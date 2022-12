Dessine-moi la justice !

La période des fêtes avance à grands pas. Même l’actualité judiciaire se met à l’heure de Noël avec le procès imminent d’un personnage important. Mais les vacances ne font pas toujours rêver. Dans les cours et tribunaux, on pense rarement à se reposer ou alors en culpabilisant à l’idée du travail que l’on suspend et en redoutant la surcharge du retour. Car la question de l’insuffisance des moyens devient chaque jour plus critique. C’est le thème du dessin de la semaine de Me Tiphaine Mary.