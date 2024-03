Procès de l’attentat de Strasbourg : les larmes des policiers

La cour a entendu le 13 mars les policiers qui ont traqué le terroriste le 11 décembre 2018 puis qui l’ont neutralisé deux jours après. Entre culpabilité de ne pas l’avoir arrêté suffisamment tôt et traumatisme lié à la violence de l’attaque, ils tentent de reprendre une vie normale. Récit.

Les procès de terrorisme ne ressemblent pas tout à fait aux autres. Il y règne une intensité singulière, comme si tout était soudain poussé à son paroxysme : la violence, la douleur, les enjeux pour la société, les peines pesant sur les accusés. On y verse plus de larmes qu’ailleurs, y compris dans les rangs de la police. Mercredi 13 mars, la cour a entendu les témoignages anonymisés des policiers qui ont croisé la route de Chérif Chekatt entre le 11 décembre, jour de l’attentat, et le 13 décembre au soir, quand le terroriste a pu enfin être neutralisé. On pourrait les croire mieux préparés à ce type d’attaque, en réalité, il n’en est rien.

« Halte, police ! »

Sécurité oblige, on ne saura pas leur nom. Pas plus qu’on ne verra leur visage. Ce sont donc simplement des voix qui résonnent dans la salle des grands procès. Des voix calmes, maîtrisées, égrenant les faits avec une précision de procès-verbal. Le 11 décembre 2018, à 19 h 48 Chérif Chekatt a commencé périple meurtrier. Dix minutes plus tard exactement, il monte dans un taxi et se fait transporter dans le quartier du Neudorf. Le chauffeur alerte immédiatement la police qui obtient d’un coup trois précieuses informations : l’identité du terroriste, le fait qu’il est blessé et le périmètre où il se situe. Un équipage de motards part en chasse. Ils stoppent leurs véhicules près d’un tunnel et l’attendent à pied, sûrs qu’il va passer là. « L’instinct », explique l’un d’entre eux. Deux cyclistes se présentent, les policiers braquent leurs torches sur les individus et les somment de se mettre à plat ventre. Fausse alerte, on les laisse repartir. « Peu après, un homme habillé en noir arrive à pied en marchant très doucement » raconte un des motards. « Halte police ! ». L’homme immédiatement fait feu. « J’ai entendu fuser l’ogive à droite à hauteur de ma tête, nous nous sommes baissés en tentant d’identifier la position du tireur » raconte le deuxième motard. L’homme s’enfuit tout en les tenant en joue. Les policiers se lancent à sa poursuite. Bientôt ils sont rejoints par des collègues avec lesquels ils forment deux colonnes pour fouiller une vaste entreprise de poids lourds. « On a investi les locaux et en sécurisant l’intérieur du bâtiment, on fouillait sous les camions, raconte le troisième fonctionnaire. Arrivé sur une sorte de toit, mon collègue me dit « quelqu’un marche, c’est lui ! ». À 30 mètres, la silhouette sort une arme, fait feu. Les balles tirées avec une arme de poing passent tout près, ce qui fera dire à ceux qui ont croisé Chérif Chekatt que c’était un très bon tireur, vraisemblablement entraîné. Le policier riposte au fusil d’assaut. Le terroriste s’accroupit ou tombe, les souvenirs divergent, toujours est-il qu’il semble touché. Hélas, il fait nuit, il y a du brouillard, malgré l’arrivée du RAID, les policiers n’arriveront pas à attraper Chérif Chekatt.

« C’est horrible, à 30 secondes on le loupe, il faut vivre avec »

Les deux motards font le même récit caractéristique du stress post-traumatique. Loin, très loin des caricatures de flics cow-boy véhiculées dans les médias, ils racontent l’hypervigilance, les nuits hantées de cauchemars, les accès de larmes sans raison, les troubles alimentaires, la peur de la foule. Comme les victimes civiles, ils décrivent le même impérieux besoin de s’asseoir face à la porte dans les restaurants, l’obsession des issues de secours, la tendance à s’installer partout dos au mur… Le terrorisme a radicalement changé leur métier, expliquent-ils à la cour, désormais ils ont toujours leur arme sur eux, même lors de banales sorties en famille. « Il ne faut pas que ça se reproduise, mais si c’est le cas, on sera là » disent-ils tous, chacun avec ses mots. Et l’on comprend que désormais, ils vivent avec cette menace permanente. Avant de rejoindre l’équipe de motard, le troisième policier avait traqué Chérif Chekatt dans le centre-ville. Interrogé par son avocat, Me Pascal Créhange, sur ce périple, l’homme qui avait réussi jusque-là à donner le change a soudain des larmes dans la voix « C’est horrible, à 30 secondes, on le loupe, il faut vivre avec ». Trois personnes auraient pu être sauvées, estime-t-il. En d’avouer, en pleurant, « Je m’en veux. On a fait tout ce qu’on pouvait, je suis juste content que les autres collègues l’aient neutralisé, sinon ça aurait été impossible ». Comprendre qu’il lui aurait été impossible de rester dans la police. « Vous attendez quoi de ce procès ? » interroge encore l’avocat. « J’ai envie que ça se termine, mais qu’on n’oublie pas qu’il a récupéré un flingue de l’après-guerre, si ça avait été un vrai combattant avec plus de matériel, ça aurait été un calvaire ». Sans doute a-t-il voulu dire un carnage. On l’imagine volontiers.

