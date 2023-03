Dessine-moi la justice !

On le sait, le métier d’avocat n’est pas du tout repos. À quelques jours du printemps, il se complique à Paris – comme pour de nombreuses autres professions – en raison des effets de la grève des éboueurs contre le projet de réforme de retraites. Depuis le 7 mars en effet, les ordures ne sont plus ramassées dans les arrondissements parisiens où la collecte est effectuée par les services municipaux : 2è, 5è, 6è, 8è, 9è, 12è, 14è, 16è, 17è et 20è.

Résultat, des monceaux de déchets jonchent les trottoirs au pied des immeubles, avec les inconvénients que cela comporte en termes de circulation, d’hygiène et de sécurité. On parle de 7000 tonnes non ramassées, dont une partie a été incendiée jeudi soir dans le centre de Paris par des manifestants en colère contre le recours par le gouvernement à l’article 49-3 pour adopter la réforme.

Je viens de régler la taxe sur les bureaux qui équivaut à une semaine de vacances sous les tropiques. Et mes clients sont obligés de jouer à cache cache avec les ordures pour venir me voir à mon bureau. Paris, 11 mars 2023, 9h05. pic.twitter.com/0sMpqjxnNs — Julia Courvoisier (@JuCourvoisier) March 11, 2023

Au point que le préfet de police, Laurent Nunez, a commencé de réquisitionner des éboueurs pour ramasser les poubelles ce vendredi, alors que la grève est annoncée jusqu’à lundi prochain au moins. Avec un peu de chance, les parisiens ne finiront peut-être pas noyés sous les déchets contrairement à l’avocat de Me Tiphaine Mary dans le dessin de la semaine.