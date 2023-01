Justice : Cyril Hanouna en ligne de mire ? 

Lors de la rentrée solennelle du tribunal judiciaire de Paris qui s’est déroulée le 24 janvier, le président Stéphane Noël et la procureure Laure Beccuau ont fustigé la justice rendue sur les plateaux de télévision.

S’il est un phénomène qui semble avoir particulièrement choqué les magistrats en 2022, c’est le traitement médiatique des affaires judiciaires et, semble-t-il en particulier, la sortie de l’animateur Cyril Hanouna sur C8 le 18 octobre dernier dans le cadre de l’affaire Lola.

Il avait déclaré notamment « Si on a toutes les preuves, c’est perpétuité direct. Je suis désolé. Il n’y a pas d’altération ni de non-discernement » puis un peu plus tard « C’est le genre de cas où, fou ou pas fou, elle doit être en prison. Elle ne doit pas être soignée ».

Stéphane Noël y a fait allusion dans son discours de rentrée le 24 janvier, sans le nommer, en rappelant que « Les plateaux télé ne peuvent remplacer les prétoires. Les youtubeurs ne peuvent se substituer aux plaideurs. Les animateurs ne peuvent s’ériger ni en procureur ni en juge ».

La procureure Laure Beccuau y a consacré quant à elle, sans le désigner nommément non plus, le début de son discours en soulignant l’importance de la défense de l’état de droit « et aussi notre attachement à la nuance. Oui, ce sens de la nuance qui se traduit au quotidien dans l’action du parquet, nonobstant ce que les esprits chagrins voire complotistes s’évertuent à faire accroire, nonobstant ce qui se passe parfois dans notre univers médiatique où des faiseurs de rois appellent à une justice expéditive dans un raccourci intellectuel inquiétant ».