« À la 6e balle, il a chancelé et il est tombé sur le dos »

Le quatrième policier que l’on entend ce mercredi matin a neutralisé le terroriste le 13 décembre en début de soirée. Depuis deux jours, Chérif Chekatt est recherché activement dans toute la ville. Les habitants terrifiés sont cloîtrés chez eux. La ville est morte. Arrêtés à un feu dans le quartier où l’on pense que le tueur s’est réfugié car un habitant a trouvé du sang dans son jardin, trois policiers circulant en Kangoo aperçoivent un homme suspect. « Il a la même veste », observe l’un, « il y a aussi sa main dont il ne se sert pas » ; des bruits couraient en effet selon lesquels il était blessé sans doute aux membres supérieurs. Les policiers décident de « lever le doute » et s’approchent. « C’était louche, mais on ne pensait pas que c’était ça. Dans ces affaires, soit le terroriste est abattu tout de suite, soit il s’enfuit, il est logé et c’est la BRI qui intervient pour le neutraliser » explique le témoin. La voiture arrive à la hauteur de l’homme, le policier qui raconte l’intervention à la Cour était assis derrière le conducteur, il ouvre la porte coulissante en grand, épaule son arme canon baissé en direction du sol « Bonsoir Monsieur, c’est la police ». Depuis deux jours il ne fait que ça et a pris l’habitude de dévier le canon pour ne pas effrayer les passants. « Habituellement, les gens se retournent, lui a seulement pivoté la tête par-dessus son épaule gauche » explique-t-il. Le policier n’a pas le temps de lui dire « sortez vos mains de vos poches » que l’homme tire dans sa direction. Chérif Chekatt a visé la tête comme à chaque fois, mais un peu trop haut, la balle s’est fichée dans l’encadrement de la porte. « Coup de feu, flammes sorties du canon, on n’est plus maître de son corps et de ses gestes, tout ce qu’on a visualisé à l’entrainement se fait automatiquement, raconte le témoin. J’ai levé mon pistolet mitrailleur 9 mm et j’ai commencé à tirer sur l’objectif avec les organes de visée, coup par coup ». Le terroriste est à 3, 50 de leur voiture. « À la 6e balle, il a chancelé et il est tombé sur le dos, la tête vers moi. J’étais toujours absent, j’ai continué. C’est lorsque j’ai vu des impacts sur son visage que j’ai repris possession de moi-même et arrêté de tirer. Mon collègue qui conduisait a vidé un chargeur de 15 cartouches ». La scène n’a pas duré dix secondes. Les policiers s’éloignent de peur que le terroriste soit équipé d’explosifs. « Rétrospectivement, c’est idiot, nous aurions touché la ceinture en tirant et explosé avec ». Comme ses collègues, il pense que Chérif Chekatt était un très bon tireur. Sur les balcons, des dizaines de téléphones filment la scène.

« J’avais honte d’être en bonne santé »

Tous ces hommes ont été décorés de l’ordre du mérite. Se prennent-ils pour des héros ? Pas un instant. Le tireur du 13 décembre confie être assailli par la culpabilité. « J’avais honte d’être en bonne santé. On me demande ce que ça fait de tuer quelqu’un, comme si on pouvait s’en féliciter » confie-t-il. Il raconte sa mère qui veut qu’il change de métier, certains de ses collègues qui ne veulent pas faire équipe avec lui de peur qu’il ne soit la cible d’une vengeance des djihadistes. Les trous de mémoire qui lui ont valu deux changements de service. Et puis son incapacité désormais à trouver les choses graves qui lui valent une réputation de désinvolture. « À côté de ce que j’ai vécu… » explique-t-il. À une question de la présidente, il répond que c’est la deuxième fois qu’il se fait tirer dessus, la première c’était lors d’une arrestation de dealers. Il est braqué avec un fusil à canon scié, « j’ai tiré vite, à côté, l’homme n’est pas mort heureusement, je m’étais dit que si ça reproduisait, il faudrait prendre un quart de seconde de plus pour viser ». C’est peut-être ce qui l’a sauvé face à Chérif Chekatt. A-t-il eu le choix ce soir-là, l’interroge un avocat. « J’ai été contraint de le neutraliser. Il aurait pu se rendre, il a choisi de tirer et de mourir en martyr comme ils le font tous. Je me félicite qu’il n’ait pas fait d’autres victimes, mais il m’a obligé à faire ça, c’était lui ou moi. Chez nous on a une devise, « mieux vaut être jugé par douze que porté par six » ».