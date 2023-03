Michel Rouger 1928-2023

Michel Rouger nous a quittés dans la fleur de l’âge. Au chagrin de sa famille, dont il affectionnait chaque membre avec lequel il entretenait un lien particulier, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, l’immense tristesse nous envahit, celle de la perte d’un ami cher.

Il est bien difficile de rendre hommage à l’œuvre immense construite au cours de neuf décennies. Nos échanges ont été, pour Michel Rouger, l’occasion de partager 88 années de lecture attentive de la presse, 78 années de labeur ininterrompu et la production d’idées critiques, témoin qu’il fut de l’histoire contemporaine depuis le Front populaire jusqu’à l’addition de crises que le début de l’année 2023 peut laisser entrevoir comme un de ces moments où le cours de l’histoire est suspendu entre le chaos et le sursaut salvateur.

Il est difficile, sinon impossible de restituer la richesse, la diversité et l’importance d’une vie au pluriel à l’image des différentes professions exercées : chauffeur poids-lourd, banquier, juge consulaire, conseiller, etc. Michel Rouger n’aura jamais pris sa retraite. Cette retraite, en toute discrétion, aura été imposée par le glas funèbre.

Nous nous emploierons modestement à évoquer une partie de l’héritage intellectuel tel que construit au cours des deux dernières décennies, dans le cadre très particulier de l’Institut PRESAJE que Michel Rouger, alors président honoraire du tribunal de commerce de Paris avait créé entouré de fidèles amis avec lesquels il partageait la passion du droit et l’amour du soleil couchant de Charente-Maritime.

Après avoir fait face, en sa qualité de président du tribunal de commerce de Paris, à l’une de pires crises bancaires de l’histoire, celle du milieu des années 90, l’actualité des années 2008-2009 puis 2022 effaçant parfois les mémoires, Michel Rouger, convaincu de la nécessité d’un dialogue entre professionnels qui pouvaient s’ignorer ou, à tout le moins, se considérer avec défiance, impulsait la création, après le succès des Entretiens de Saintes, d’un think tank dont le nom constitue un programme aussi bien qu’un mantra « prospective, recherche et études sociétales appliquées à la justice et à l’économie ». L’épicentre de cette démarche est bien la justice, pouvoir essentiel à la démocratique et pilier de la construction du droit. C’est en effet autour de cette idée aussi simple qu’essentielle, la justice – incarnée par ses praticiens – comme pilier de la construction du droit, qu’apparaît un point de focale, un lieu de rencontre et un espace de liberté pour penser la société démocratique de demain.

La création de ce think tank, dans le prolongement des échanges annuels en pays de Saintonge traduit cet ancrage profond aux cœurs de la France auxquels, par raison et par affection, Michel Rouger n’a jamais renoncé. En président-fondateur, mettant à disposition son expérience et son regard aiguisé par sa connaissance précise du monde et de ses grands acteurs, il a ouvert un espace d’échange destiné à permettre aux jeunes générations de contribuer à un débat prospectif nécessaire pour envisager les grandes questions sociétales. Cette ouverture s’est réalisée sans arrière-pensée idéologique, sans préjugé ou prescription mais pas la seule exigence de la rigueur intellectuelle. Cette clairvoyance, l’a conduit à ancrer PRESAJE à l’échelon international en s’établissant à Bruxelles et en créant une collection chez un éditeur belge. Pendant 20 ans, ce creuset a été nourri par un esprit dans la fleur de l’âge, indépendamment de l’âge de nos os ou de nos artères, qui nous porte à penser le monde et ce faisant, à rester dans l’action.

Ce flambeau, résolument humaniste, porté avec la plus grande énergie jusqu’à son dernier souffle doit éclairer les générations à venir qui décideront de l’avenir de notre société. Ce faisant, ces générations auront alors relevé ce flambeau et légitimé un legs intellectuel inestimable.