusive par l’article 11 de la Constitution et la loi organique prise pour son application.

Autre question : si l’article 40 est applicable, la PPL induit-elle des dépenses supplémentaires de pensions ? Pour y répondre, il faut connaître la base de référence pour apprécier ce caractère dépensier. Si c’est le droit en vigueur lors de son enregistrement au Conseil constitutionnel, le RIP ne comporte en lui-même ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d’une charge publique. Il ne fait que cristalliser le droit existant. Il est donc à l’abri de l’irrecevabilité financière. Comme la recevabilité d’un RIP s’apprécie à la date de son enregistrement au Conseil, on serait tenté, par analogie, de retenir une base identique s’agissant de sa recevabilité financière. Toutefois, la recevabilité financière, telle que les assemblées la pratiquent, s’apprécie plus largement. Elle tient compte, par exemple, des dispositions du projet de loi dans lequel s’insère un amendement. Faut-il alors comprendre le projet de loi sur les retraites dans la base de référence ? Si tel devait être le cas, le RIP se heurterait à l’article 40. Pourrait jouer en faveur de cette interprétation l’éventualité que la loi sur les retraites soit promulguée avant l’examen du RIP. Cette éventualité est cependant improbable car elle implique une chronologie des décisions du Conseil constitutionnel inverse de celle du précédent ADP et un examen très rapide de la loi sur les retraites. Dans le climat survolté qui, en France, marque le débat sur les retraites, cet empressement prêterait le flanc aux polémiques.

Enfin, la rédaction choisie (« l’âge d’ouverture… ne peut être fixé au‑delà de soixante‑deux ans ») pourrait tomber sous le coup d’un grief de fond : la PPL empiète sur la Constitution. Seule celle-ci peut en effet soumettre la loi à des prohibitions ou à des obligations. Le législateur ne peut s’adresser d’injonction à lui-même, ni la loi actuelle contraindre la loi future. En termes de hiérarchie des normes, l’argument paraît infaillible. Le caractère référendaire de la PPL, qui fait appel au peuple souverain, permettrait-il d’y parer ?

V. Suite de la procédure

Recueil des soutiens

La deuxième étape est celle du recueil des soutiens des électeurs. Le nombre de soutiens à recueillir est de 10 % des électeurs inscrits, soit aujourd’hui environ 4 880 000 électeurs. La barre de 10 % a été placée très haut par le constituant de 2008.

L’ouverture de la période de recueil des soutiens intervient, à une date fixée par décret, dans le mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution satisfait aux dispositions constitutionnelles.

Aux termes du II de l’article 4 de la loi organique du 6 décembre 2013, « La durée de la période de recueil des soutiens est de neuf mois ». Cette formulation lapidaire obligerait en principe à attendre l’expiration des neuf mois si le nombre de soutiens requis était atteint en moins de neuf mois. Silencieuse sur ce point, la loi organique est en revanche explicite sur l’effet que certains évènements ont sur la date d’ouverture de la période de recueil des soutiens (III de l’article 4 : élection présidentielle ou élections législatives) ou sur sa suspension (IV de l’article 4 : dissolution, vacance de la présidence de la République ou empêchement du chef de l’État).

Les électeurs ont trois moyens pour exprimer leur soutien : directement sur un site internet (dans le précédent ADP : referendum.interieur.gouv.fr) ; pour les électeurs n’ayant pas d’accès personnel à internet, par un « point d’accès » internet mis à disposition au moins « dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d’une circonscription administrative équivalente » ; ou enfin en déposant en mairie leur soutien sur papier (un agent municipal devant alors vérifier que le formulaire de soutien est convenablement rempli et l’enregistrer sur le site internet du ministère). La liste des soutiens peut être consultée par toute personne.

Les soutiens étant très majoritairement apportés par les électeurs eux-mêmes sur le site internet du ministère de l’Intérieur, il faut s’assurer de l’identité des intéressés, afin de vérifier que le soutien n’est pas usurpé, que celui qui l’exprime est bien inscrit sur une liste électorale et qu’il ne s’est pas déjà exprimé.

Le recueil est validé in fine par le Conseil constitutionnel, qui examine les réclamations.

Pour le RIP ADP, c’est le 18 juin 2020 que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision et formulé ses observations sur le déroulement de la procédure (Cons. const., 18 juin 2020, n° 2019-1-9, RIP). Sur le total des 1 093 030 soutiens enregistrés, 7 903 ont été déposés auprès d’une mairie et 34 auprès d’un consulat.

Les soutiens à la proposition de loi ont été principalement déposés via le site internet du ministère de l’Intérieur. Selon le Conseil, la procédure s’est révélée suffisamment efficace pour garantir la fiabilité des résultats. Les opérateurs de contrôle, note le Conseil dans ses observations, n’ont relevé que peu de tentatives d’usurpations d’identité. La vérification préalable à l’inscription au répertoire électoral unique (REU), outil de gestion des listes électorales, a permis de s’assurer de la qualité d’électeur des soutiens. Le Conseil estime que le maintien de la possibilité d’apporter le soutien sur papier en mairie ou en consulat est utile pour permettre d’y participer aux personnes qui rencontrent des difficultés techniques ou qui ne disposent pas d’accès à internet.